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हिंदी न्यूज़राज्यछत्तीसगढ़छत्तीसगढ़: कभी 500 रुपये रिश्वत देना लगा था बुरा, अब ट्रेनी IPS पर 1 करोड़ की रिश्वत लेने का आरोप

छत्तीसगढ़: कभी 500 रुपये रिश्वत देना लगा था बुरा, अब ट्रेनी IPS पर 1 करोड़ की रिश्वत लेने का आरोप

Ambikapur News In Hindi: शिकायतकर्ता ने कहा कि रिश्वत की रकम हवाला के जरिए पहुंचाई गई और इसमें अंबिकापुर साइबर सेल के एक आरक्षक की भूमिका भी संदिग्ध है. मामले में CBI कोर्ट ने नोटिस जारी किया है.

Written By : विनीत पाठक |  Updated at : 13 Aug 2026 05:39 PM (IST)
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छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में तैनात एक ट्रेनी IPS अधिकारी राहुल बंसल पर ठगी के एक मामले की जांच के दौरान 1 करोड़ रुपए हवाला के जरिए रिश्वत लेने का गंभीर आरोप लगा है. हरियाणा के रहने वाले एक शिकायतकर्ता ने इस मामले में CBI की स्पेशल कोर्ट में इसकी शिकायत भी की है. जिसके बाद कोर्ट ने मामले में नोटिस भी जारी किया है.

शिकायतकर्ता ने कहा कि रिश्वत की रकम हवाला के जरिए पहुंचाई गई और इसमें अंबिकापुर साइबर सेल के एक आरक्षक की भूमिका भी संदिग्ध है. मामले में CBI स्पेशल कोर्ट ने CBI, ट्रेनी IPS राहुल बंसल, ASI प्रवीण कुमार राठौर और आरक्षक अंशुल शर्मा को नोटिस जारी किया है. वहीं, कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के DGP से भी रिपोर्ट मांगी है.

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क्या है पूरा मामला ?

कोर्ट में दायर परिवाद परिवाद के अनुसार हरियाणा निवासी आकाश कुमार के खिलाफ अंबिकापुर में दर्ज एक कथित साइबर ठगी मामले की जांच के दौरान उनसे एक करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी गई थी. शिकायतकर्ता का आरोप है कि रिश्वत की रकम हवाला के जरिए पहुंचाई गई. सूत्रों की माने तो ये पूरा मामला अंबिकापुर साइबर थाना क्षेत्र में दर्ज एक कथित ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग धोखाधड़ी केस से जुड़ा है. इस मामले को ही शार्ट आउट करने के लिए रकम की लेनदेन के आरोप है.

पुलिस अधिकारियों ने साधी चुप्पी 

इस मामले में कोई भी पुलिस का अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है. यहां तक की csp राहुल बंसल तो फोन भी नहीं उठा रहे. जिसके बाद मामला और तूल पकड़ता जा रहा है. 

ऑडियो भी हो रहा वायरल 

IPS राहुल बंसल रिश्वत मामले में वायरल ऑडियो भी सामने आया है. जिसमें IPS का आदमी और रिस्वत देने वाले के बीच बातचीत है. ऑडियो में हवाला के जरिये मुंबई के वाशी में 1 करोड़ रूपये पहुंचाने की बात की जा रही है. हालांकि ABP news इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है. 

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About the author विनीत पाठक

विनीत पाठक माखनलाल राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय, भोपाल से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातकोत्तर हैं. वे एबीपी न्यूज़ में कार्यरत हैं. इससे पूर्व वे दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, सहारा समय (एमपी-सीजी), बंसल न्यूज़, हिंदी खबर और पंजाब केसरी में काम कर चुके हैं.
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Published at : 13 Aug 2026 05:34 PM (IST)
Tags :
Ambikapur News Chhattisgarh News Trainee Ips
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