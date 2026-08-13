छत्तीसगढ़: बालोद में मुंबई की महिला बाइक राइडर की मौत, सड़क हादसे में गई जान

छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के पुरूर थाना क्षेत्रान्तर्गत NH-30 पर दर्दनाक सड़क हादसा में मुंबई की महिला बाइक राइडर की मौत हो गई. मृतक महिला का नाम रिद्धि ठक्कर बताया जा रहा है. मृतका रिद्धि ठक्कर रायपुर से कांकेर जा रहे बाइकर्स के समूह में शामिल थी. पुरूर थाना क्षेत्रान्तर्गत नेशनल हाईवे-30 पर मरकाटोला घाट के पास सामने से आए ट्रेलर ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी.

टक्कर लगने के बाद मुंबई निवासी रिद्धि ठक्कर गंभीर रूप से घायल हो गई थीं. इसके तुरंत बाद उन्हें डायल-112 की मदद से चारामा अस्पताल पहुंचाया गया. वहां हालत गंभीर होने पर धमतरी रेफर किया गया. राम अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. बता दें कि करीब 20 बाइक राइडर्स का समूह रायपुर से कांकेर की ओर निकला था.

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आगे निकल गए थे 17 साथी

रिद्धि ठक्कर से धमतरी के बाद करीब 17 बाइकर्स आगे निकल गए थे, जबकि तीन राइडर्स उनके पीछे चल रहे थे. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. साथी बाइकर्स ने तत्काल मदद पहुंचाई. मृतका की पहचान रिद्धि ठक्कर निवासी कांदिवली, मुंबई वेस्ट के रूप में हुई है. मृतका की बाइक का नंबर MH 12 SP 0835 है.

फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल धमतरी भेजा गया है. हादसे के बाद पुरूर पुलिस ट्रेलर और चालक की तलाश में जुट गई है. मृतका के परिजनों को हादसे की सूचना दे दी गई है. वे मुंबई से रायपुर पहुंचेंगे. यह पूरा मामला पुरूर थाना क्षेत्र का है. पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है.

कांकेर निकला था 20 बाइकर्स का ग्रुप

छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में बुधवार सुबह एक भारी वाहन की टक्कर से महाराष्ट्र की 24 वर्षीय एक महिला मोटरसाइकिल सवार की मौत हो गई. वह छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके के दौरे पर निकले मोटरसाइकिल सवारों के एक समूह का हिस्सा थी.

पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि यह हादसा सुबह करीब छह बजे राष्ट्रीय राजमार्ग-30 पर पुरूर थाना क्षेत्र के मरकाटोला घाट में हुआ. उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र और कुछ अन्य राज्यों के करीब 20 मोटरसाइकिल सवारों का एक समूह पहले रायपुर पहुंचा था और वहां से बस्तर क्षेत्र की ओर जा रहा था. इसी दौरान यह हादसा हुआ.

अधिकारी के अनुसार, रिद्धि ठक्कर बजाज एवेंजर मोटरसाइकिल चला रही थीं, तभी उनकी बाइक को किसी अज्ञात भारी वाहन ने टक्कर मार दी. हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गईं और उनके पैरों में विशेष रूप से गंभीर चोटें आईं.

पुलिस ने दी यह जानकारी

हादसे के बाद वाहन चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया. घटनास्थल राज्य की राजधानी रायपुर से करीब 90 किलोमीटर दूर है. पुलिस वाहन और उसके चालक का पता लगाने का प्रयास कर रही है. अधिकारी ने बताया कि रिद्धि के साथ यात्रा कर रहे अन्य मोटरसाइकिल सवारों ने पुलिस हेल्पलाइन डायल-112 पर संपर्क किया.

इसके बाद उन्हें आपातकालीन वाहन से पड़ोसी कांकेर जिले के चारामा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया. महिला की गंभीर हालत को देखते हुए बाद में उन्हें धमतरी जिले के एक निजी अस्पताल रेफर किया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई.

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