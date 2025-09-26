CM विष्णु देव साय बोले- 'सेमीकंडक्टर मिशन में अग्रणी भूमिका निभाएगा छत्तीसगढ़'
Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णु देव साय (Vishnu Dev Sai) ने कहा कि युवाओं, शैक्षणिक संस्थानों और उद्योगों को मिलकर इनोवेशन करना होगा और नेतृत्व की भूमिका निभानी होगी.
छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णु देव साय ने राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में 'मेक-इन-सिलिकॉन: राष्ट्रीय सिंपोजियम ऑन एनेबलिंग इंडिजिनस सेमीकंडक्टर इन्फ्रास्ट्रक्चर' के पोस्टर और आधिकारिक वेबसाइट का शुभारंभ किया. यह सेमिनार भारत में सेमीकंडक्टर मिशन को नई दिशा देने और देश में स्वदेशी तकनीकी क्षमताओं को मजबूत करने की पहल है.
ट्रिपल आईटी-नया रायपुर के डायरेक्टर प्रो. ओमप्रकाश व्यास ने मुख्यमंत्री को जानकारी दी कि यह नेशनल सेमिनार 7–8 नवम्बर 2025 को ट्रिपल आईटी-नया रायपुर में आयोजित होगी. इसमें देशभर के एक्सपर्ट, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, शिक्षाविद और नीति-निर्माता शामिल होंगे. संगोष्ठी का उद्देश्य भारत की घरेलू सेमीकंडक्टर व्यवस्था को मज़बूत बनाने के लिए ठोस रणनीति बनाना है.
सेमीकंडक्टर मिशन में अहम योगदान देगा छत्तीसगढ़- सीएम
मुख्यमंत्री साय ने कहा, ''छत्तीसगढ़ पूरी प्रतिबद्धता के साथ राष्ट्रीय सेमीकंडक्टर मिशन में योगदान देगा. युवाओं, शैक्षणिक संस्थानों और उद्योगों को मिलकर नवाचार करना होगा और नेतृत्व की भूमिका निभानी होगी.'' उनके अनुसार, स्वदेशी सेमीकंडक्टर अधोसंरचना ही भारत की डिजिटल और आर्थिक मजबूती की नींव है. उन्होंने ये भी कहा कि छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय सेमीकंडक्टर मिशन में अग्रणी भूमिका निभाएगा.
'वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा के लिए युवाओं को करेंगे तैयार'
सीएम विष्णु देव साय ने ये भी कहा, ''यह आयोजन भारत सरकार के 'सेमीकंडक्टर इंडिया मिशन' और छत्तीसगढ़ सरकार की तकनीकी आत्मनिर्भरता की सोच के अनुरूप है.'' मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे प्रयास युवाओं को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करेंगे. इस अवसर पर संयोजक डॉ. मनोज मजूमदार, डॉ. दीपिका गुप्ता और आयोजन समिति के सदस्य उपस्थित थे.
