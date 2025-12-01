हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यछत्तीसगढ़छत्तीसगढ़: CM साय ने शुरू की 'मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना', 14 नगर निगम में लागू, जानें डिटेल

छत्तीसगढ़: CM साय ने शुरू की 'मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना', 14 नगर निगम में लागू, जानें डिटेल

Chhattisgarh News: इस योजना से मरीन ड्राइव विस्तार, ऑक्सीजोन-कम-स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, अंतरराज्यीय बस टर्मिनल जैसे कार्यों को मंजूरी. 13 नगर निगमों में कार्यों के लिए 429.45 करोड़ के 26 कार्य होंगे.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 01 Dec 2025 11:20 PM (IST)
Preferred Sources

छत्तीसगढ़ के शहरों में आइकॉनिक (Iconic) विकास कार्यों के लिए राज्य शासन ने इस साल मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना शुरू की है. पहले चरण में इसे राज्य के सभी 14 नगर निगमों में लागू किया गया है. इसके तहत शहरों में मजबूत अधोसंरचना के विकास के बड़े काम मंजूर किए जा रहे हैं. 

उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद योजना के अंतर्गत अब तक 13 नगर निगमों में 26 कार्यों के लिए 429 करोड़ 45 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं. इनमें मरीन ड्राइव विस्तार, ऑक्सीजोन-कम-स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, अंतरराज्यीय बस टर्मिनल, रोड जंक्शन, हाइटेक बस स्टैंड, ऑडिटोरियम, तालाब सौंदर्यीकरण, उद्यान विकास, जलापूर्ति सुदृढ़ीकरण, कॉरीडोर निर्माण, गौरव पथ निर्माण, सड़क बाइपास एवं चौड़ीकरण जैसे वृहद कार्य शामिल हैं. 

500 करोड़ का रखा गया योजना का बजट

चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में योजना के लिए 500 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है. स्वीकृत कार्यों में से पांच कार्यों के लिए संबंधित फर्म्स को कार्यादेश जारी किए जा चुके हैं. वहीं पांच कार्यों का भूमिपूजन भी हो गया है. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राज्य शासन की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना के बारे में कहा कि इस योजना से शहरों के अधोसंरचना विकास में बड़ा बदलाव आएगा. 

शहरों के सतत् विकास और नागरिक केंद्रित समाधानों को ध्यान में रखते हुए यह योजना तैयार की गई है. छत्तीसगढ़ के शहरों को आधुनिक, सुंदर और जीवंत बनाने में यह योजना प्रभावी साबित होगी. शहरों की सूरत और सीरत बदलने में इसकी अहम भूमिका होगी.

उपमुख्यमंत्री ने दी यह जानकारी

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि जीवंत शहरों के निर्माण और इज ऑफ लीविंग के लिए इस साल के बजट में शामिल कार्ययोजना के अनुसार मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना प्रारंभ की गई है. पहले चरण में राज्य के सभी नगर निगमों को इसमें शामिल किया गया है. चरणबद्ध रूप से इसे सभी नगरीय निकायों में लागू किया जाएगा. 

योजना के माध्यम से शहरों में बढ़ती आबादी के मद्देनजर सुगम यातायात के लिए मुख्य सड़कों के निर्माण, चौड़ीकरण, बाइपास सड़क, फ्लाई-ओव्हर, सर्विस-लेन, अंडर-पास तथा अन्य बुनियादी ढांचों का विकास किया जाएगा.

 राज्य के शहरों को सुंदर, आधुनिक, व्यवस्थित और पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए रिवर-फ्रंट डेवलपमेंट और भव्य उद्यानों का भी निर्माण योजना के तहत किए जाएंगे. योजना में ऐसे आइकॉनिक कार्य व परियोजनाएं ली जाएंगी जो शहर के विकास का उदाहरण बन सके. 

मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना से होंगे ये काम

मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना से प्रमुख रूप से मुख्य सड़क निर्माण एवं मुख्य सड़क चौड़ीकरण कार्य, बाइपास रोड निर्माण, मुख्य सड़क में सर्विस रोड निर्माण कार्य, फ्लाई-ओव्हर निर्माण कार्य, अंडर-पास सड़क निर्माण कार्य, जलप्रदाय योजना के कार्य, सीवरेज नेटवर्क निर्माण कार्य, एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के कार्य पूरे होंगे. 

इसके अलावा मुख्य सड़कों में रोटरी चौक निर्माण पुनर्व्यवस्था कार्य, स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स निर्माण, हाइटेक बस स्टैण्ड निर्माण, ऑडिटोरियम निर्माण, भव्य उद्यान विकास एवं रिवर-फ्रंट डेवलपमेंट कार्य तथा पर्यटन स्थलों के विकास के कार्य किए जाएंगे. इनके साथ ही शहर की जरूरत के अनुसार अन्य विशिष्ट कार्य भी किए जाएंगे.

कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति करेगी मॉनिटरिंग

मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना के कार्यों की मॉनिटरिंग और निगरानी कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा की जाएगी. समिति प्रगतिरत कार्यों की नियमित समीक्षा कर समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करेगी.

संबंधित नगर निगम के आयुक्त समिति के सदस्य-सह-सचिव होंगे. वहीं जिले में लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन अभियंता और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन अभियंता समिति के अन्य सदस्य होंगे. 

इतने रुपए के पैकेज की दी स्वीकृति

मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना से रायपुर नगर निगम में कुल 91 करोड़ 27 लाख रुपए के चार कार्यों की स्वीकृति दी गई है. इनमें नौ करोड़ दो लाख रुपए की लागत से 18 रोड जंक्शन्स (Road Junctions) के विकास, 23 करोड़ 38 लाख रुपए से जल आपूर्ति व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण, 18 करोड़ 86 लाख रुपए के महादेव घाट पुनरूद्धार योजना फेज-1 और तेलीबांधा में 40 करोड़ रुपए के टेक्नीकल टॉवर का निर्माण शामिल है. 

रायगढ़ नगर निगम में कुल 64 करोड़ 66 लाख रुपए के तीन कार्य स्वीकृत किए गए हैं. इनमें 29 करोड़ 57 लाख रुपए का न्यू शनि मंदिर से छठघाट तक मरीन ड्राइव विस्तार, 12 करोड़ 81 लाख रुपए का एफ.सी.आई. के पास ऑक्सीजोन-कम-स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स विकास कार्य और 22 करोड़ 28 लाख रुपए का न्यू सारंगढ़ बस स्टैंड (अंतरराज्यीय बस टर्मिनल) का उन्नयन कार्य शामिल है. 

बिलासपुर नगर निगम को मिले इतने करोड़ रुपए

बिलासपुर नगर निगम में योजना के तहत कुल 57 करोड़ 92 लाख रुपए की लागत के नौ कार्य मंजूर किए गए हैं. इनमें 17 करोड़ रुपए का अशोक नगर-बिरकोनी रोड चौड़ीकरण, नौ करोड़ 74 लाख रुपए का अरपा इंद्रा सेतु से राम सेतु तक अटल पथ निर्माण, पांच करोड़ नौ लाख रुपए का मंगला चौक से आजाद चौक तक सड़क निर्माण कार्य होगा. 

पांच करोड़ 26 लाख रुपए का गुरुनानक चौक से मोपका/राजकिशोर नगर तिराहा तक डामरीकरण एवं नाला निर्माण, दो करोड़ 22 लाख रुपए का रकबंधा तालाब उसलापुर का सौंदर्यीकरण, छह करोड़ 82 लाख रुपए का सिरगिट्टी क्षेत्र में सीसी रोड एवं नाली निर्माण तथा एक करोड़ 70 लाख रुपए का जोन-7 के अंतर्गत सीसी रोड विकास कार्य शामिल हैं.

 तिफरा में सीसी रोड और नाली निर्माण के लिए छह करोड़ 48 लाख रुपए तथा शहर में स्ट्रीट लाइट व विद्युत लाइट पोल के प्रतिस्थापन के लिए तीन करोड़ 62 लाख रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है. कोरबा में सीएसईबी चौक से जैन चौक, आईटीआई चौक से कोसाबाड़ी चौक तक गौरव पथ के निर्माण के लिए 36 करोड़ 55 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं.

धमतरी में बनेगा हाइटेक बस स्टैंड और ऑडिटोरियम

योजना के तहत धमतरी नगर निगम में दो कार्यों के लिए कुल 24 करोड़ 64 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं. इनमें 17 करोड़ 70 लाख रुपए का नवीन हाइटेक बस स्टैंड निर्माण और छह करोड़ 94 लाख रुपए का ऑडिटोरियम निर्माण शामिल है. 

जगदलपुर नगर निगम में भी दो कार्यों के लिए कुल 19 करोड़ 95 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं. इनमें दस करोड़ छह लाख रुपए का मुक्तिधाम से समुद्र चौक, पॉवर हाउस चौक, पंचपथ चौक होते हुए लालबाग आमागुड़ा चौक तक मार्ग चौड़ीकरण और नौ करोड़ 89 लाख रुपए का दलपत सागर विकास व सौंदर्यीकरण कार्य शामिल है. 

बीरगांव नगर निगम में दो कार्यों के लिए 24 करोड़ 75 लाख रुपए से अधिक की राशि मंजूर की गई है. इनमें सात करोड़ 90 लाख रुपए की लागत से उरला नाला निर्माण (5.08 किलोमीटर) तथा 16 करोड़ 85 लाख रुपए का शनि मंदिर से फिल्टर प्लांट होते हुए कन्हेरा मोड़ तक सड़क निर्माण शामिल है. 

योजना के तहत मंजूर हुए 14 करोड़ 84 लाख

नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा योजना के तहत चिरमिरी नगर निगम में चार कार्यों के लिए कुल 14 करोड़ 84 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं. इनमें आठ करोड़ 65 लाख रुपए का सोनामली नाका से दीनदयाल चौक पौढ़ी तक बाइपास निर्माण, तीन करोड़ 57 लाख रुपए का कोरिया कॉलरी शाखा शिवमंदिर के पास विकास एवं सौंदर्यीकरण, 69 लाख रुपए का पोड़ी वेस्ट चिरमिरी में अटल परिसर से मालवीय नगर तक सड़क चौड़ीकरण तथा एक करोड़ 93 लाख रुपए का अहिंसा चौक हल्दीवाड़ी से अग्रसेन चौक बड़ा बाजार तक सड़क चौड़ीकरण कार्य शामिल है.

अंबिकापुर नगर निगम में दो कार्यों के लिए कुल 13 करोड़ 99 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं. इनमें दो करोड़ 39 लाख रुपए की लागत से पुष्पवाटिका सरगांव पार्क का विकास एवं जल आपूर्ति व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के साथ ही 11 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से मां महामाया कॉरीडोर का निर्माण शामिल है.

भिलाई-चरोदा में बनेगा केनाल रोड

दुर्ग नगर निगम में नौ करोड़ 84 लाख रुपए की लागत से धमधा मार्ग से आदित्य नगर होते हुए रायपुर नाका अंडर-ब्रिज की ओर तथा हनुमान नगर होते हुए जुनवानी रोड तक फोरलेन निर्माण, भिलाई-चरोदा नगर निगम में डभरा पारा से इन्द्रानगर तक केनाल रोड निर्माण के लिए 29 करोड़ 43 लाख रुपए और भिलाई नगर निगम में 24 कार्यों के लिए 24 करोड़ 30 लाख रुपए मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना से स्वीकृत किए गए हैं.

रिसाली नगर निगम में तीन कार्यों के लिए कुल 17 करोड़ 33 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं. इनमें मैत्री कुंज से मधुरिशा फेज-3 तक, आजाद चौक से कृष्णा टॉकीज रोड तक तथा श्रीराम चौक से बालाजी अपार्टमेंट (वार्ड क्रमांक-23) तक सड़क के विकास एवं चौड़ीकरण के लिए क्रमशः पांच करोड़ 21 लाख, सात करोड़ 97 लाख तथा चार करोड़ 15 लाख रुपए शामिल हैं. 

और पढ़ें
Published at : 01 Dec 2025 11:20 PM (IST)
Tags :
Chhattisgarh News Vishnu Deo Sai
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
भारत के खिलाफ जहर उगलने वाली इल्हान उमर को अमेरिका से निकालेंगे डोनाल्ड ट्रंप? जानें क्यों छिड़ी बहस
भारत के खिलाफ जहर उगलने वाली इल्हान उमर को अमेरिका से निकालेंगे ट्रंप? जानें क्यों छिड़ी बहस
बिहार
'ईश्वर की सतत लेती हूं…', JDU विधायक विभा देवी ठीक से नहीं पढ़ सकीं शपथ, कई बार अटकीं, VIDEO
'ईश्वर की सतत लेती हूं…', JDU विधायक विभा देवी ठीक से नहीं पढ़ सकीं शपथ, कई बार अटकीं, VIDEO
क्रिकेट
दूसरे वनडे में 3 बदलाव के साथ उतर सकती है दक्षिण अफ्रीकी टीम, इस हिंदू क्रिकेटर को मिल सकता है मौका
दूसरे वनडे में 3 बदलाव के साथ उतर सकती है दक्षिण अफ्रीकी टीम, इस हिंदू क्रिकेटर को मिलेगा मौका?
इंडिया
भारत में अब नया फोन खरीदने पर नजर आ सकता है ये सरकारी ऐप, जानें इससे क्या बदल जाएगा?
भारत में अब नया फोन खरीदने पर नजर आ सकता है ये सरकारी ऐप, जानें इससे क्या बदल जाएगा?
Advertisement

वीडियोज

SIR Controversy: क्या TMC वाले 'BLO' धांधली कर रहे हैं?| BLO | EC | Mamata Banerjee
Parliament Winter Session: संसद परिसर में डॉगी लाने पर क्यों मचा बवाल? | Renuka Chowdhury | BJP
Sandeep Chaudhary: फिर घमासान..संसद में होगा कुछकाम! विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण |Parliament Session
Parliament Winter Session: संसद का सीन..ड्रामा, डॉग और ड्रीम! | SP | Congress | PM Modi | BJP
SIR Controversy: 'शोर' या 'काम'...संसद में क्या जरूरी? | Parliament Winter Session | BJP | Congress
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
भारत के खिलाफ जहर उगलने वाली इल्हान उमर को अमेरिका से निकालेंगे डोनाल्ड ट्रंप? जानें क्यों छिड़ी बहस
भारत के खिलाफ जहर उगलने वाली इल्हान उमर को अमेरिका से निकालेंगे ट्रंप? जानें क्यों छिड़ी बहस
बिहार
'ईश्वर की सतत लेती हूं…', JDU विधायक विभा देवी ठीक से नहीं पढ़ सकीं शपथ, कई बार अटकीं, VIDEO
'ईश्वर की सतत लेती हूं…', JDU विधायक विभा देवी ठीक से नहीं पढ़ सकीं शपथ, कई बार अटकीं, VIDEO
क्रिकेट
दूसरे वनडे में 3 बदलाव के साथ उतर सकती है दक्षिण अफ्रीकी टीम, इस हिंदू क्रिकेटर को मिल सकता है मौका
दूसरे वनडे में 3 बदलाव के साथ उतर सकती है दक्षिण अफ्रीकी टीम, इस हिंदू क्रिकेटर को मिलेगा मौका?
इंडिया
भारत में अब नया फोन खरीदने पर नजर आ सकता है ये सरकारी ऐप, जानें इससे क्या बदल जाएगा?
भारत में अब नया फोन खरीदने पर नजर आ सकता है ये सरकारी ऐप, जानें इससे क्या बदल जाएगा?
बॉलीवुड
ब्लैक लहंगे में निसा देवगन का किलर लुक, काजोल की बेटी को देख फैंस बोले- 'बिल्कुल मां पर गई है'
ब्लैक लहंगे में निसा देवगन का किलर लुक, फैंस बोले- 'बिल्कुल मां पर गई है'
न्यूज़
Explained: देशभर के राजभवन बने 'लोकभवन', कैसे विपक्षी राज्यों में राज्यपाल-सीएम टेंशन खत्म होगी, बीजेपी की मंशा क्या है?
Explained: देशभर के राजभवन बने 'लोकभवन', कैसे विपक्षी राज्यों में राज्यपाल-सीएम टेंशन खत्म होगी, बीजेपी की मंशा क्या है?
इंडिया
Rubaiya Sayeed Kidnapping Case: रुबैया सईद किडनैपिंग केस में CBI का बड़ा एक्शन, 36 साल बाद गिरफ्त में आया एक और आरोपी
रुबैया सईद किडनैपिंग केस में CBI का बड़ा एक्शन, 36 साल बाद गिरफ्त में आया एक और आरोपी
ट्रेंडिंग
बाइक से जा रहे कपल को रोडवेज ने मारी जोरदार टक्कर, बीच चौराहे मचा कोहराम- डरा देगा वीडियो
बाइक से जा रहे कपल को रोडवेज ने मारी जोरदार टक्कर, बीच चौराहे मचा कोहराम- डरा देगा वीडियो
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
ENT LIVE
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Embed widget