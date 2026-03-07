हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यछत्तीसगढ़छत्तीसगढ़ में अफीम की खेती का खुलासा, BJP नेता का खेत होने का दावा, सियासी घमासान शुरू

छत्तीसगढ़ में अफीम की खेती का खुलासा, BJP नेता का खेत होने का दावा, सियासी घमासान शुरू

Durg News In Hindi: दुर्ग कलेक्टर अभिजीत सिंह ने ग्राम समोदा क्षेत्र में मक्के की फसल के बीच की जा रही अवैध अफीम की खेती का मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया. भुपेश बघेल भी अफीम का खेत देखने पहुंचे.

By : विनीत पाठक | Updated at : 07 Mar 2026 08:03 PM (IST)
Preferred Sources

छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के समोदा गांव में मक्के की खेती के बीच बड़े पैमाने पर अफीम की अवैध खेती किए जाने का चौंकाने वाला मामला सामने आया है. सूचना मिलते ही जेवरा सिरसा चौकी पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए एएसपी मणिशंकर चंद्रा के नेतृत्व में मौके पर रेड की. खेत में पहुंचकर पुलिस भी उस समय हैरान रह गई, जब मक्के की फसल के बीच करीब 5 से 6 एकड़ में अफीम की लहलहाती फसल उगाई गई मिली.

दुर्ग कलेक्टर अभिजीत सिंह ने ग्राम समोदा क्षेत्र में मक्के की फसल के बीच की जा रही अवैध अफीम की खेती का मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया. मामला सामने आने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भुपेश बघेल भी  अफीम का खेत देखने पहुंचे. जिसके बाद मामला तूल पकड़ गया.

खेत में उगाई जा रही अफीम

पुलिस ने पूरे खेत को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है. मामले की गंभीरता को देखते हुए फोरेंसिक विभाग की टीम को भी मौके पर बुलाया गया, जिसने मौके पर मौजूद पौधों की जांच की. जांच में यह पुष्टि हुई कि खेत में उगाई गई फसल मादक पदार्थ अफीम की ही है. इसके बाद पुलिस ने आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है. एएसपी मणिशंकर चंद्रा ने बताया कि चौकी क्षेत्र के अंतर्गत अफीम की खेती किए जाने की सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने तत्काल रेड की कार्रवाई की. मौके पर फोरेंसिक टीम की मौजूदगी में पूरे खेत का निरीक्षण किया गया, जिसमें अफीम की खेती की पुष्टि हुई.

एक करोड़ की कीमत का आंकलन

प्रारंभिक जांच में यह जमीन विनायक ताम्रकार ने दूसरे को देखकर रखा था, उन्हें नोटिस देकर पूछताछ की जा रही है. एएसपी ने बताया कि मक्के की खेती के बीच अफीम की फसल को इस तरह उगाया गया था कि बाहर से देखने पर संदेह न हो. करीब 5 से 6 एकड़ में फैली इस खेती की अनुमानित कीमत लगभग एक करोड़ रुपये बताई जा रही है.

फिलहाल मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जांच के बाद दोषियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी. दुर्ग जिले में इतने बड़े पैमाने पर अफीम की खेती का यह पहला मामला सामने आया है, जिसे नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुलिस की बड़ी सफलता माना जा रहा है.

गूगल सर्च से हुआ खुलासा

समोदा गांव के सरपंच अरुण गौतम ने बताया कि यह खेती बृजेश ताम्रकार द्वारा की जा रही थी. उन्हें दो दिन पहले इसकी जानकारी मिली, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी, सरपंच ने बताया कि उनके पास एक फोटो आया था, जिसे गूगल पर सर्च करने पर पता चला कि यह अफीम का पौधा है और मक्के की फसल के बीच इसकी खेती की जा रही है. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इस खेती में विनायक ताम्रकार और बृजेश ताम्रकार शामिल हैं, जबकि खेत उनकी बहन के नाम पर बताया जा रहा है.

राजस्थानी लोगों द्वारा खेती करने की बात

विनायक ताम्रकार ने कहा कि पास के खेत में अफीम की खेती की जानकारी मिलने पर वह देखने पहुंचे थे. उन्होंने बताया कि मधुमति और प्रीतिबाला ताम्रकार के खेत में कुछ बाहरी, संभवतः राजस्थानी लोग यह खेती कर रहे थे.

आरआई रेखा शुक्ला ने बताया कि खसरा नंबर 310, ग्राम झेंझरी की 9 एकड़ भूमि मधुमति ताम्रकार और प्रीतिबाला ताम्रकार के नाम दर्ज है, जहां मक्के की फसल के साथ अफीम की मिश्रित खेती की जा रही थी.

डीएम ने शुरू की जांच

दुर्ग कलेक्टर अभिजीत सिंह ने ग्राम समोदा क्षेत्र में मक्के की फसल के बीच की जा रही अवैध अफीम की खेती का मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया. उन्होंने बताया कि अफीम की खेती की सूचना मिलने के बाद वे स्थिति का जायजा लेने पहुंचे हैं. प्रारंभिक जांच में यहां अफीम की खेती किए जाने के संकेत मिले हैं. कलेक्टर ने कहा कि भूमि को कुछ लोगों ने हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है. पूरी जानकारी सामने आने के बाद ही पूरे मामले का खुलासा होगा. उन्होंने इसे चिंताजनक बताते हुए कहा कि मामले की बारीकी से जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

बीजेपी नेता की जमीन पर खेती का आरोप

पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल भी अफीम की खेती देखने पहुंचे. भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी की सरकार में उन्ही के पदाधिकारी नशा की खेती कर रहे हैं. इन लोगों को किस मंत्री अधिकारी का संरक्षण है इसकी भी जांच होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि आरोपी बड़े-बड़े नेताओं अधिकारियों के साथ उठता बैठता है. अपराधियों को सरकार का खुला संरक्षण मिला हुआ है.

बीजेपी नेता निलंबित

इस मामले के तूल पकड़ते ही भारतीय जनता पार्टी ने बीजेपी नेता विनायक ताम्रकार को तत्काल पार्टी से निष्कासित कर दिया है. लेकिन मामला उजागर होने के बाद छत्तीसगढ़ का सियासी पारा जरूर चढ़ गया है और विपक्षी दल कांग्रेस अब विष्णुदेव सरकार पर आक्रामक है.

और पढ़ें

About the author विनीत पाठक

विनीत पाठक माखनलाल राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय, भोपाल से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातकोत्तर हैं. वे एबीपी न्यूज़ में कार्यरत हैं. इससे पूर्व वे दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, सहारा समय (एमपी-सीजी), बंसल न्यूज़, हिंदी खबर और पंजाब केसरी में काम कर चुके हैं.
Read
Published at : 07 Mar 2026 08:02 PM (IST)
Tags :
Chhatisgarh News Durg News Poppy Seeds
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ में अफीम की खेती का खुलासा, BJP नेता का खेत होने का दावा, सियासी घमासान शुरू
छत्तीसगढ़ में अफीम की खेती का खुलासा, BJP नेता का खेत होने का दावा, सियासी घमासान शुरू
छत्तीसगढ़
UPSC Result: 3 नौकरियां छोड़ीं, 6 साल कैंसर से लड़े, छत्तीसगढ़ के संजय दहरिया ने पास किया यूपीएससी एग्जाम
3 नौकरियां छोड़ीं, 6 साल कैंसर से लड़े, छत्तीसगढ़ के संजय दहरिया ने पास किया यूपीएससी एग्जाम
छत्तीसगढ़
Gariyaband News: जंगल की बंदूक छोड़ी...अब हाथों में गुलाल, 30 से ज्यादा आत्मसमर्पित नक्सलियों ने पुलिस के साथ मनाई होली
जंगल की बंदूक छोड़ी...अब हाथों में गुलाल, 30 से ज्यादा आत्मसमर्पित नक्सलियों ने पुलिस के साथ मनाई होली
छत्तीसगढ़
Chhattisgarh News: जशपुर में बड़ा सड़क हादसा, बस पलटने से 4 लोगों की मौत, 9 गंभीर घायल
छत्तीसगढ़: जशपुर में बड़ा सड़क हादसा, बस पलटने से 4 लोगों की मौत, 9 गंभीर घायल
Advertisement

वीडियोज

Jab Khuli Kitaab Review: पंकज कपूर और डिंपल कपाड़िया | एक खूबसूरत और परिपक्व प्रेम कहानी
Dhurandhar 2 Trailer : Ranveer Singh और Sanjay Dutt का जबरदस्त धमाका
Iran Israel War: ईरान की मिसाइल फैक्ट्री को कर देंगे बर्बाद- बेसेंट | Trump | Netanyahu | Tehran
Bollywood news: धुरंधर की एंट्री, एक शक्तिशाली किरदार की वापसी जो पूरी बाजी पलटने का दम रखता है (07-03-2026)
Jagadhatri: 😮Shivay की खुशियों को लगी नजर! पिता का आशीर्वाद मिला पर Gunjan की जान पर बनी #sbs
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US Israel Iran War Live: 'मिडिल ईस्ट देशों पर हमला नहीं करेंगे', ईरान ने किया ऐलान तो डोनाल्ड ट्रंप ने कसा तंज
Live: 'मिडिल ईस्ट देशों पर हमला नहीं करेंगे', ईरान ने किया ऐलान तो डोनाल्ड ट्रंप ने कसा तंज
राजस्थान
रवींद्र सिंह भाटी की मुस्लिम वोटर्स को चुनौती, बोले- 'वोट नहीं दिया', राजस्थान में सियासी बवाल
रवींद्र सिंह भाटी की मुस्लिम वोटर्स को चुनौती, बोले- 'वोट नहीं दिया', राजस्थान में सियासी बवाल
इंडिया
3000 रुपये पेंशन, 50 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस... केरल में चुनाव से पहले राहुल गांधी ने किया 5 गारंटी का ऐलान
3000 रुपये पेंशन, 50 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस... केरल में चुनाव से पहले राहुल गांधी की 5 बड़ी गारंटी
क्रिकेट
4 ओवर में 64 रन लुटाने वाले वरुण चक्रवर्ती की होगी छुट्टी? कप्तान सूर्या ने प्लेइंग 11 पर दिया बड़ा अपडेट 
4 ओवर में 64 रन लुटाने वाले वरुण चक्रवर्ती की होगी छुट्टी? कप्तान प्लेइंग 11 पर दिया अपडेट 
बॉलीवुड
'जवान' के बाद फिर से बॉलीवुड में धमाका करने को तैयार हैं नयनतारा? नए प्रोजेक्ट को लेकर सामने आई बड़ी अपडेट
'जवान' के बाद फिर से बॉलीवुड में धमाका करने को तैयार हैं नयनतारा? सामने आई बड़ी अपडेट
विश्व
'बुरी तरह हारे ईरान ने किया आत्मसमर्पण', पेजेशकियान के खाड़ी देशों से Sorry बोलने पर बोले ट्रंप, फिर दी ये धमकी
'बुरी तरह हारे ईरान ने किया आत्मसमर्पण', पेजेशकियान के खाड़ी देशों से Sorry बोलने पर बोले ट्रंप
ट्रैवल
मात्र 10 हजार रुपये में घूम सकते है भारत में इतनी जगह, बना लीजिए लिस्ट
मात्र 10 हजार रुपये में घूम सकते है भारत में इतनी जगह, बना लीजिए लिस्ट
यूटिलिटी
गर्मी शुरू होते ही फ्रिज में कर लीजिए ये सेटिंग, बढ़ जाएगी कूलिंग
गर्मी शुरू होते ही फ्रिज में कर लीजिए ये सेटिंग, बढ़ जाएगी कूलिंग
ENT LIVE
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
ENT LIVE
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
ENT LIVE
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Embed widget