छत्तीसगढ़ की एक महिला पुलिस अधिकारी कल्पना वर्मा इन दिनों मीडिया की सुर्खियों में हैं, उन पर रायपुर के रहने वाले व्यापारी दीपक टण्डन नाम ने गंभीर आरोप लगाए हैं, दीपक टण्डन ने डीएसपी कल्पना वर्मा पर प्यार के जाल में फंसाकर करोड़ो रुपये हड़पने का आरोप लगाया है. हालांकि, कल्पना वर्मा ने इन आरोपों से इनकार किया है और इसे राजनीतिक साजिश करार दिया है. आखिर डीएसपी कल्पना वर्मा कौन है? जिन पर व्यापारी ने गंभीर आरोप लगाए हैं.



न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक, रायपुर के व्यापारी ने जिन कल्पना वर्मा पर आरोप लगाया है वह छत्तीसगढ़ पुलिस की एक युवा महिला अधिकारी हैं. वे 2016-17 बैच की अधिकारी हैं यानी 2016-17 में ही उन्होंने छत्तीसगढ़ पुलिस ज्वाइन किया था. शुरुआत के दिनों में वे रायपुर में CSP माना थाना और एटीएस से जुड़ी रहीं. इसके बाद वे कई जगहों पर डीएसपी यानी डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के पद पर तैनात हुईं. कल्पना वर्मा वर्तमान में छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में अपनी सेवाएं दे रहे हैं.

आरोप में कल्पना वर्मा के नाम का आया जिक्र

कल्पना वर्मा को छत्तीसगढ़ में सीनियर महिला डीएसपी के तौर पर जाना जाता है. हालांकि, उनके शुरुआती जीवन, जन्म तिथि, बचपन, स्कूल या शिक्षा के बारे में कोई पब्लिक जानकारी उपलब्ध नहीं है. छत्तीसगढ़ की महिला पुलिस अधिकारी कल्पना वर्मा की फैमिली के बारे में भी कोई वेरिफाइड पब्लिक रिकॉर्ड नहीं है. रायपुर व्यापारी दीपक टंडन ने इस विवाद में कल्पना वर्मा के भाई के नाम का जिक्र भी किया है.

पहले भी चर्चाओं में रह चुकी हैं डीएसपी

व्यापारी दीपक टंडन के मुताबिक महिला DSP ने अपने भाई को होटल खुलवाने के नाम पर भी उससे करोड़ो रुपये हड़प लिए थे. रिपोर्ट्स में भाई का नाम होटल रजिस्ट्रेशन से जोड़ा गया है. हालांकि, डीएसपी कल्पना वर्मा पहले भी चर्चा में रहीं हैं. तत्कालीन कांग्रेस सरकार के दौरान एक तस्वीर वायरल हुई थी जिसमें वर्तमान गृहमंत्री विजय शर्मा और कुछ बीजेपी के बड़े नेता किसी मामले में ज्ञापन देने गए थे, लेकिन कल्पना वर्मा मोबाइल देखने में व्यस्त दिखाई दीं थी.