छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में वैज्ञानिक अन्वेषण के दौरान हीरे मिलने की पुष्टि हो गई है. अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी. महासमुंद जिले के सरायपाली क्षेत्र अंतर्गत बलौदा-बेलमुंडी डायमंड ब्लॉक में एनएमडीसी-सीएमडीसी लिमिटेड द्वारा किए गए खोज में पांच हीरे मिले हैं.

अधिकारियों ने बताया कि 200 टन बल्क सैंपल के परीक्षण और प्रसंस्करण के बाद कुल 1.22 कैरेट वजन के पांच हीरे मिले हैं. इनमें दो जेम क्वालिटी (रत्न योग्य) व तीन अन्य श्रेणी के हीरे शामिल हैं. बलौदा-बेलमुंडी क्षेत्र में स्ट्रीम सेडिमेंट सैंपलिंग, भू-भौतिकीय अध्ययन और अन्वेषण ड्रिलिंग के आधार पर यह सफलता हासिल की गई है.

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हीरों को कड़ी सुरक्षा के साथ एनएमडीसी के पन्ना स्थित स्ट्रांग रूम में रखा गया है. आगे की कार्यवाही वैज्ञानिक मानकों के अनुरूप की जाएगी.

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का बयान

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस उपलब्धि को छत्तीसगढ़ के लिए अत्यंत उत्साहजनक बताते हुए कहा कि यह प्रदेश की आर्थिक क्षमता और प्राकृतिक संसाधनों के वैज्ञानिक दोहन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है. साय ने कहा, “छत्तीसगढ़ पहले से ही लौह अयस्क, कोयला, बॉक्साइट और चूना पत्थर का प्रमुख उत्पादक राज्य है. अब हीरा संभावनाओं की पुष्टि से खनिज विविधता और अधिक समृद्ध होगी व खनिज अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी.”

खनिज आधारित उद्योगों पर जोर

मुख्यमंत्री ने साफ किया कि राज्य सरकार की नीति केवल खनिज उत्खनन तक सीमित नहीं है, बल्कि खनिज आधारित उद्योगों, मूल्य संवर्धन इकाइयों और स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन पर केंद्रित है. उन्होंने विश्वास जताया कि बलौदा-बेलमुंडी क्षेत्र से प्राप्त यह सफलता प्रदेश की खनिज क्षमता को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाएगी और निवेश, रोजगार तथा समावेशी विकास के नए द्वार खोलेगी.

विशेषज्ञों का मानना है कि यह प्रारंभिक सफलता भविष्य के विस्तृत खोज के लिए मजबूत आधार प्रदान करेगी. इस खोज से छत्तीसगढ़ अब हीरा उत्पादक राज्यों की सूची में शामिल होने की राह पर है. अधिकारियों ने बताया कि क्षेत्र की भूगर्भीय संरचना और संसाधन क्षमता का और गहन अध्ययन किया जाएगा. आने वाले समय में अन्य संभावित क्षेत्रों में भी खोज कार्य तेज किए जाएंगे. यह खोज छत्तीसगढ़ की खनिज संपदा को नई ऊंचाई देने वाली साबित हो सकती है.

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