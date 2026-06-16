छत्तीसगढ़ में बिजली हुई महंगी, घरेलू और कमर्शियल उपभोक्ताओं पर बढ़ा भार, 1 जुलाई से ये होंगी नई दरें
Chhattisgarh Electricity Rates: घरेलू और कमर्शियल बिजली की दरों में 50 पैसे तक की बढ़ोतरी की गई है. वहीं, कृषि पंपों पर 40 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि होगी. हालांकि, गैर सब्सिडी पंप पर राहत मिलेगी.
छत्तीसगढ़ के बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर है. अब राज्य में बिजली का इस्तेमाल करने वाले सभी उपभोक्ताओं की जेब पर बड़ा असर पड़ने वाला है. दरअसल, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (CSERC) ने बिजली की नई दरें जारी की हैं जिसके तहत घरेलू उपभोक्ताओं पर भार बढ़ने वाला है.
CSERC द्वारा जारी नई दरों के तहत घरेलू बिजली दरों में 30 से 50 पैसे प्रति यूनिट तक बढ़ोतरी की गई है. वहीं, कमर्शियल बिजली 20 से 40 पैसे प्रति यूनिट महंगी होने वाली है. इसके अलावा, कृषि पंपों की बिजली दर में 40 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की गई है.
बिजली की नई दरें 1 जुलाई से होंगी लागू
दूसरी ओर, गैर-सब्सिडी कृषि पंपों को बड़ी राहत मिली है. विद्युत नियामक आयोग ने ऊर्जा प्रभार पर छूट 30 फीसदी से बढ़ाकर 40 फीसदी कर दी है. बिजली की ये नई दरें 1 जुलाई 2026 से लागू होंगी.
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