झीरम घाटी में नक्सली हमले को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासी बवाल तेज हो गया है. केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के हालिया बयान पर कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति जताई है. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने नड्डा के बयान को झीरमघाटी के शहीदों का अपमान बताया. उन्होंने मांग की है कि जेपी नड्डा शहीदों के परिजनों से सार्वजनिक रूप से माफी मांगें.

दीपक बैज ने कहा कि झीरम घाटी हमला देश के सबसे दर्दनाक नक्सली हमलों में से एक था. उन्होंने याद दिलाया कि उस समय छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार थी. बैज का आरोप है कि सरकार के संरक्षण और लापरवाही के बिना इतना बड़ा हमला संभव नहीं था.

कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा में क्यों नहीं मिली थी सुरक्षा- दीपक बैज

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने सवाल उठाया कि कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा को उस समय पर्याप्त सुरक्षा क्यों नहीं दी गई. उन्होंने कहा कि यात्रा की जानकारी पहले से प्रशासन को थी. इसके बावजूद सुरक्षा इंतजाम कमजोर रखे गए, जिसका नतीजा इतना बड़ा हमला रहा.

सरेंडर के बाद भी नक्सलियों से क्यों की जा रही पूछताछ- बैज

दीपक बैज ने यह भी कहा कि झीरम घाटी हमले में शामिल कई नक्सलियों ने बाद में सरेंडर कर दिया था. इसके बावजूद सरकार उनसे पूछताछ क्यों नहीं कर रही है. उन्होंने सवाल किया कि अगर सही जांच होती, तो हमले की साजिश और उसमें शामिल लोगों की पूरी सच्चाई सामने आ सकती थी.

नड्डा के बयानों ने शहीदों परिवारों की भावनाओं को किया आहत- बैज

दीपक बैज ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार झीरम घाटी हमले को लेकर सच से बचती रही हैं. उन्होंने कहा कि नड्डा का बयान पुराने जख्मों को कुरेदने वाला है और इससे शहीदों के परिवारों की भावनाएं आहत हुई हैं.

