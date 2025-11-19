छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश की सीमा पर सुरक्षा बलों ने एक बार फिर नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कामयाबी हासिल की है. मारेडूमिल्ली थाना क्षेत्र के जीएमवलसा के जंगलों में पुलिस और नक्सलियों के बीच करीब आधा घंटे चली जबरदस्त मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 7 हार्डकोर नक्सलियों को मार गिराया. मारे गए नक्सलियों में कई बड़े इनामी माओवादी शामिल हैं.

मारे गए नक्सलियों में सबसे बड़ा नाम मेटूरू जोगा राव उर्फ टेक शंकर का है. वह माओवादी संगठन की स्पेशल जोनल कमेटी का मेंबर था और उसके सिर पर 40 लाख रुपये का इनाम घोषित था. पुलिस के लिए यह एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है.

सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में सीतो उर्फ ज्योति को भी मार गिराया. वह डिवीसीएम मेंबर थी और उस पर 8 लाख रुपये का इनाम था. इसके साथ कई अन्य नक्सलियों को भी ढेर किया गया जिन पर भी भारी इनाम घोषित था.

लगातार सर्च ऑपरेशन से मिली कामियाबी

पुलिस के मुताबिक, पिछले दो दिनों में इसी इलाके में नक्सलियों की बड़ी मूवमेंट देखी गई थी. मंगलवार को भी खूंखार नक्सली माड़वी हिड़मा की टीम के साथ मुठभेड़ हुई थी. इसी वजह से सुरक्षा बलों ने इलाके में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया था, जिसके दौरान आज सुबह 6:30 से 7:00 बजे के बीच दोबारा मुठभेड़ हुई.

मुठभेड़ में मिले 8 हथियार, 2 AK-47 भी बरामद

घटनास्थल से पुलिस ने 2 AK-47 समेत कुल 8 हथियार बरामद किए हैं. पुलिस टीम इलाके में अभी भी तलाशी अभियान चला रही है ताकि किसी और नक्सली के छिपे होने की संभावना को खत्म किया जा सके.

बस्तर के IG सुंदरराज पी ने बताया कि छत्तीसगढ़ में लगातार चल रहे ऑपरेशन से नक्सलियों की कमर टूट रही है. इसी वजह से कई नक्सली अब राज्य की सीमा पार कर आंध्र प्रदेश की ओर भागने की कोशिश कर रहे हैं. आंध्र प्रदेश की पुलिस भी नक्सल विरोधी अभियान तेज किए हुए है. इसलिए दोनों राज्यों के बॉर्डर पर लगातार मुठभेड़ हो रही है.

दो दिनों में 13 माओवादी ढेर, 28 गिरफ्तार

दो दिनों के भीतर सुरक्षा बल कुल 13 हार्डकोर नक्सलियों को मार चुके हैं. इसके अलावा आंध्र प्रदेश पुलिस ने विजयवाड़ा समेत कई जिलों से 28 से ज्यादा माओवादियों को गिरफ्तार किया है.

7 नक्सलियों की हुई पहचान

मेटूरू जोगा राव उर्फ टेक शंकर, स्पेशल जोनल कमेटी मेंबर, 40 लाख ईनामी

सुरेश उर्फ रमेश, स्पेशल जोनल कमेटी मेंबर- 40 लाख ईनामी

ज्योति उर्फ सीतो, डिवीसीएम मेंबर- 8 लाख ईनामी

लोकेश उर्फ गणेश, डिवीसीएम मेंबर- 8 लाख ईनामी

सैनु उर्फ वासु, डिवीएम मेंबर- 8 लाख ईनामी

अनिता, डिवीसीएम मेंबर- 8 लाख ईनामी

शम्मी, डिवीसीएम मेंबर- 8 लाख ईनामी

सुरक्षा बलों की इस बड़ी कार्रवाई से नक्सलियों को भारी नुकसान पहुंचा है. पुलिस का कहना है कि ऑपरेशन आगे भी जारी रहेगा और इलाके में नक्सलियों की बची हुई ताकत को पूरी तरह खत्म किया जाएगा.