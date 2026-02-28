हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए खुशखबरी! 5000 शिक्षकों की होगी सीधी भर्ती, CM साय ने दी बड़ी सौगात

Chhattisgarh News: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बताया कि छत्तीसगढ़ में 5000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा रही है, जिससे युवाओं को रोजगार मिलेगा और शिक्षा व्यवस्था भी मजबूत होगी.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Updated at : 28 Feb 2026 07:06 PM (IST)


Chhattisgarh Teacher Recruitment 2026: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रदेश में प्रस्तावित शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को लेकर बड़ा अपडेट शेयर किया है. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि राज्य सरकार छत्तीसगढ़ के युवाओं को बेहतर अवसर उपलब्ध कराने और उनके उज्ज्वल भविष्य के निर्माण के लिए निरंतर प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है.

मुख्यमंत्री ने अपने पोस्ट में कहा कि प्रदेश में 5000 बिजली संयंत्रों से जुड़ी भर्तियों की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए अहम पहल की गई है. इस कदम से युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और साथ ही राज्य की शिक्षा व्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी.

5000 शिक्षकों की भर्ती से बढ़ेंगे रोजगार अवसर

उन्होंने लिखा, ‘हमारी सरकार छत्तीसगढ़ के युवाओं को बेहतर अवसर उपलब्ध कराने और उनके उज्ज्वल भविष्य के निर्माण के लिए निरंतर प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है. प्रदेश में 5000 शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया इसी दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है, जो न केवल युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा, बल्कि शिक्षा व्यवस्था को भी और सुदृढ़ बनाएगा.‘

व्यापम ने जारी की संभावित परीक्षा तिथियां

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा व्यापम द्वारा वर्ष 2026 में आयोजित होने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की संभावित तिथियां जारी कर दी गई हैं.

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार:

  • सहायक शिक्षक की परीक्षा- 11 अक्टूबर 2026
  • शिक्षक की परीक्षा- 25 अक्टूबर 2026 
  • व्याख्याता की परीक्षा- 29 नवंबर 2026 

अभ्यर्थियों को मेहनत और आत्मविश्वास का संदेश

मुख्यमंत्री साय ने सभी अभ्यर्थियों को तैयारी के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि परिश्रम, लगन और आत्मविश्वास के साथ किया गया प्रयास निश्चित रूप से सफलता दिलाता है. उन्होंने कहा कि युवा प्रदेश के भविष्य निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और शिक्षा के माध्यम से नई पीढ़ी को सशक्त बनाने में योगदान देंगे. मुख्यमंत्री साय ने सभी अभ्यर्थियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं दीं.

Published at : 28 Feb 2026 07:06 PM (IST)
Chhattisgarh News Vishnu Deo Sai Chhattisgarh Teacher Recruitment
