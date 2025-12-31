हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यछत्तीसगढ़बस्तर: इश्योरेंस के नाम पर लाखों की ठगी, पुलिस ने किया भंडाफोड़, फर्जी कॉल सेंटर से 5 गिरफ्तार

बस्तर: इश्योरेंस के नाम पर लाखों की ठगी, पुलिस ने किया भंडाफोड़, फर्जी कॉल सेंटर से 5 गिरफ्तार

Bastar News: बस्तर में पुलिस ने इंश्योरेंस के नाम पर लाखों रुपये की साइबर ठगी का भंडाफोड़ किया. वहीं दिल्ली के फर्जी कॉल सेंटर से 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया.

By : अशोक नायडू, बस्तर | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 31 Dec 2025 11:02 PM (IST)
Preferred Sources

छत्तीसगढ़ के बस्तर में पुलिस ने इंश्योरेंस के नाम पर ठगी करने वाले ठगों का भंडाफोड़ किया है. पुलिस ने नगरनार थाना क्षेत्र में दर्ज 20 लाख रुपए की साइबर ठगी के मामले में दिल्ली के जनकपुरी स्थित एक फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

बीते अप्रैल महीने में नगरनार निवासी कमलोचन कश्यप ने थाना नगरनार में शिकायत दर्ज कराई थी. उसने बताया था कि इंश्योरेंस प्रीमियम की राशि जमा करने के नाम पर अलग-अलग किश्तों में करीब 20 लाख रुपए वसूले लिए गए. गिरोह के द्वारा  फर्जी बैंक खातों में यह राशि जमा करवाई जा रही थी. 

शिकायत के बाद पुलिस ने शुरू की जांच

शिकायत के बाद नगरनार थाना और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने तकनीकी जांच शुरू की. जांच के दौरान इन ठगों की लोकेशन दिल्ली के आसपास मिलने की पुष्टि हुई. इसके बाद पुलिस की टीम ने दिल्ली के जनकपुरी इलाके में छापेमार कार्रवाई की. जहां एक कॉल सेंटर के जरिए यह पूरी ठगी संचालित की जा रही थी.

छापे के दौरान पुलिस ने कॉल सेंटर से कुल पांच लोगों को गिरफ्तार किया. जिनमें इस गिरोह का मुख्य सरगना ओमप्रकाश गुप्ता को भी गिरफ्तार किया गया.साथ ही इस कॉल सेंटर में काम कर रही चार युवतियों को भी गिरफ्तार किया गया है.

पुलिस ने बरामद किया ये सामान

बस्तर के एसपी सलभ सिन्हा ने बताया कि आरोपियों के कब्जे से वायरलेस फोन, मोबाइल फोन, लैपटॉप और कई अहम दस्तावेज बरामद किए गए हैं. इन दस्तावेजों से अलग-अलग राज्यों में साइबर ठगी किए जाने के प्रमाण मिले हैं. इस गिरोह ने छत्तीसगढ़ के भी 5 से 6 जिलों में इसी तरह की ठगी कर लोगों को शिकार बनाया जिसके  साक्ष्य भी पुलिस को मिले हैं.

आरोपियों से पूछताछ के  दौरान कई अहम जानकारियां मिली हैं. इन आरोपियों में मुख्य सरगना ओमप्रकाश गुप्ता, दक्षा उर्फ नेहा, शिखा गुप्ता, खुशी और अंजली चौधरी शामिल हैं. इनके पास से पुलिस ने 9 मोबाइल फोन, अलग-अलग बैंकों के एटीएम कार्ड, 9 वायरलेस फोन, लैपटॉप और एक टीआगो कार जब्त की है.

आरोपियों को रिमांड पर भेजा

सभी आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है. साथ ही इस मामले में इंश्योरेंस कंपनी से जुड़े संभावित लिंक भी सामने आए हैं. जिनकी जांच की जा रही है. एसपी ने स्पष्ट किया कि आने वाले समय में जैसे-जैसे नए लिंक सामने आएंगे. उन पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी.

साथ ही उन्होंने बस्तरवासियों से भी अपील करते हुए इस तरह के फर्जी फोन आने पर सचेत रहने और फर्जी कंपनियों के झांसे में नहीं आने के साथ ही साइबर फ्रॉड से सावधान रहने  की सलाह दी है.

और पढ़ें
Published at : 31 Dec 2025 11:02 PM (IST)
Tags :
Chhattisgarh Police Chhattisgarh News Bastar News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
‘पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार हमारा...’, कोलकाता में BJP कार्यकर्ता सम्मेलन में क्या-क्या बोले अमित शाह
‘पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार हमारा...’, कोलकाता में BJP कार्यकर्ता सम्मेलन में क्या-क्या बोले अमित शाह
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लाखों नौकरियों से लेकर एक्सप्रेसवे तक, साल 2026 में यूपी वालों को ये 10 बड़ी सौगातें देगी योगी सरकार
लाखों नौकरियों से लेकर एक्सप्रेसवे तक, साल 2026 में यूपी वालों को ये 10 बड़ी सौगातें देगी योगी सरकार
बॉलीवुड
Dhurandhar Box Office Records: 26 दिन में 7 ऐतिहासिक रिकॉर्ड, 'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ा दिया
26 दिन में 7 ऐतिहासिक रिकॉर्ड, 'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ा दिया
क्रिकेट
साल 2025 में Abhishek Sharma ने तोड़े ये 5 बड़े रिकॉर्ड, टी20 का सबसे बड़ा स्कोर किया अपने नाम
साल 2025 में अभिषेक शर्मा ने तोड़े ये 5 बड़े रिकॉर्ड, टी20 का सबसे बड़ा स्कोर किया अपने नाम
Advertisement

वीडियोज

Kuldeep Singh Sengar को क्यों कहा गया INDIAN EPSTEIN? | ABPLIVE
Weak Rupee से Bond Market हिला, पर 2026 बन सकता है Game Changer| Paisa Live
Weak Rupee से Bond Market हिला, पर 2026 बन सकता है Game Changer| Paisa Live
Bollywood News: इश्क़, दर्द और धुनों की उड़ान: मोहित सूरी की ‘सियारा’ ने जीता दिल
YRKKH: Abhira बनी Santa, क्या पूरा होगा Poddar Firm का सपना?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
‘पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार हमारा...’, कोलकाता में BJP कार्यकर्ता सम्मेलन में क्या-क्या बोले अमित शाह
‘पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार हमारा...’, कोलकाता में BJP कार्यकर्ता सम्मेलन में क्या-क्या बोले अमित शाह
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लाखों नौकरियों से लेकर एक्सप्रेसवे तक, साल 2026 में यूपी वालों को ये 10 बड़ी सौगातें देगी योगी सरकार
लाखों नौकरियों से लेकर एक्सप्रेसवे तक, साल 2026 में यूपी वालों को ये 10 बड़ी सौगातें देगी योगी सरकार
बॉलीवुड
Dhurandhar Box Office Records: 26 दिन में 7 ऐतिहासिक रिकॉर्ड, 'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ा दिया
26 दिन में 7 ऐतिहासिक रिकॉर्ड, 'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ा दिया
क्रिकेट
साल 2025 में Abhishek Sharma ने तोड़े ये 5 बड़े रिकॉर्ड, टी20 का सबसे बड़ा स्कोर किया अपने नाम
साल 2025 में अभिषेक शर्मा ने तोड़े ये 5 बड़े रिकॉर्ड, टी20 का सबसे बड़ा स्कोर किया अपने नाम
इंडिया
ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार पाकिस्तानी नेता से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर, ढाका में क्यों हुई मुलाकात?
ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार पाकिस्तानी नेता से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर, ढाका में क्यों हुई मुलाकात?
जनरल नॉलेज
सैनेटरी पैड पर 0% पर्सेंट तो कंडोम पर 12% टैक्स क्यों, क्या है दोनों हेल्थ प्रॉडक्ट में अंतर की वजह?
सैनेटरी पैड पर 0% पर्सेंट तो कंडोम पर 12% टैक्स क्यों, क्या है दोनों हेल्थ प्रॉडक्ट में अंतर की वजह?
ट्रैवल
कितनी खूबसूरत जगह है रणथम्भौर, यहां घूमने के लिए कौन-कौन सी जगहें?
कितनी खूबसूरत जगह है रणथम्भौर, यहां घूमने के लिए कौन-कौन सी जगहें?
शिक्षा
UGC की सख्ती का दिखा असर, यूनिवर्सिटीज को लौटाने पड़े छात्रों के 37 करोड़ रुपये
UGC की सख्ती का दिखा असर, यूनिवर्सिटीज को लौटाने पड़े छात्रों के 37 करोड़ रुपये
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
ENT LIVE
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
ENT LIVE
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
Embed widget