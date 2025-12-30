छत्तीसगढ़ के बस्तर विकास प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष और बस्तर विधानसभा के कांग्रेस विधायक लखेश्वर बघेल की पत्नी सुमित्रा बघेल द्वारा आत्महत्या करने की कोशिश का मामला सामने आया है. सुमित्रा बघेल को गंभीर हालत में जगदलपुर के महारानी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत स्थिर बनी हुई है.

पुलिस द्वारा लिए गए बयान पर सुमित्रा बघेल ने बताया कि अगस्त महीने में उनकी मां की देहांत होने के बाद वह मानसिक रूप से परेशान थी, इसके बाद मंगलवार की सुबह धारदार चाकू से अपने हाथों की नसों को काटने के साथ गले पर भी खुद से वार किया , जिससे उन्हें काफी चोट पहुंची.

लहूलुहान हालत में मिलीं

लहूलुहान की हालत में उन्हें विधायक के सरकारी बंगले मे मौजूद कर्मचारियों ने अस्पताल पहुंचाया. पुलिस ने इस मामले में बंगले में मौजूद बावर्ची का बयान भी लिया है. जिसमे बावर्ची ने भी विधायक की पत्नी के खुद को नुकसान पहुचाने की बात कही है.

फिलहाल इस मामले में अब तक विधायक लखेश्वर बघेल का कोई बयान सामने नहीं आया है. जगदलपुर सीएसपी सुमित कुमार का कहना है कि प्रारंभिक जांच में और उनके द्वारा दिए गए बयान में आत्महत्या करने की कोशिश की बात सामने आई है, जिसकी वजह उनके द्वारा मानसिक रूप से बीमार बताया गया है, फिलहाल पुलिस हर पहलुओं से मामले की जांच कर रही है. गले में चाकू लगने की वजह से काफी गंभीर चोट आई है डॉक्टरों द्वारा इलाज जारी है, फिलहाल उनकी हालत स्थिर बनी हुई है.

सामने आई ये वजह

गौरतलब है कि आत्महत्या करने की कोशिश के पीछे और भी कई वजह निकलकर सामने आ रही है..जिसकी जांच पुलिस कर रही है, वही गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करने के बाद विधायक दोबारा अपनी पत्नी से मिलने एक बार भी अस्पताल नहीं पहुंचे. इधर जानकारी मिलने के बाद लगातार बड़ी संख्या में कांग्रेसी नेता अस्पताल पहुंच रहे है.