हिंदी न्यूज़राज्यछत्तीसगढ़बस्तर: कांग्रेस विधायक की पत्नी ने की सुसाइड की कोशिश, क्यों उठाया खौफनाक कदम? सामने आई बड़ी वजह

बस्तर: कांग्रेस विधायक की पत्नी ने की सुसाइड की कोशिश, क्यों उठाया खौफनाक कदम? सामने आई बड़ी वजह

Bastar News: पुलिस ने इस मामले में बंगले में मौजूद बावर्ची का बयान भी लिया है. जिसमे बावर्ची ने भी विधायक की पत्नी के खुद को नुकसान पहुचाने की बात कही है.

By : अशोक नायडू, बस्तर | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 30 Dec 2025 06:44 PM (IST)
Preferred Sources

छत्तीसगढ़ के बस्तर विकास प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष और बस्तर विधानसभा  के कांग्रेस विधायक लखेश्वर बघेल की पत्नी सुमित्रा बघेल  द्वारा आत्महत्या करने की कोशिश का मामला सामने आया है. सुमित्रा बघेल को गंभीर हालत में जगदलपुर के महारानी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत स्थिर बनी हुई है. 

पुलिस द्वारा लिए गए बयान पर सुमित्रा बघेल ने बताया कि अगस्त महीने में उनकी मां की देहांत होने के बाद वह मानसिक रूप से परेशान थी, इसके बाद मंगलवार की सुबह धारदार चाकू से अपने हाथों की नसों को काटने के साथ गले पर भी खुद से वार किया , जिससे उन्हें काफी चोट पहुंची.

लहूलुहान हालत में मिलीं

लहूलुहान की हालत में उन्हें विधायक के सरकारी बंगले मे मौजूद कर्मचारियों ने  अस्पताल पहुंचाया. पुलिस ने इस मामले में बंगले में मौजूद बावर्ची का बयान भी लिया है. जिसमे बावर्ची ने भी विधायक की पत्नी के खुद को नुकसान पहुचाने की बात कही है.

फिलहाल इस मामले में अब तक विधायक लखेश्वर बघेल का कोई बयान सामने नहीं आया है. जगदलपुर सीएसपी  सुमित कुमार का कहना है कि प्रारंभिक जांच में और उनके द्वारा दिए गए  बयान में आत्महत्या करने की कोशिश की बात सामने आई है, जिसकी  वजह उनके द्वारा मानसिक रूप से बीमार बताया गया है, फिलहाल पुलिस हर पहलुओं से मामले की जांच कर रही है. गले में चाकू लगने की वजह से काफी गंभीर चोट आई है डॉक्टरों द्वारा इलाज जारी है, फिलहाल उनकी हालत स्थिर बनी हुई है.

सामने आई ये वजह

गौरतलब है कि आत्महत्या करने की कोशिश  के पीछे और भी कई वजह निकलकर सामने आ रही है..जिसकी जांच पुलिस कर रही है, वही गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करने के बाद विधायक दोबारा अपनी पत्नी से मिलने एक बार भी अस्पताल नहीं पहुंचे. इधर जानकारी मिलने के बाद लगातार बड़ी संख्या में कांग्रेसी नेता अस्पताल पहुंच रहे है.

Published at : 30 Dec 2025 06:16 PM (IST)
Chhattisgarh News Bastar News CONGRESS
Advertisement

