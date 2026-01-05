हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यछत्तीसगढ़बस्तर के खंडियापाल में बाघ के पंजों के निशान से ग्रामीणों में दहशत, वन विभाग अलर्ट

बस्तर के खंडियापाल में बाघ के पंजों के निशान से ग्रामीणों में दहशत, वन विभाग अलर्ट

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के तोकापाल ब्लॉक के खंडियापाल इलाके में बाघ के पंजो के निशान देखने को मिली, जिससे पूरे इलाके में डर का महौल है. हालांकि वन विभाग की टीम इलाके में तैनात है.

By : अशोक नायडू, बस्तर | Edited By: गौरव अग्निहोत्री | Updated at : 05 Jan 2026 07:13 PM (IST)
Preferred Sources

छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के तोकापाल ब्लॉक के खंडियापाल इलाके में बाघ के पंजों के निशान देखे जाने से इलाके में सनसनी फैल गयी है, वन विभाग ने भी बाघ के पंजों के निशान होने की पुष्टि की है. वहीं वन विभाग के आला अधिकारियों के मुताबिक बाघ के पंजों के निशान से अंदाजा लगाया गया है कि यह वयस्क बाघ है, जो पूरी तरह से स्वस्थ है. यह बाघ छत्तीसगढ़ में वर्तमान में मौजूद 35 टाइगरों में से एक है, जो सीतानदी उदंती से होते हुए कोंडागांव के रास्ते बस्तर जिले के आसपास विचरण कर रहा है.

जिन जगहों पर बाघ के पंजों के निशान देखे गए हैं, उन जगहों पर बाकायदा वन विभाग की टीम तैनात की गई है और ग्रामीणों को भी सचेत रहने को कहा गया है. खासकर घने जंगल और जिन जगहों पर बाघ के पंजों के निशान है, उन जगहों के आसपास के जंगलों में ग्रामीणों को जाने से मना कर दिया गया है.

वन विभाग की टीम गांवों में कर रही मुनादी 

छत्तीसगढ़ के बीजापुर इंद्रावती टाइगर रिजर्व में बाघ की गणना को लेकर हमेशा सवालिया निशान रहा है ,वर्तमान में कितने बाघ हैं, इसको लेकर कभी कोई स्पष्ट आंकड़े सामने नहीं आते हैं. लेकिन दशकों पहले बस्तर इस राष्ट्रीय पशु का गढ़ रहा है और फिर एक बार बाघ की दस्तक बस्तर जिले के ग्रामीण क्षेत्र से लगे जंगल में देखी जा रही है. संभाग मुख्यालय जगदलपुर के नजदीक तोकापाल के खंडियापाल के जंगलों  के आसपास बाघ के पंजों  के निशान दिखाई दिए हैं.

हालांकि अधिकारियों के मुताबिक यह एक ही बाघ के पंजों के निशान है, जो सीतानदी उदंती से विचरण करते हुए बस्तर जिले की तरफ आ पहुंचा है. वन विभाग के अधिकारियों  ने विशेष तौर पर टीमें गठित कर इस बाघ की निगरानी को लेकर निर्देश जारी किए हैं.

'बाघ से ग्रामीणों को पैनिक होने की जरूरत नहीं'

वहीं वन विभाग की टीम लगातार बाघ के रूट पर नजर रख रहे हैं, जिससे उसे सुरक्षित रखा जा सके. बस्तर के मुख्य वन संरक्षक आलोक तिवारी का कहना है कि इस बाघ से ग्रामीणों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है, हालांकि जरूर सावधानी बरतने की जरूरत है, जिन जगहों पर पंजों के निशान देखे गए उन इलाकों में ग्रामीणों को जंगल के अंदर और आसपास इलाके में जाने से मना किया गया है और मुनादी भी करवाई जा रही है.

उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 35 टाइगर हैं. सामूहिक प्रयास से और संरक्षण के प्रयास से बाघों की संख्या बढ़ी है और वर्तमान में इंद्रावती टाइगर रिजर्व में 6 बाघ होने की पुष्टि हुई है.

कांकेर में बढ़ रहे बाघ की खाल की तस्करी के मामले 

छत्तीसगढ़ में बीते  5 सालों में सर्वाधिक बाघ की खाल तस्कारी के मामले कांकेर जिले से सामने आए हैं, ऐसे में बस्तर प्राकृतिक तौर पर बाघों का पर्यावास रहा है, लेकिन उनकी सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं. वहीं बस्तर के मुख्य वन संरक्षक आलोक तिवारी का कहना है कि वर्तमान में तोकापाल ब्लॉक में बाघ के विचरण की पुष्टि होने पर साथ ही इंद्रावती टाइगर रिजर्व में मौजूद बाघों की सुरक्षा पहली प्राथमिकता में रखी गई है.

और पढ़ें
Published at : 05 Jan 2026 07:13 PM (IST)
Tags :
Chhattisgarh News Bastar News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
वेनेजुएला में अमेरिका की एयरस्ट्राइक के बाद उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के घर पर अटैक, टूटी खिड़कियों की फोटो आई सामने
वेनेजुएला में US की एयरस्ट्राइक के बाद जेडी वेंस के घर पर अटैक, टूटी खिड़कियों की फोटो आई सामने
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'जो लोग पटाखे जलाते हैं वे देशद्रोही', BJP नेता मेनका गांधी ने दीवाली और दशहरे का भी किया जिक्र
'जो लोग पटाखे जलाते हैं वे देशद्रोही', BJP नेता मेनका गांधी ने दीवाली और दशहरे का भी किया जिक्र
विश्व
'ट्रंप ने क्या कर दिया, इतनी पावर...', वेनेजुएला पर अमेरिकी एक्शन से पाकिस्तानी एक्सपर्ट हैरान
'ट्रंप ने क्या कर दिया, इतनी पावर...', वेनेजुएला पर अमेरिकी एक्शन से पाकिस्तानी एक्सपर्ट हैरान
क्रिकेट
भारत के इस 'एहसान' को भूल गया बांग्लादेश, जब कोई नहीं खेल रहा था क्रिकेट तब टीम इंडिया ने...
भारत के इस 'एहसान' को भूल गया बांग्लादेश, जब कोई नहीं खेल रहा था क्रिकेट तब टीम इंडिया ने...
Advertisement

वीडियोज

Daman Fire Breaking: पैकेजिंग कंपनी में लगी भीषण आग..सब कुछ जलकर खाक! | ABP News
Grok AI Controversy: India में बंद होगा Grok ? क्या करेंगे Elon Musk, PM Modi लेंगे बड़ा फैसला!
1000 Years of Somnath Temple Attack: 1000 साल बाद सोमनाथ पर सियासत, Nehru के नाम पर क्यों गरमाई बहस?
Somnath पर हमले हजार साल पूरे, PM Modi ने कांग्रेस पर बोला हमला | Breaking | Congress | ABP News
Daman में भीषण अग्निकांड...दो पैकेजिंग कंपनियां आग की चपेट में, काले धुएं से दहशत | Breaking | Fire
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
वेनेजुएला में अमेरिका की एयरस्ट्राइक के बाद उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के घर पर अटैक, टूटी खिड़कियों की फोटो आई सामने
वेनेजुएला में US की एयरस्ट्राइक के बाद जेडी वेंस के घर पर अटैक, टूटी खिड़कियों की फोटो आई सामने
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'जो लोग पटाखे जलाते हैं वे देशद्रोही', BJP नेता मेनका गांधी ने दीवाली और दशहरे का भी किया जिक्र
'जो लोग पटाखे जलाते हैं वे देशद्रोही', BJP नेता मेनका गांधी ने दीवाली और दशहरे का भी किया जिक्र
विश्व
'ट्रंप ने क्या कर दिया, इतनी पावर...', वेनेजुएला पर अमेरिकी एक्शन से पाकिस्तानी एक्सपर्ट हैरान
'ट्रंप ने क्या कर दिया, इतनी पावर...', वेनेजुएला पर अमेरिकी एक्शन से पाकिस्तानी एक्सपर्ट हैरान
क्रिकेट
भारत के इस 'एहसान' को भूल गया बांग्लादेश, जब कोई नहीं खेल रहा था क्रिकेट तब टीम इंडिया ने...
भारत के इस 'एहसान' को भूल गया बांग्लादेश, जब कोई नहीं खेल रहा था क्रिकेट तब टीम इंडिया ने...
भोजपुरी सिनेमा
पवन सिंह ने कर ली है तीसरी शादी? मांग में सिंदूर लगाए हसीना संग काटा बर्थडे केक, वीडियो देख फैंस हैरान
पवन सिंह ने कर ली है तीसरी शादी? मांग में सिंदूर लगाए हसीना संग काटा बर्थडे केक
ट्रेंडिंग
Video: बर्थडे पर केक काटते हुए नशे में दिखे पवन सिंह, मांग भरी महिला ने संभाला हाथ, यूजर्स ने पूछा, तीसरी शादी कर ली क्या
बर्थडे पर केक काटते हुए नशे में दिखे पवन सिंह, मांग भरी महिला ने संभाला हाथ, यूजर्स ने पूछा, तीसरी शादी कर ली क्या
ट्रेंडिंग
Hyderabad: शराब के नशे में ऑटो ड्राइवर का हंगामा! सांप छोड़ दूंगा कहकर पुलिस को डराया, हुआ फरार
Hyderabad: शराब के नशे में ऑटो ड्राइवर का हंगामा! सांप छोड़ दूंगा कहकर पुलिस को डराया, हुआ फरार
हेल्थ
Liver Cancer: लिवर कैंसर में कब बदल जाता है फैटी लिवर? दिक्कत बढ़ने से पहले समझें लक्षण
लिवर कैंसर में कब बदल जाता है फैटी लिवर? दिक्कत बढ़ने से पहले समझें लक्षण
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Embed widget