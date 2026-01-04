सुकमा में नक्सलियों पर शिकंजा, सुरक्षाबलों ने 12 को किया ढेर, 60 लाख रुपये का था इनाम

छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में शनिवार को हुए पुलिस -नक्सली मुठभेड़ में मारे गए सभी 12 नक्सलियों की शिनाख्ती कर ली गई है, रविवार को सुकमा के एसपी किरण चव्हाण ने प्रेसवार्ता कर मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों की जानकारी दी, साथ ही बताया कि घटना स्थल से जवानों की टीम ने एके-47, एसएलआर ,इंसास राइफल, बीजीएल लांचर और 12 बोर की राइफल भी बरामद की है.

मारे गए इन 12 नक्सलियों पर कुल 60 लाख रुपये का इनाम घोषित था. एसपी ने बताया कि सुकमा जिले में अब नक्सलवाद अपनी अंतिम सांसे ले रहा है , तेलंगाना के हैदराबाद में बारसे देवा समेत 20 नक्सलियों के समर्पण करने से PLGA बटालियन नंबर- एक मे मात्र अब 100 से 120 नक्सली ही बच गए हैं... बाकि शेष बचे माओवादी या तो मुठभेड़ में मारे गए हैं, और बाकियों ने छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में आत्मसमर्पण कर दिया है.

सुकमा में अंतिम सांस ले रहा नक्सलवाद

सुकमा एसपी किरण चव्हाण ने मुठभेड़ की जानकारी देते हुए बताया कि सुकमा जिले के दक्षिणी क्षेत्र किष्टराम थाना क्षेत्र के पामलुर के जंगलों में हथियारबंद नक्सलियों की मौजूदगी की पुख्ता सूचना पर सुकमा से DRG टीम के द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया गया, इस ऑपरेशन के दौरान शनिवार की सुबह सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच रुक रुक कर फ़ायरिंग हुई , सर्च ऑपरेशन के दौरान मुठभेड़ स्थल से कुल 12 नक्सलियों के शव हथियार सहित बरामद किए गए, जिनमें 5 महिला माओवादी का शव शामिल है.

एसपी ने बताया की इस मुठभेड़ में किस्टाराम एरिया कमेटी इंचार्ज DVCM मेंबर वट्टी मंगड़ू उर्फ मुक्का भी मारा गया, जिस पर 8 लाख रूपये का इनाम घोषित था, और सुकमा बीजापुर जिले के अलग-अलग थानों में इसके खिलाफ 41 से अधिक अपराधिक मामले दर्ज है, जिसमें मुख्य रूप से आम ग्रामीणों की हत्या, आईईडी ब्लास्ट, 2010 में हुए ताड़मेटला की घटना, झीरम घाटी हमला , पीड़मेल - चिंतागुफा पुलिस नक्सली मुठभेड़ , बुर्कापाल -चिंतागुफा हमला और मीनपा चिंता गुफा हमला शामिल है.

मुठभेड़ में मारे गए ये ईनामी नक्सली

मंगडू के अलावा इस मुठभेड़ में माड़वी हितेश उर्फ हूंगा जो कि एरिया कमेटी सचिव था इस पर 8 लाख रुपये का इनाम घोषित था, इसके अलावा CYPC पोडियम जोगा PLGA बटालियन नंबर -एक का डिप्टी कमांडर था, जिस पर 10 लाख रुपये का ईनाम घोषित था, वही एरिया कमेटी मेंबर कोमरम बदरी इस पर 5 लाख का रुपये का ईनाम, एरिया कमेटी मेंबर झितरु मंडावी 5 लाख रुपये ईनामी और माड़वी सुक्का इस पर 5 लाख रुपये का ईनाम, एरिया कमेटी मेंबर मुचाकी मुन्नी 5 लाख रुपये ईनामी , एरिया कमेटी मेंबर माड़वी जमली 5 लाख रुपये ईनामी, एरिया कमेटी मेंबर पोडियम रोशनी 5 लाख रुपये ईनामी.

इसके अलावा पार्टी मेंबर तामो नंदा 2 लाख रुपये इनामी, पार्टी मेम्बर मड़कम रामा 1 लाख इनामी, और पार्टी मेंबर मासे 1 लाख रुपये ईनामी नक्सली शामिल है ,इन सभी 12 नक्सलियों पर कुल 60 लाख रुपये का ईनाम घोषित था.. वहीं घटना स्थल से जवानों ने एक AK -47 एक एसएलआर राइफल , एक इंसास राइफल, BGL लांचर 4 नग , 12 बोर राइफल, 3 वायरलेस सेट और दो स्कैनर सेट भी बरामद किया है.