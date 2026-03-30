हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यछत्तीसगढ़अंबिकापुर से दिल्ली और कोलकाता के लिए सीधी फ्लाइट शुरू, किराए से लेकर शेड्यूल तक जानें पूरी डिटेल

अंबिकापुर से दिल्ली और कोलकाता के लिए सीधी फ्लाइट शुरू, किराए से लेकर शेड्यूल तक जानें पूरी डिटेल

Ambikapur Airport Inauguration: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस मौके पर कहा कि आने वाले समय में अंबिकापुर से कोलकाता के अलावा अयोध्या और वाराणसी के लिए भी फ्लाइट शुरू करने की योजना है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 30 Mar 2026 03:14 PM (IST)
Preferred Sources

छत्तीसगढ़ में हवाई कनेक्टिविटी को लेकर एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोमवार को अंबिकापुर के मां महामाया एयरपोर्ट से दिल्ली और कोलकाता के लिए सीधी फ्लाइट सेवा की शुरुआत की. इस उद्घाटन को रायपुर से वर्चुअली किया गया, जबकि स्थानीय सांसद चिंतामणि ने दरिमा स्थित मां महामाया एयरपोर्ट पर फ्लाइट को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया.

दरअसल, अंबिकापुर का दरिमा एयरपोर्ट कोई नया नहीं है. इसे सबसे पहले 1950 में बनाया गया था लेकिन समय के साथ इसे अपग्रेड किया गया. साल 2021 में इसे इस तरह विकसित किया गया कि यहां 72 सीट वाले विमान आसानी से उड़ान भर सकें. अब नई फ्लाइट सेवाओं के तहत हफ्ते में दो बार दिल्ली और दो बार कोलकाता के लिए उड़ानें चलेंगी. खास बात ये है कि दोनों रूट में बिलासपुर में एक स्टॉप भी होगा.

इतना है किराया

अगर किराए की बात करें तो अंबिकापुर से दिल्ली की फ्लाइट का किराया करीब 6500 रुपए रखा गया है जबकि कोलकाता के लिए यह करीब 6000 रुपये होगा. कोलकाता की फ्लाइट 2 अप्रैल से शुरू होगी और गुरुवार व शनिवार को चलेंगी.

इस नई सुविधा से अंबिकापुर और पूरे सरगुजा संभाग के लोगों में काफी उत्साह है. यह इलाका मुख्य रूप से आदिवासी बहुल है और यहां लंबे समय से बेहतर कनेक्टिविटी की मांग की जा रही थी. अब लोगों का कहना है कि उन्हें लंबी यात्रा से राहत मिलेगी, समय बचेगा और थकान भी कम होगी. साथ ही व्यापार, पर्यटन और रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे.

ऐसा है फ्लाइट्स का टाइम टेबल

फ्लाइट के टाइम टेबल की बात करें तो सोमवार को दिल्ली से फ्लाइट सुबह 7:50 बजे रवाना होकर 10:25 बजे बिलासपुर पहुंचेगी और फिर 11:40 बजे अंबिकापुर पहुंचेगी. वापसी में यह फ्लाइट दोपहर 12:05 बजे अंबिकापुर से उड़ान भरकर करीब 2:35 बजे दिल्ली पहुंच जाएगी. बुधवार को भी इसी तरह का शेड्यूल रहेगा, बस रूट में थोड़ा बदलाव होगा. बुधवार को, उड़ान दिल्ली से सुबह 7:50 बजे रवाना होगी, अंबिकापुर सुबह 10:25 बजे पहुंचेगी, फिर सुबह 10:50 बजे बिलासपुर के लिए रवाना होगी और अंत में दोपहर 2:50 बजे दिल्ली वापस आ जाएगी.

अयोध्या और वाराणसी के लिए भी फ्लाइट का प्लान- सीएम साय

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस मौके पर कहा कि आने वाले समय में अंबिकापुर से कोलकाता के अलावा अयोध्या और वाराणसी के लिए भी फ्लाइट शुरू करने की योजना है. उन्होंने बताया कि जगदलपुर, रायगढ़ और अन्य छोटे शहरों के एयरपोर्ट को भी और विकसित किया जाएगा ताकि पूरे राज्य में बेहतर हवाई नेटवर्क तैयार हो सके. उन्होंने बताया कि रायपुर हवाई अड्डे पर जल्द ही एक कार्गो हवाई अड्डा होगा. इस संबंध में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं.

2024 में पीएम मोदी ने किया था उद्घाटन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 अक्टूबर 2024 को मां महामाया एयरपोर्ट का वर्चुअल उद्घाटन किया था. करीब 365 एकड़ में फैले इस एयरपोर्ट को लगभग 80 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया है. उम्मीद की जा रही है कि इससे सरगुजा क्षेत्र के विकास को नई रफ्तार मिलेगी.

वहीं, रविवार को एक और अहम कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री साय ने बिलासपुर के बिलासा देवी केवट एयरपोर्ट पर नाइट फ्लाइट ऑपरेशन की भी शुरुआत की. उन्होंने खुद बिलासपुर से रायपुर तक पहली नाइट फ्लाइट में सफर किया. डीजीसीए ने 6 फरवरी को इस एयरपोर्ट को रात में उड़ान भरने की अनुमति दी थी.

निवेश और पर्यटन को भी मिलेगा बढ़ावा 

उन्होंने कहा कि नाइट फ्लाइट शुरू होने से अब इमरजेंसी और मेडिकल सेवाएं भी रात में आसानी से उपलब्ध हो सकेंगी. इसके अलावा व्यापार, निवेश और पर्यटन को भी बड़ा बढ़ावा मिलेगा.

और पढ़ें
Published at : 30 Mar 2026 03:11 PM (IST)
Tags :
Ambikapur News Chhattisgarh News Vishnu Deo Sai
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

छत्तीसगढ़
अंबिकापुर से दिल्ली और कोलकाता के लिए सीधी फ्लाइट शुरू, किराए से लेकर शेड्यूल तक जानें पूरी डिटेल
अंबिकापुर से दिल्ली और कोलकाता के लिए सीधी फ्लाइट शुरू, किराए से लेकर शेड्यूल तक जानें पूरी डिटेल
छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ के सुकमा में सुरक्षाबलों और माओवादियों में मुठभेड़, 5 लाख का इनामी नक्सली ढेर
छत्तीसगढ़ के सुकमा में सुरक्षाबलों और माओवादियों में मुठभेड़, 5 लाख का इनामी नक्सली ढेर
छत्तीसगढ़
रायगढ़: वॉलीबॉल खेलते समय 'काल' बनी नदी! गेंद के चक्कर में युवक ने गंवाई जान, 3 घंटे बाद निकला शव
रायगढ़: वॉलीबॉल खेलते समय 'काल' बनी नदी! गेंद के चक्कर में युवक ने गंवाई जान, 3 घंटे बाद निकला शव
छत्तीसगढ़
'अफवाहों पर न दें ध्यान, पर्याप्त है स्टॉक'- पश्चिम एशिया संकट के बीच CM साय ने जनता को किया आश्वस्त
'अफवाहों पर न दें ध्यान, पर्याप्त है स्टॉक'- पश्चिम एशिया संकट के बीच CM साय ने जनता को किया आश्वस्त
Advertisement

वीडियोज

America Ground Operation: Hormuz के बाद अब होगी खर्ग पर भीषण लड़ाई? | Iran Israel War Update
Iran Israel War Update: हफ्तों तक चलेगा ईरान के खिलाफ जमीनी ऑपरेशन | Donald Trump | Pentagon
Iran Israel War Update: अंतिम फैसला के इंतजार में ट्रंप..शुरु होगा Ground War? | Trump | Pentagon
Iran Israel War Update: Florida में ट्रंप के विमान तक कैसे पहुंचा संदिग्ध ड्रोन? हाई अलर्ट | America
Israel Iran War Update: तेहरान, ईरान, अबू धाबी..24 घंटे में कहां-कहां पर हमले हुए? | Hormuz Strait
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
271 अरब डॉलर का बजट... अब तो ईरान को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे नेतन्याहू? सुबह-सुबह इजरायली MPs को बुलाया संसद और डिफेंस में कर दिया बड़ा बदलाव
271 अरब डॉलर का बजट... अब तो ईरान को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे नेतन्याहू? सुबह-सुबह इजरायली MPs को बुलाया संसद और डिफेंस में कर दिया बड़ा बदलाव
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Lucknow News: लखनऊ एयरपोर्ट पर अब सिर्फ 10 रुपये में मिलेगा चाय-नाश्ता, पानी की भी कीमत है सस्ती
लखनऊ एयरपोर्ट पर अब सिर्फ 10 रुपये में मिलेगा चाय-नाश्ता, पानी की भी कीमत है सस्ती
विश्व
India Vs Pakistan Fighter Jet: राफेल से टकराने की तैयारी में पाकिस्तान! दे दिया 70 J-10CE लड़ाकू विमानों का ऑर्डर, जानें कितने ताकतवर ये?
राफेल से टकराने की तैयारी में पाकिस्तान! दे दिया 70 J-10CE लड़ाकू विमानों का ऑर्डर, जानें कितने ताकतवर ये?
टेलीविजन
Dhurandhar TV Premiere Date Confirm: ‘धुरंधर’ की टीवी प्रीमियर रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
‘धुरंधर’ की टीवी प्रीमियर रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
क्रिकेट
शर्मशार हुआ पाकिस्तान, PSL में हुई बॉल टैंपरिंग? कैमरे पर रिकॉर्ड फखर जमान की हरकत
शर्मशार हुआ पाकिस्तान, PSL में हुई बॉल टैंपरिंग? कैमरे पर रिकॉर्ड फखर जमान की हरकत
इंडिया
Explained: बीते 3 महीने में आपने कितनी गैस जलाई, इसी से तय होगा अगला सिलेंडर, मजदूरों का नंबर पहले, जानें- नई पॉलिसी
3 महीने में आपने कितनी गैस जलाई, इसी से तय होगा अगला सिलेंडर, मजदूरों का नंबर पहले, जानें- नई पॉलिसी
Results
RBSE 12th Result 2026: राजस्थान बोर्ड 12वीं का रिजल्ट जल्द, जानें कब और कैसे देखें अपना स्कोर
राजस्थान बोर्ड 12वीं का रिजल्ट जल्द, जानें कब और कैसे देखें अपना स्कोर
हेल्थ
Lancet Maternal Death Report: दुनिया की हर 10 में से एक मां की मौत भारत में! लैंसेट की रिपोर्ट ने उड़ाई नींद, जानें पूरा मामला
दुनिया की हर 10 में से एक मां की मौत भारत में! लैंसेट की रिपोर्ट ने उड़ाई नींद, जानें पूरा मामला
ENT LIVE
Dhurandhar 2 बनी North America की नंबर 1 भारतीय फिल्म
Dhurandhar 2 बनी North America की नंबर 1 भारतीय फिल्म
ENT LIVE
South की Film में दिखी पवन सिंह की पावर; अदिवी शेष की 'डकैत' के गाने में नजर आए भोजपुरी एक्टर
South की Film में दिखी पवन सिंह की पावर; अदिवी शेष की 'डकैत' के गाने में नजर आए भोजपुरी एक्टर
ENT LIVE
Akshay Kumar की Bhoot Bangla होगी Postpone?
Akshay Kumar की Bhoot Bangla होगी Postpone?
ENT LIVE
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
ENT LIVE
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
Embed widget