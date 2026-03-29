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हिंदी न्यूज़राज्यछत्तीसगढ़छत्तीसगढ़ के सुकमा में सुरक्षाबलों और माओवादियों में मुठभेड़, 5 लाख का इनामी नक्सली ढेर

छत्तीसगढ़ के सुकमा में सुरक्षाबलों और माओवादियों में मुठभेड़, 5 लाख का इनामी नक्सली ढेर

Sukma Encounter News: सुकमा जिले के पोलमपल्ली थाना क्षेत्र में सर्च अभियान के दौरान रविवार (29 मार्च) सुबह से सुकमा DRG की टीम और माओवादियों के बीच रुक-रुक कर फायरिंग हुई.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 29 Mar 2026 08:43 PM (IST)
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छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में रविवार (29 मार्च) को सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है. सुरक्षाबलों ने मुठभेड़ में 5 लाख के इनामी नक्सली को मार गिराया है. नक्सलियों और DRG टीम के साथ ये मुठभेड़ पोलमपल्ली थाना क्षेत्र में हुई. एसपी किरण चव्हाण के नेतृत्व में नक्सलियों के खिलाफ यह ऑपरेशन चलाया गया. पोलमपल्ली क्षेत्र के जंगलों में माओवादियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी.

सुकमा DRG टीम का सर्च ऑपरेशन

सुकमा जिले के एसपी किरण चव्हाण ने जानकारी देते हुए बताया कि सुकमा के थाना पोलमपल्ली क्षेत्र के तहत जंगल पहाड़ी में माओवादियों की मौजूदगी की सूचना के आधार पर सुकमा DRG टीम ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया.

DRG टीम और नक्सलियों के बीच रुक-रुक कर फायरिंग

सर्च अभियान के दौरान रविवार सुबह से सुकमा DRG की टीम और माओवादियों के बीच रुक-रुक कर फायरिंग हुई है. मुठभेड़ स्थल का सर्च करने पर 01 पुरुष माओवादी का शव हथियार सहित बरामद हुआ है.

सुकमा में मारे गए नक्सली पर 5 लाख का था इनाम

पोलमपल्ली क्षेत्र के जंगलों में सुरक्षाबलों के साथ मुठभेड़ में मारा गया नक्सली प्लाटून नं 31 सेक्शन कमांडर PPCM मूचाकी कैलाश है. इस पर 5 लाख रुपये का इनाम रखा गया था. मारा गया नक्सली कई लोगों की हत्या में शामिल रहा था. इसके अलावा हमले, IED ब्लास्ट की साजिश में वो वांटेड था. वो सुकमा जिले के पूलनपाड़ थाना चिंतलनार का निवासी था. 

बस्तर रेंज के आईजी ने नक्सलियों से क्या अपील की?

बस्तर रेंज के आईजी सुन्दरराज पट्टलिंगम ने कहा, ''माओवादी कैडरों के सामने आत्मसमर्पण और पुनर्वास का अवसर अब अपने अंतिम चरण में है और इसे अपनाने के लिए उनके पास बहुत सीमित समय बाकी रह गया है.'' उन्होंने अपील की है कि माओवादी कैडर इस मौके का समझदारी से फायदा उठाएं. हिंसा के मार्ग को त्यागें और समाज की मुख्यधारा में लौटकर एक शांतिपूर्ण, सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन की शुरुआत करें.

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Published at : 29 Mar 2026 08:42 PM (IST)
Tags :
Sukma Chhattisgarh News
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