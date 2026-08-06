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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबांकीपुर से हार के बाद नीरज सिन्हा से मिले BJP के मंत्री, बोले- 'प्रशांत किशोर एक…'

बांकीपुर से हार के बाद नीरज सिन्हा से मिले BJP के मंत्री, बोले- 'प्रशांत किशोर एक…'

Bankipur By-Election Result: मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी ने नीरज से मुलाकात के वीडियो को शेयर किया है. कहा कि नीरज सिन्हा हमारे पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं. आगे संघर्ष जारी रखेंगे.

Written By : परमानंद सिंह |  Edited By: अजीत कुमार |  Updated at : 06 Aug 2026 06:41 PM (IST)
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बांकीपुर विधानसभा सीट से उपचुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी नीरज सिन्हा की हार के बाद पार्टी के मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी ने उनके घर जाकर मुलाकात की है. रिजल्ट के बाद से नीरज सिन्हा गायब हैं. इस बीच प्रमोद चंद्रवंशी ने मुलाकात कर उन्हें ताकत दी है.

मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी ने नीरज से मुलाकात के वीडियो को अपने फेसबुक पर शेयर किया है जो बीते बुधवार (05 अगस्त, 2026) का है. प्रमोद चंद्रवंशी ने कहा कि छल से तो अभिमन्यु का भी वद्ध किया गया था, लेकिन अभिमन्यु को योद्धा कहा जाता है.

'योद्धा नीरज सिन्हा ही कहलाएंगे…'

नीरज को हिम्मत देते हुए उन्होंने कहा, "मैं उस शख्स के पास बैठा हूं जिसने खरबपति से लड़ाई लड़ी… और यह एक गरीब आदमी है. खरबपति ने छल से इनको हराने का काम किया. जनता के साथ विश्वास घात किया. छल से तो अभिमन्यु का भी वध हो गया था, लेकिन अभिमन्यु वीर अभिमन्यु ही कहलाया. इसी तरह नीरज सिन्हा खरबपति से लड़ाई लड़के भी योद्धा नीरज सिन्हा ही कहलाएंगे."

यह भी पढ़ें- प्रशांत किशोर का UP प्लान! अब अखिलेश यादव की बारी? BJP का बड़ा दावा

बीजेपी नीरज सिन्हा के साथ: प्रमोद चंद्रवंशी

प्रमोद चंद्रवंशी ने कहा कि गरीब आदमी को बोलने में, चलने में, बैठने में क्या कठिनाई होती है वह हमसे ज्यादा कोई नहीं समझ सकता है. क्योंकि मैं भी इसी गरीबी से निकलकर इस राजनीति में आया हूं. नीरज सिन्हा खरबपति से लड़ाई लड़कर राजनीतिक योद्धा बन गए हैं. बीजेपी हमेशा से नीरज सिन्हा के साथ खड़ी है.

प्रशांत किशोर पर किया हमला

प्रमोद चंद्रवंशी ने कहा, "नीरज सिन्हा किराए पर रहते हैं, इनको देखकर मुझे अपने पुराने दिन याद आ गए जब मैं भी एक छोटे से कमरे में किराए पर रहता था. दुख तो इस बात का हुआ कि प्रशांत किशोर एक गरीब कार्यकर्ता को पूरे चुनाव तक कुत्ता-बिल्ली कह कर अपमानित करते रहे. छल कुछ दिन तक ही टिकता है. आने वाले समय में बांकीपुर की जनता को भी पता चलेगा. हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई भी चुनाव हारे थे, लेकिन राजनीति समाप्त नहीं हुई थी. उसी तरह नीरज सिन्हा हमारे पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं. आगे संघर्ष जारी रखेंगे. बीजेपी का सभी कार्यकर्ता उनके साथ खड़ा है.

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Published at : 06 Aug 2026 06:40 PM (IST)
Tags :
Neeraj Sinha BIHAR NEWS Pramod Chandravanshi Bankipur By-Poll Result
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