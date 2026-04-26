'आम आदमी पार्टी ने जो पाप…', BJP का अरविंद केजरीवाल पर बड़ा हमला, कर दी 'शीशमहल' की बात
Aam Aadmi Party News: बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी का कहना है कि देश में सबसे ज्यादा रईसी में जो रहे हैं वह अरविंद केजरीवाल हैं. पढ़िए सरावगी ने और क्या कहा है.
राघव चड्ढा (Raghav Chadha) सहित आम आदमी पार्टी के सात राज्यसभा सांसदों के दल छोड़ने के बाद सियासत जारी है. आम आदमी पार्टी (आप) में हुई इस फूट के बाद बीजेपी के नेता AAP के संयोजक अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) पर ही निशाना साध रहे हैं. एक तरफ आम आदमी पार्टी के 'पाप' की बात हो रही है तो दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल के 'शीशमहल' की चर्चा फिर से होने लगी है.
पाप की हो रही जांच: संजय सरावगी
बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने रविवार (26 अप्रैल, 2026) को कहा, "आम आदमी पार्टी ने जो पाप किया है, जब दिल्ली में वे (सरकार में) आ रहे थे तब उन्होंने कहा था कि घर नहीं लेंगे, सुरक्षा नहीं लेंगे लेकिन आने के बाद देश में सबसे ज्यादा रईसी में जो रहे हैं वह अरविंद केजरीवाल हैं. जो पाप किया है उसकी जांच हो रही है."
#WATCH | पटना: बिहार भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा, "आम आदमी पार्टी ने जो पाप किया है, जब दिल्ली में वे(सरकार में) आ रहे थे तब उन्होंने कहा था कि घर नहीं लेंगे, सुरक्षा नहीं लेंगे लेकिन आने के बाद देश में सबसे ज्यादा रईसी में जो रहे हैं वह अरविंद केजरीवाल हैं। जो पाप किया है… pic.twitter.com/5vqqnXYEmS— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 26, 2026
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आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बयान पर उन्होंने कहा, "बिहार में उनका सूपड़ा साफ हो गया, एक सीट से बच गए नहीं तो नेता प्रतिपक्ष भी नहीं बनते... परिवार की पार्टी कब तक चलेगी? बिहार के लोगों ने तो उन्हें बेनकार दिया है. वे कभी केरल जाते हैं, कभी बंगाल जाते हैं, जाएं उससे क्या होगा?"
'ईमानदारी का चोला पहनकर जनता को ठगा'
दूसरी ओर आम आदमी पार्टी में बगावत को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता रामकृपाल यादव ने भी अरविंद केजरीवाल पर ही हमला किया है. उन्होंने कहा, "सब जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने जनता के बीच जाकर नाटक किया, ईमानदारी का चोला पहनकर जनता को ठगा, जनता को धोखा दिया और जनता के पैसे को लूटकर शीशमहल बनाया..."
#WATCH | पटना: भाजपा नेता रामकृपाल यादव ने कहा, "सब जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने जनता के बीच जाकर नाकट किया, ईमानदारी का चोला पहनकर जनता को ठगा, जनता को धोखा दिया और जनता के पैसे को लूटकर शीशमहल बनाया... अरविंद केजरीवाल का आचरण, चेहरा, व्यवहार यह सबने देखा है। इसलिए वे बेनकाब… pic.twitter.com/Tj5Cu2wXfm— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 26, 2026
उन्होंने आगे कहा, "अरविंद केजरीवाल का आचरण, चेहरा, व्यवहार यह सबने देखा है. इसलिए वे बेनकाब हो गए, उनकी पार्टी भी साफ हो गई..."
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Source: IOCL