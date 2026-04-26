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हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'आम आदमी पार्टी ने जो पाप…', BJP का अरविंद केजरीवाल पर बड़ा हमला, कर दी 'शीशमहल' की बात

'आम आदमी पार्टी ने जो पाप…', BJP का अरविंद केजरीवाल पर बड़ा हमला, कर दी 'शीशमहल' की बात

Aam Aadmi Party News: बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी का कहना है कि देश में सबसे ज्यादा रईसी में जो रहे हैं वह अरविंद केजरीवाल हैं. पढ़िए सरावगी ने और क्या कहा है.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 26 Apr 2026 10:49 AM (IST)
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राघव चड्ढा (Raghav Chadha) सहित आम आदमी पार्टी के सात राज्यसभा सांसदों के दल छोड़ने के बाद सियासत जारी है. आम आदमी पार्टी (आप) में हुई इस फूट के बाद बीजेपी के नेता AAP के संयोजक अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) पर ही निशाना साध रहे हैं. एक तरफ आम आदमी पार्टी के 'पाप' की बात हो रही है तो दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल के 'शीशमहल' की चर्चा फिर से होने लगी है.

पाप की हो रही जांच: संजय सरावगी

बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने रविवार (26 अप्रैल, 2026) को कहा, "आम आदमी पार्टी ने जो पाप किया है, जब दिल्ली में वे (सरकार में) आ रहे थे तब उन्होंने कहा था कि घर नहीं लेंगे, सुरक्षा नहीं लेंगे लेकिन आने के बाद देश में सबसे ज्यादा रईसी में जो रहे हैं वह अरविंद केजरीवाल हैं. जो पाप किया है उसकी जांच हो रही है."

यह भी पढ़ें- राघव चड्ढा सहित 7 सांसदों के पार्टी छोड़ने पर JDU की पहली प्रतिक्रिया, 'जब नेतृत्व ही दागदार…'

आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बयान पर उन्होंने कहा, "बिहार में उनका सूपड़ा साफ हो गया, एक सीट से बच गए नहीं तो नेता प्रतिपक्ष भी नहीं बनते... परिवार की पार्टी कब तक चलेगी? बिहार के लोगों ने तो उन्हें बेनकार दिया है. वे कभी केरल जाते हैं, कभी बंगाल जाते हैं, जाएं उससे क्या होगा?"

'ईमानदारी का चोला पहनकर जनता को ठगा'

दूसरी ओर आम आदमी पार्टी में बगावत को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता रामकृपाल यादव ने भी अरविंद केजरीवाल पर ही हमला किया है. उन्होंने कहा, "सब जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने जनता के बीच जाकर नाटक किया, ईमानदारी का चोला पहनकर जनता को ठगा, जनता को धोखा दिया और जनता के पैसे को लूटकर शीशमहल बनाया..."

उन्होंने आगे कहा, "अरविंद केजरीवाल का आचरण, चेहरा, व्यवहार यह सबने देखा है. इसलिए वे बेनकाब हो गए, उनकी पार्टी भी साफ हो गई..."

यह भी पढ़ें- AAP के 7 सांसदों के दल छोड़ने पर BJP के इस नेता का बड़ा बयान, 'आने वाले समय में…'

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 26 Apr 2026 10:44 AM (IST)
Tags :
Raghav Chadha BJP AAP Bihar News AAM AADMI PARTY
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