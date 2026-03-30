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बिहार का अगला CM कौन? जीतन राम मांझी बोले, 'PM मोदी और अमित शाह ने...'
नीतीश कुमार के बाद बिहार का अगला सीएम कौन होगा, मौजूदा वक्त में ये अब सबसे बड़ा सवाल है. जब ये सवाल केंद्रीय मंत्री और हम पार्टी के अध्यक्ष जीतन राम मांझी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को ये मालूम है. दिल्ली में संसद भवन परिसर में मांझी ने कहा कि नरेंद्र मोदी बहुत अच्छे से जानते हैं और हमारे अमित शाह मंझे हुए राजनीतिज्ञ हैं, उन्होंने अपने मन में सोच लिया होगा कि किसको बनाना है. वो जिसको भी बनाएंगे, अच्छा बनाएंगे. सबकी मान्यता उसको मिलेगी.(ये ब्रेकिंग न्यूज़ स्टोरी है और इसे अपडेट किया जा रहा है. ताजा अपडेट के लिए कृपया रिफ्रेश करें)
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Source: IOCL