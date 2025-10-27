हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारवक्फ कानून पर 'इंडिया' गठबंधन का कड़ा रुख, तेजस्वी बोले- सरकार बनी तो राज्य में लागू नहीं होगा कानून

वक्फ कानून पर 'इंडिया' गठबंधन का कड़ा रुख, तेजस्वी बोले- सरकार बनी तो राज्य में लागू नहीं होगा कानून

Bihar Election 2025: बिहार चुनाव में 'इंडिया' गठबंधन ने वक्फ कानून और शराबबंदी पर सख्त रुख अपनाया है. जबकि बीजेपी-एनडीए प्रचार में आगे है. राहुल गांधी जल्द चुनावी दौरे पर आएंगे.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 27 Oct 2025 07:00 AM (IST)
Preferred Sources

बिहार में विधानसभा चुनाव जैसे-जैसे नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक बयानबाजी तेज होती जा रही है. इस बीच वक्फ (संशोधन) अधिनियम को लेकर 'इंडिया' गठबंधन ने अपना रुख और कड़ा कर लिया है.

राजद नेता तेजस्वी यादव और भाकपा (माले) के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने रविवार (26 अक्टूबर) को साफ कहा कि अगर 'इंडिया' गठबंधन की सरकार बनी, तो इस कानून को राज्य में लागू नहीं होने दिया जाएगा.

सरकार बनते ही कूड़ेदान में डाल दिया जाएगा वक्फ कानून- तेजस्वी यादव

तेजस्वी यादव ने सीमांचल के कटिहार जिले में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि नई सरकार बनने पर इस विवादित वक्फ कानून को कूड़ेदान में डाल दिया जाएगा. उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी की सरकार इस कानून के जरिए समुदायों के बीच दरार डालने की कोशिश कर रही है. तेजस्वी के इस बयान को कांग्रेस सांसद तारिक अनवर का भी समर्थन मिला. अनवर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी वक्फ कानून के खिलाफ है और तेजस्वी के इस रुख का हम पूरा समर्थन करते हैं. उन्होंने यह भी जोड़ा कि ममता बनर्जी जैसी विपक्षी नेता भी इस विधेयक का विरोध करती रही हैं.

सत्ता में आते ही शराबबंदी का बंद होगा ढोंग- तेजस्वी

इसी बीच भाकपा (माले) के दीपांकर भट्टाचार्य ने पटना में अपनी पार्टी का घोषणापत्र 'परिवर्तन संकल्प पत्र' जारी करते हुए कहा कि बिहार में न केवल वक्फ अधिनियम, बल्कि केंद्र द्वारा लाए गए अन्य सभी 'संघीय ढांचे के खिलाफ' कानूनों को भी लागू नहीं किया जाएगा. उन्होंने राज्य में 2016 से लागू शराबबंदी कानून को 'ढोंग' बताया और कहा कि सत्ता में आने पर इस कानून की समग्र समीक्षा की जाएगी.

वहीं, जन सुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर ने भी शराबबंदी पर बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो 'यह फर्जी शराबबंदी कानून' खत्म कर दिया जाएगा और उससे मिलने वाला राजस्व बिहार के विकास में लगाया जाएगा.

छठ महापर्व के बाद बिहार आएंगे राहुल गांधी

राजनीतिक हलचल के बीच कांग्रेस ने यह भी ऐलान किया कि छठ महापर्व के बाद राहुल गांधी बिहार आएंगे और 29 व 30 अक्टूबर को राज्य में रहेंगे. उनके साथ प्रियंका गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे सहित अन्य दिग्गज नेताओं की रैलियों की तैयारी भी चल रही है.

मुजफ्फरपुर और छपरा में पीएम मोदी जल्द करेंगे रैलियां

वहीं, बीजेपी पहले से ही प्रचार में आगे है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 अक्टूबर को मुजफ्फरपुर और छपरा में, जबकि 2 नवंबर को भोजपुर और नवादा में रैलियां करेंगे. इसके अलावा, वे पटना में एक रोड शो में भी शामिल होंगे. केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार को पटना में रोड शो की तैयारियों का जायजा लिया.

चिराग पासवान के घर छठ पूजा में पहुंचे सीएम नीतीश कुमार

इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रविवार को लोजपा (रामविलास) के प्रमुख चिराग पासवान के घर पहुंचे, जहां उन्होंने छठ पूजा के मौके पर 'खरना' प्रसाद ग्रहण किया. चिराग पासवान ने सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री के साथ तस्वीरें साझा करते हुए लिखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरे घर पधारकर 'खरना प्रसाद' ग्रहण करने के लिए धन्यवाद.

राजनीति के इस गर्म माहौल में एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों ही वक्फ कानून और शराबबंदी जैसे मुद्दों पर जनता के बीच अपनी-अपनी बात मजबूती से रख रहे हैं. अब देखना यह है कि बिहार के मतदाता किसके वादों पर भरोसा करते हैं.

Published at : 27 Oct 2025 07:00 AM (IST)
Tags :
Tejashwi Yadav Bihar Vidhan Sabha Chunav Liquor Ban Congress Dipankar Bhattacharya Waqf Law Bihar Election 2025 BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Cyclonic storm Montha: करीब आ रहा चक्रवाती तूफान 'मोंथा', दिल्ली-यूपी और बिहार में फिर बदलेगा मौसम, जानें कहां-कहां होगी बारिश?
करीब आ रहा चक्रवाती तूफान 'मोंथा', दिल्ली-यूपी और बिहार में फिर बदलेगा मौसम, जानें कहां-कहां होगी बारिश?
क्रिकेट
Ranji Trophy 2025: बदल गया रणजी ट्रॉफी का इतिहास, 90 ओवर में खत्म पूरा टेस्ट; 2 गेंदबाजों ने ली हैट्रिक
बदल गया रणजी ट्रॉफी का इतिहास, 90 ओवर में खत्म पूरा टेस्ट; 2 गेंदबाजों ने ली हैट्रिक
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सहारनपुर: टायर फैक्ट्री में बॉयलर फटने से हादसा, 2 मजदूरों की मौके पर मौत, 5 झुलसे
सहारनपुर: टायर फैक्ट्री में बॉयलर फटने से हादसा, 2 मजदूरों की मौके पर मौत, 5 झुलसे
विश्व
चीन पर लगा टैरिफ हटाएगा अमेरिका! US के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट बोले- 'दोनों देशों के बीच समझौता...'
चीन पर लगा टैरिफ हटाएगा अमेरिका! US के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट बोले- 'दोनों देशों के बीच समझौता...'
Advertisement

वीडियोज

दमघोंटू गैंग के बदमाशों का कहर
Bihar Election 2025: Tej Pratap का बयान.. 'लोभ' में फंसे Tejashwi | RJD
Bihar Election 2025: Tejashwi की चुनावी वादों वाली 'मेगा सेल'! | Janhit With Chitra Tripathi
Tejashwi Yadav के नए एलान...बिहार में सियासी घमासान
छठ पर बिहारियों को लुभाएंगे...दिल्ली में 'नकली' यमुना बनाएंगे?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Cyclonic storm Montha: करीब आ रहा चक्रवाती तूफान 'मोंथा', दिल्ली-यूपी और बिहार में फिर बदलेगा मौसम, जानें कहां-कहां होगी बारिश?
करीब आ रहा चक्रवाती तूफान 'मोंथा', दिल्ली-यूपी और बिहार में फिर बदलेगा मौसम, जानें कहां-कहां होगी बारिश?
क्रिकेट
Ranji Trophy 2025: बदल गया रणजी ट्रॉफी का इतिहास, 90 ओवर में खत्म पूरा टेस्ट; 2 गेंदबाजों ने ली हैट्रिक
बदल गया रणजी ट्रॉफी का इतिहास, 90 ओवर में खत्म पूरा टेस्ट; 2 गेंदबाजों ने ली हैट्रिक
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सहारनपुर: टायर फैक्ट्री में बॉयलर फटने से हादसा, 2 मजदूरों की मौके पर मौत, 5 झुलसे
सहारनपुर: टायर फैक्ट्री में बॉयलर फटने से हादसा, 2 मजदूरों की मौके पर मौत, 5 झुलसे
विश्व
चीन पर लगा टैरिफ हटाएगा अमेरिका! US के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट बोले- 'दोनों देशों के बीच समझौता...'
चीन पर लगा टैरिफ हटाएगा अमेरिका! US के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट बोले- 'दोनों देशों के बीच समझौता...'
बॉलीवुड
Box Office: 'थामा' का बिग बजट बना राह का रोड़ा, अभी तक नहीं बनी 100 करोड़ी, फिर भी 'जाट' को धोया!
'थामा' का बिग बजट बना राह का रोड़ा, अभी तक नहीं बनी 100 करोड़ी, फिर भी 'जाट' को धोया!
हेल्थ
वर्क फ्रॉम होम जॉब में ऐसे करें अपनी बॉडी और आंखों की सुरक्षा, नहीं तो हो जाएगी बड़ी मुसीबत
वर्क फ्रॉम होम जॉब में ऐसे करें अपनी बॉडी और आंखों की सुरक्षा, नहीं तो हो जाएगी बड़ी मुसीबत
ट्रेंडिंग
कई बार रिजेक्शन के बाद मिला भारत का वीजा तो खुशी से झूम उठी विदेशी महिला! वीडियो वायरल
कई बार रिजेक्शन के बाद मिला भारत का वीजा तो खुशी से झूम उठी विदेशी महिला! वीडियो वायरल
जनरल नॉलेज
शराब में ऐसा क्या होता है, जिसे पीते ही डरपोक में भी आ जाता है कॉन्फिडेंस?
शराब में ऐसा क्या होता है, जिसे पीते ही डरपोक में भी आ जाता है कॉन्फिडेंस?
ABP NEWS
Rajasthan News: सड़क पर मगरमछ से मचा हड़कंप | ABP NEWS SHORTS
Rajasthan News: सड़क पर मगरमछ से मचा हड़कंप | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
MP News: 50 करोड़ का हीरा निकला पत्थर | ABP News Shorts
MP News: 50 करोड़ का हीरा निकला पत्थर | ABP News Shorts
ABP NEWS
Delhi News: नाम असली, माल नकली! | ABP News Shorts
Delhi News: नाम असली, माल नकली! | ABP News Shorts
ABP NEWS
UP NEWS: अवैध काम्प्लेक्स पर गरजा Yogi का बुलडोजर, देखिए तस्वीर | ABP NEWS
UP NEWS: अवैध काम्प्लेक्स पर गरजा Yogi का बुलडोजर, देखिए तस्वीर | ABP NEWS
ABP NEWS
Mumbai News: जहरीला धंदा, फैक्टरी पर शिकंजा | ABP NEWS SHORTS
Mumbai News: जहरीला धंदा, फैक्टरी पर शिकंजा | ABP NEWS SHORTS
Embed widget