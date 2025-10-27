बिहार में विधानसभा चुनाव जैसे-जैसे नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक बयानबाजी तेज होती जा रही है. इस बीच वक्फ (संशोधन) अधिनियम को लेकर 'इंडिया' गठबंधन ने अपना रुख और कड़ा कर लिया है.

राजद नेता तेजस्वी यादव और भाकपा (माले) के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने रविवार (26 अक्टूबर) को साफ कहा कि अगर 'इंडिया' गठबंधन की सरकार बनी, तो इस कानून को राज्य में लागू नहीं होने दिया जाएगा.

सरकार बनते ही कूड़ेदान में डाल दिया जाएगा वक्फ कानून- तेजस्वी यादव

तेजस्वी यादव ने सीमांचल के कटिहार जिले में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि नई सरकार बनने पर इस विवादित वक्फ कानून को कूड़ेदान में डाल दिया जाएगा. उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी की सरकार इस कानून के जरिए समुदायों के बीच दरार डालने की कोशिश कर रही है. तेजस्वी के इस बयान को कांग्रेस सांसद तारिक अनवर का भी समर्थन मिला. अनवर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी वक्फ कानून के खिलाफ है और तेजस्वी के इस रुख का हम पूरा समर्थन करते हैं. उन्होंने यह भी जोड़ा कि ममता बनर्जी जैसी विपक्षी नेता भी इस विधेयक का विरोध करती रही हैं.

सत्ता में आते ही शराबबंदी का बंद होगा ढोंग- तेजस्वी

इसी बीच भाकपा (माले) के दीपांकर भट्टाचार्य ने पटना में अपनी पार्टी का घोषणापत्र 'परिवर्तन संकल्प पत्र' जारी करते हुए कहा कि बिहार में न केवल वक्फ अधिनियम, बल्कि केंद्र द्वारा लाए गए अन्य सभी 'संघीय ढांचे के खिलाफ' कानूनों को भी लागू नहीं किया जाएगा. उन्होंने राज्य में 2016 से लागू शराबबंदी कानून को 'ढोंग' बताया और कहा कि सत्ता में आने पर इस कानून की समग्र समीक्षा की जाएगी.

वहीं, जन सुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर ने भी शराबबंदी पर बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो 'यह फर्जी शराबबंदी कानून' खत्म कर दिया जाएगा और उससे मिलने वाला राजस्व बिहार के विकास में लगाया जाएगा.

छठ महापर्व के बाद बिहार आएंगे राहुल गांधी

राजनीतिक हलचल के बीच कांग्रेस ने यह भी ऐलान किया कि छठ महापर्व के बाद राहुल गांधी बिहार आएंगे और 29 व 30 अक्टूबर को राज्य में रहेंगे. उनके साथ प्रियंका गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे सहित अन्य दिग्गज नेताओं की रैलियों की तैयारी भी चल रही है.

मुजफ्फरपुर और छपरा में पीएम मोदी जल्द करेंगे रैलियां

वहीं, बीजेपी पहले से ही प्रचार में आगे है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 अक्टूबर को मुजफ्फरपुर और छपरा में, जबकि 2 नवंबर को भोजपुर और नवादा में रैलियां करेंगे. इसके अलावा, वे पटना में एक रोड शो में भी शामिल होंगे. केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार को पटना में रोड शो की तैयारियों का जायजा लिया.

चिराग पासवान के घर छठ पूजा में पहुंचे सीएम नीतीश कुमार

इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रविवार को लोजपा (रामविलास) के प्रमुख चिराग पासवान के घर पहुंचे, जहां उन्होंने छठ पूजा के मौके पर 'खरना' प्रसाद ग्रहण किया. चिराग पासवान ने सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री के साथ तस्वीरें साझा करते हुए लिखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरे घर पधारकर 'खरना प्रसाद' ग्रहण करने के लिए धन्यवाद.

राजनीति के इस गर्म माहौल में एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों ही वक्फ कानून और शराबबंदी जैसे मुद्दों पर जनता के बीच अपनी-अपनी बात मजबूती से रख रहे हैं. अब देखना यह है कि बिहार के मतदाता किसके वादों पर भरोसा करते हैं.