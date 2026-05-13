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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअखिलेश भैया को बहुत मानते थे प्रतीक, एक झटके में पिता मुलायम सिंह की विरासत पर कर दिया था ये ऐलान

अखिलेश भैया को बहुत मानते थे प्रतीक, एक झटके में पिता मुलायम सिंह की विरासत पर कर दिया था ये ऐलान

Prateek Yadav Death News: प्रतीक के जाने के बाद उनसे जुड़ी पुरानी बातें और बयान चर्चा का विषय बन गए हैं.इन्हीं में से एक बयान ऐसा है जिसमें उनका प्यार अखिलेश यादव के प्रति जगजाहिर करता है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: Mahima Pandey | Updated at : 13 May 2026 01:24 PM (IST)
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  • परिवारिक संबंधों को महत्व देने वाले प्रतीक का निधन.

समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के छोटे भाई और बीजेपी नेता अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव का 13 मई 2026 बुधवार सुबह लखनऊ में निधन हो गया. उनके निधन से यादव परिवार में शोक की लहर है. अखिलेश यादव ने बुधवार (13 मई) को अपने छोटे सौतेले भाई प्रतीक यादव के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया.

उन्होंने प्रतीक को एक मेहनती और अपनी सेहत के प्रति जागरूक नौजवान बताया, जो अपने खुद के प्रयासों से जीवन में आगे बढ़ना चाहता था. प्रतीक के जाने के बाद उनसे जुड़ी पुरानी बातें और बयान चर्चा का विषय बन गए हैं.इन्हीं में से एक बयान ऐसा है जिसमें उनका प्यार अखिलेश यादव के प्रति जगजाहिर करता है. मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद उन्होंने खुलकर मीडिया से कहा था कि पिता जी कि विरासत उनके बड़े भाई अखिलेश यादव ही संभालेंगे. 

जब कहा था- अखिलेश भैया संभालेंगे विरासत

दरअसल, अक्टूबर 2022 में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री  मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद उनके अस्थि विसर्जन कार्यक्रम के लिए प्रतीक यादव प्रयागराज पहुंचे थे. यहां उनसे मीडिया के सवालों के जवाब देते दुए उन्होंने कहा था, "मैं सियासत में हूं नहीं. पिछले कई वर्षों से मैं बिजनेसमैन हूं. सियासी विरासत नेताजी की बहुत बड़ी है और बढ़ती रहेगी. नेताजी की सियासी विरासत को अखिलेश भैया ही संभालेंगे. सियासत से मेरा आगे भी कोई लेना देना नहीं रहेगा." 

प्रतीक का बयान तब काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा था क्योंकि उस समय प्रदेश में समाजवादी पार्टी और यादव परिवार के भीतर नेतृत्व को लेकर लगातार खबरें सामने आ रही थीं. ऐसे में उनका ये बयान अखिलेश यादव को उनके समर्थन के तौर पर देखा जा रहा था. 

जब छुए थे अखिलेश यादव के पैर

प्रतीक यादव भले ही राजनीति से दूर रहे, लेकिन परिवार के प्रति उनका प्रेम अक्सर देखने को मिलता था. कई पारिवारिक आयोजनों में दोनों अक्सर साथ दिखाई देते थे. पिता मुलायम सिंह के निधन के बाद जब पूरा परिवार एकजुट हुआ था तब प्रतीक लगातार अखिलेश के साथ दिखाई दिए थे. प्रतीक हमेशा अपने भाई और परिवार के लिए सम्मानजनक रवैया अपनाते थे.  इसका उदाहरण भी कई अवसरों पर देखने को मिला है. नवंबर 2025 में उत्तर प्रदेश के इटावा के सैफई में आयोजित एक पारिवारिक समारोह के दौरान प्रतीक यादव ने अखिलेश यादव के पैर छुए थे. इसका वीडियो भी सामने आया था, जिसे दोनों भाइयों के बीच सम्मान और प्यार भरे रिश्ते के संकेत के तौर पर देखा जा रहा था. 

इसके अलावा इसी साल जनवरी 2026 में जब अपर्णा के साथ उनका विवाद हुआ था तब भी उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर लिखा था कि उनकी पत्नी ने पारिवारिक संबंधों को खराब कर दिया है. इससे लोगों में संदेश गया था कि प्रतीक अपने भाई अखिलेश यादव और  परिवार से संबंधों को काफी महत्व देते थे. 

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Published at : 13 May 2026 01:24 PM (IST)
Tags :
Prateek Yadav Akhilesh Yadav UTTAR PRADESH Prateek Yadav Death
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