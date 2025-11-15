(Source: ECI | ABP NEWS)
Vaishali Assembly Result: बिहार के वैशाली जिले में पलटवार या एकतरफा मुकाबला, जानें NDA और महागठबंधन के बीच कौन हारा-कौन जीता?
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में वैशाली जिले की आठ विधानसभा सीटों पर आज मतगणना पूरी हो गई है. इस जिले की सीटें हाजीपुर, लालगंज, वैशाली, महुआ, राजापाकड़, राघोपुर, महनार और पातेपुर हैं. चुनाव में एनडीए और महागठबंधन दोनों ने पूरी ताकत झोंक दी थी. वैशाली जिला हमेशा से राजनीतिक रूप से खास माना जाता रहा है और इस बार भी यहां मुकाबला बेहद रोचक रहा.
महुआ और वैशाली सीटों पर चुनावी हलचल ज्यादा रही. महुआ सीट पर लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव मैदान में थे. तेज प्रताप यादव को पहले अपने घर और आरजेडी पार्टी से बाहर कर दिया गया था. इसके बाद उन्होंने जनशक्ति जनता दल के नाम से अपनी पार्टी बनाई और चुनाव मैदान में उतरे, लेकिन नतीजों में तेज प्रताप यादव को भारी हार का सामना करना पड़ा. महुआ सीट पर लोक जनशक्ति पार्टी के संजय कुमार सिंह ने करीब 87 हजार वोट हासिल कर जीत दर्ज की, तेज प्रताप यादव तीसरे नंबर पर रहे, जबकि राजद के मुकेश कुमार रौशन दूसरे स्थान पर रहे.
वैशाली चुनाव पलटवार या एकतरफा मुकाबला?
वैशाली विधानसभा सीट पर मुकाबला भी काफी कड़ा था. यहां प्रमुख उम्मीदवार सिद्धार्थ पटेल, अजय कुमार कुशवाहा, संजय सिंह और सुनील कुमार थे. इसके अलावा समता पार्टी और अन्य छोटे दलों के उम्मीदवार भी मैदान में थे. जिसमें शुरुआती रुझानों में राजद के अजय कुमार कुशवाहा ने थोड़ी बढ़त बनाई थी, लेकिन जैसे-जैसे राउंड की गिनती आगे बढ़ी, जदयू के सिद्धार्थ पटेल ने बढ़त हासिल कर ली. 25 राउंड के बाद सिद्धार्थ पटेल 32,590 वोटों के अंतर से अजय कुमार कुशवाहा को पीछे छोड़ चुके थे. कुल मतों की गिनती में जदयू ने 93,284 वोट प्राप्त किए, जबकि राजद के अजय कुमार कुशवाहा को 63,889 वोट ही मिले. मतदान प्रतिशत की बात करें तो वैशाली जिले में पहले चरण में कुल 70.14 प्रतिशत मतदान हुआ था.
किस सीट पर कौन रहा विजेता?
|सीट
|जीत
|हार
|हाजीपुर
|अवधेश सिंह (बीजेपी)
|देव कुमार चौरसिया (राजद)
|लालगंज
|संजय कुमार सिंह (बीजेपी)
|शिवानी शुक्ला (राजद)
|वैशाली
|सिद्धार्थ पटेल (जदयू)
|अजय कुमार कुशवाहा (राजद)
|महुआ
|संजय कुमार सिंह (लोक जनशक्ति पार्टी राम विलास)
|मुकेश कुमार रौशन (राजद)
|राजापाकड़
|महेंद्र राम (जदयू)
|प्रतिमा कुमारी (कांग्रेस)
|राघोपुर
|तेजस्वी यादव (राजद)
|सतीश कुमार (बीजेपी)
|महनार
|उमेश सिंह कुशवाहा (जदयू)
|रवींद्र कुमार सिंह (राजद)
|पातेपुर
|लखेंद्र कुमार रौशन (बीजेपी)
|प्रेमा चौधरी (राजद)
