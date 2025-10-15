बिहार चुनाव में NDA की सीट शेयरिंग के मद्देनजर मंगलवार (14 अक्टूबर) देर रात उपेंद्र कुशवाहा के इस 'ऑल इज नॉट वेल इन NDA' बयान ने बिहार की सियासत में हलचल मचा दी. राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) प्रमुख कुशवाहा एनडीए के भीतर सीट बंटवारे को लेकर नाराज बताए जा रहे हैं. महुआ विधानसभा सीट लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के खाते में जाने से असंतुष्ट कुशवाहा को मनाने के लिए बीजेपी के बड़े नेता देर रात उनके घर पहुंचे, लेकिन सारी कोशिशें नाकाम रहीं.

सूत्रों के मुताबिक मंगलवार देर रात केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, मंत्री नितिन नवीन और बीजेपी नेता ऋतुराज सिन्हा उपेंद्र कुशवाहा के आवास पर पहुंचे. बैठक लगभग चार घंटे चली और रात करीब चार बजे तक सियासी मंथन चलता रहा. बैठक के बाद भी कोई ठोस नतीजा नहीं निकल सका. नेताओं ने बाहर आकर मीडिया से कुछ भी कहने से इनकार कर दिया. ऐसी चर्चा है कि उपेंद्र कुशवाहा आज दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे.

कुशवाहा ने आज बुलाई आपात बैठक

रातभर की हलचल के बाद अब उपेंद्र कुशवाहा ने बुधवार दोपहर 12:30 बजे अपनी पार्टी की आपात बैठक बुलाई है. बैठक में RLM की आगे की रणनीति पर फैसला लिया जाएगा. माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद कुशवाहा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कोई बड़ा राजनीतिक ऐलान कर सकते हैं. इससे एनडीए के भीतर खींचतान और बढ़ने की संभावना है.

कुशवाहा आज अमित शाह से करेंगे मुलाकात

बिहार में एनडीए के अंदर चल रही नाराजगी के बीच उपेंद्र कुशवाहा आज दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे. माना जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच सीट बंटवारे को लेकर उठे विवाद पर विस्तार से चर्चा होगी. कुशवाहा समाधान की उम्मीद में दिल्ली जाएंगे.

सीट बंटवारे से शुरू हुई नाराजगी

दरअसल, रविवार को एनडीए ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे का फॉर्मूला घोषित किया था. इसके तहत बीजेपी और जेडीयू को 101-101 सीटें, चिराग पासवान की एलजेपी (रामविलास) को 29 सीटें, जबकि जीतन राम मांझी की हम और उपेंद्र कुशवाहा की RLM को 6-6 सीटें दी गईं. कुशवाहा ने शुरुआत से ही 24 सीटों की मांग की थी और मांझी ने 15 सीटों का दावा किया था. दोनों नेताओं ने सीटों के बंटवारे पर खुलकर नाराजगी जताई थी.

सोशल मीडिया पर भावुक संदेश

सीट बंटवारे के तुरंत बाद कुशवाहा ने सोशल मीडिया पर अपने समर्थकों से माफी मांगते हुए लिखा था- "आप सभी से क्षमा चाहता हूं. आपके मन के अनुकूल सीटों की संख्या नहीं हो पाई, कई घरों में आज खाना नहीं बना होगा। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो दिखती नहीं हैं."

अब जब कुशवाहा खुलकर कह रहे हैं कि "एनडीए में सब ठीक नहीं है", तो यह बयान बिहार चुनाव से पहले एनडीए के भीतर असंतोष और अस्थिरता का बड़ा संकेत बन गया है.