हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारसमीक्षा छोड़िए… अब शराबबंदी खत्म करना चाह रही उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी! क्या करेंगे नीतीश कुमार?

समीक्षा छोड़िए… अब शराबबंदी खत्म करना चाह रही उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी! क्या करेंगे नीतीश कुमार?

Bihar Liquor Prohibition Law: आरएलएम के विधायक माधव आनंद ने कहा कि पूर्व में शराबबंदी कानून की समीक्षा हुई है. विस्तृत समीक्षा होगी तो यह भी साफ होगा कि इस कानून की आवश्यकता है कि नहीं है.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 25 Feb 2026 01:17 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार में लागू शराबंबदी कानून को लेकर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी (आरएलएम) के विधायक माधव आनंद ने एक बार फिर बड़ा बयान दिया है. बुधवार (25 फरवरी, 2026) को उन्होंने कहा कि कि सदन और मीडिया के माध्यम से अपनी बातों को तीन-चार दिनों से रख रहा हूं. मुझे लगता है इस पर अब बहुत ज्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं है. थोड़ा इंतजार कीजिए. बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समीक्षा करेंगे. मुझे पूरा विश्वास है. क्योंकि सब लोगों की मांग है. जनहित से जुड़ा मामला है. 

इस सवाल पर कि कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि शराबबंदी कानून को ही खत्म कर दिया जाए. इस पर माधव आनंद ने जवाब दिया, "देखिए… जब विस्तृत समीक्षा होगी तभी तो इस बात का पता चलेगा… शराबबंबदी का पक्ष-विपक्ष सभी लोगों ने एक स्वर में समर्थन किया था… तो विस्तृत समीक्षा जब होगी तब पता चलेगा… इसके बाद शराबबंदी चालू रहे या खत्म करने की आवश्यकता महसूस हो… या कानून को और कठिन बनाना चाहिए… विस्तृत समीक्षा के बाद ही निर्णय लिया जाएगा. जहां तक कांग्रेस के लोगों की मांग है, मुझे लगता है कि उनको भी थोड़ा इंतजार करना चाहिए." 

'पूर्व में भी की गई शराबबंदी कानून की समीक्षा'

मीडिया ने माधव आनंद से कहा कि ऐसा लग रहा है कि इस पर सरकार सीरियस नहीं है. क्योंकि कई बार यह मांग की गई है. इस पर जवाब देते हुए कहा कि सुशासन बाबू की सरकार है. कोई भी कानून बनता है तो मुख्यमंत्री समीक्षा करते रहे हैं. ऐसा नहीं है कि पूर्व में शराबबंदी कानून की समीक्षा नहीं हुई है. कानून में कई संशोधन भी हुए हैं. मैंने इस बार विस्तृत समीक्षा की बात कही है. विस्तृत समीक्षा होगी तो तमाम पहलुओं पर चर्चा होगी. यह भी साफ होगा कि इस कानून की आवश्यकता है कि नहीं है. 

ऐसा लग रहा है कि जेडीयू अलग-थलग पड़ गई है. क्योंकि जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, बीजेपी इस मुद्दे पर सभी एकजुट हो गए हैं. इस पर कहा कि एनडीए का कुनबा एकजुट है. कोई मतभेद नहीं है. न मतभेद है न मनभेद है. हम लोगों ने मांग की है. थोड़े समय का इंतजार कीजिए. निश्चित रूप से मुख्यमंत्री इस पर समीक्षा करेंगे. मुझे पूरा भरोसा है. अब देखने वाली बात होगी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या करते हैं. क्योंकि जेडीयू ने पहले ही साफ कर दिया है कि ढिलई कहीं से नहीं होगी. कानून लागू रहेगा.

यह भी पढ़ें- नितिन नवीन का कांग्रेस पर हमला, सुनाई नेहरू-गांधी परिवार की 'कॉम्प्रोमाइज' वाली कहानी, 'एक समय था जब…'

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
Read
Published at : 25 Feb 2026 01:14 PM (IST)
Tags :
Upendra Kushwaha Madhav Anand Nitish Kumar BIHAR NEWS Liquor Prohibition Law
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
समीक्षा छोड़िए… अब शराबबंदी खत्म करना चाह रही उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी! क्या करेंगे नीतीश कुमार?
समीक्षा छोड़िए… अब शराबबंदी खत्म करना चाह रही उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी! क्या करेंगे नीतीश कुमार?
बिहार
Nalanda News: नालंदा में गोली मारकर दोस्त की हत्या, फोन कर बुलाया था, हिरासत में लिया गया आरोपी
नालंदा में गोली मारकर दोस्त की हत्या, फोन कर बुलाया था, हिरासत में लिया गया आरोपी
बिहार
Buxar News: जयमाल की रस्म के बीच दुल्हन को मारी गोली, शादी में मची चीख-पुकार
बक्सर: जयमाल की रस्म के बीच दुल्हन को मारी गोली, शादी में मची चीख-पुकार
बिहार
बिहार और बंगाल से ये हिस्सा काटकर बन सकता है नया राज्य! जानें क्यों शुरू हुई ये चर्चा
बिहार और बंगाल से ये हिस्सा काटकर बन सकता है नया राज्य! जानें क्यों शुरू हुई ये चर्चा
Advertisement

वीडियोज

LIC MF Technology Fund NFO: Tech Sector में Investment का नया मौका | Paisa Live
US Tariff Relief: India के Exporters के लिए Short-Term Opportunity या Long-Term Caution?| Paisa Live
Market में बड़ा झटका : ₹2.85 Lakh Crore Loss, IT Stocks और Global Tension साथ Sharp Dip | Paisa Live
T20 World Cup: Rinku Singh के पिता की बिगड़ी तबियत, Chennai से Greater Noida लौटे | Team India
T20 World Cup: अचानक वर्ल्ड कप छोड़ घर क्यों लौटे रिंकू सिंह? जानें क्या है वजह | Team India|Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
फिल्म ‘यादव जी की लव स्टोरी’ के खिलाफ याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- इस शीर्षक से किसी जाति का अपमान नहीं हो रहा
फिल्म ‘यादव जी की लव स्टोरी’ के खिलाफ याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- इस शीर्षक से किसी जाति का अपमान नहीं हो रहा
दिल्ली NCR
'लॉरेन्स बिश्नोई का मुखबिर था इसलिए...', राहुल फतेहपुर और नवीन बॉक्सर ने ली वकील पर हमले की जिम्मेदारी
'लॉरेन्स बिश्नोई का मुखबिर था इसलिए...', राहुल फतेहपुर और नवीन बॉक्सर ने ली वकील पर हमले की जिम्मेदारी
इंडिया
क्या हादसे के बाद लड़की से सीट बदली? गोवा थार एक्सीडेंट में नया मोड़, भोपाल के टूरिस्ट की मौत
क्या हादसे के बाद लड़की से सीट बदली? गोवा थार एक्सीडेंट में नया मोड़, भोपाल के टूरिस्ट की मौत
स्पोर्ट्स
जिम्बाब्वे के खिलाफ रिंकू नहीं खेले तो कौन करेगा उन्हें रिप्लेस? ये दो खिलाड़ी बन सकते हैं सरप्राइज पैकेज
जिम्बाब्वे के खिलाफ रिंकू नहीं खेले तो कौन करेगा उन्हें रिप्लेस? ये दो खिलाड़ी बन सकते हैं सरप्राइज पैकेज
बॉलीवुड
डॉल जैसी दिखती हैं राजपाल यादव की छोटी बेटी, क्यूटनेस में देती हैं राहा और तैमूर को मात
डॉल जैसी दिखती हैं राजपाल यादव की छोटी बेटी, क्यूटनेस में देती हैं राहा और तैमूर को मात
विश्व
इंडिया-US ट्रेड डील खतरे में? सोलर पैनल पर 126% टैरिफ, ट्रंप के बयान से मचा भूचाल
इंडिया-US ट्रेड डील खतरे में? सोलर पैनल पर 126% टैरिफ, ट्रंप के बयान से मचा भूचाल
शिक्षा
UP PCS मेन परीक्षा 2025 का पूरा शेड्यूल जारी, 29 मार्च से शुरू होगी परीक्षा
UP PCS मेन परीक्षा 2025 का पूरा शेड्यूल जारी, 29 मार्च से शुरू होगी परीक्षा
हेल्थ
How Much Beer Can Kill You: गलती से भी एक बार में कभी मत पीना इतनी बियर, वरना हो जाएगी मौत
गलती से भी एक बार में कभी मत पीना इतनी बियर, वरना हो जाएगी मौत
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
ENT LIVE
Murder से Marketing तक 'The Art of Sarah' की अनोखी कहानी
Murder से Marketing तक 'The Art of Sarah' की अनोखी कहानी
ENT LIVE
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
ENT LIVE
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Embed widget