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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारUCC पर JDU-BJP आमने-सामने, LJPR ने चिराग के फैसले पर छोड़ा दांव

UCC पर JDU-BJP आमने-सामने, LJPR ने चिराग के फैसले पर छोड़ा दांव

UCC को लेकर बिहार NDA में बयानबाजी तेज है. BJP विधायक संजय सिंह ने एक देश-एक कानून की पैरवी की, जबकि LJPR के मंत्री संजय सिंह ने फैसला चिराग पासवान पर छोड़ते हुए JDU की राय को उसका अधिकार बताया.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 15 Sep 2026 05:58 PM (IST)
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समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर बिहार में NDA के भीतर मतभेद सामने आने लगे हैं. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के NDA शासित राज्यों में UCC लागू करने के बयान के बाद JDU और BJP नेताओं के बीच बयानबाजी तेज हो गई है. JDU नेता श्याम रजक की आपत्ति पर BJP विधायक संजय सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि देश में दो कानून नहीं चल सकते. वहीं LJP (रामविलास) के नेता और बिहार सरकार में PHED मंत्री संजय सिंह ने इस मुद्दे पर अंतिम फैसला पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान पर छोड़ दिया है.

लालगंज से BJP विधायक संजय सिंह ने UCC का समर्थन करते हुए कहा कि एक देश में एक ही कानून होना चाहिए. उन्होंने कहा कि देश में दो विधान नहीं चल सकते. उनके मुताबिक, कानून धर्म या शरीयत के आधार पर नहीं, बल्कि संविधान के अनुसार चलना चाहिए.

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श्याम रजक के बयान पर किया पलटवार

श्याम रजक की ओर से UCC को लेकर जताई गई आपत्ति पर BJP विधायक ने कहा कि किसी नेता की नाराजगी या प्रसन्नता मुद्दा नहीं है. उनका कहना था कि असली विषय यह है कि भारत में एक समान कानून की व्यवस्था होनी चाहिए. उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के UCC लागू करने के बयान का समर्थन किया.

LJPR मंत्री ने फैसला चिराग पर छोड़ा

बिहार सरकार के PHED मंत्री और LJP (रामविलास) नेता संजय सिंह ने UCC के मुद्दे पर स्पष्ट समर्थन या विरोध करने से बचते हुए कहा कि NDA के घटक दलों के शीर्ष नेताओं के साथ बैठकर इस विषय पर चर्चा करेंगे. उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जो निर्णय लेंगे, वह सभी को मान्य होगा.

बोले- हर दल को अपनी बात रखने का अधिकार

LJPR के नेता संजय सिंह ने कहा कि NDA में शामिल हर दल और उसके नेताओं को अपनी बात रखने का अधिकार है. उन्होंने कहा कि किसी अन्य दल के नेता क्या बयान देते हैं, इस पर वह कुछ नहीं कह सकते. UCC को लेकर बिहार NDA में सामने आए मतभेद अब आने वाले दिनों में गठबंधन की सियासत के लिए अहम माने जा रहे हैं.

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About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली पत्रकारिता के क्षेत्र में पिछले 12 वर्षों से सक्रिय हैं. वर्तमान में एबीपी न्यूज़ में कंसल्टेंट के रूप में कार्यरत हैं. इससे पहले उन्होंने ईटीवी, टोटल न्यूज़ और रफ्तार न्यूज जैसे चैनलों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन किया. राज्य की खबरों पर उनकी गहरी पकड़ है. विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और दिल्ली की राजनीति, विकास और सामाजिक मुद्दों को उन्होंने लगातार कवर किया है. ब्रेकिंग न्यूज और क्राइम रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. 
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Published at : 15 Sep 2026 05:55 PM (IST)
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Patna News BIHAR NEWS
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