हिंदी न्यूज़राज्यबिहारTRE-4 Recruitment: चौथे चरण की शिक्षक बहाली में कितनी सीटें होंगी? बिहार के शिक्षा मंत्री ने कर दिया साफ

TRE-4 Recruitment: चौथे चरण की शिक्षक बहाली में कितनी सीटें होंगी? बिहार के शिक्षा मंत्री ने कर दिया साफ

Bihar TRE-4 Recruitment: शिक्षक अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं कि एक लाख 20 हजार सीटों पर बहाली निकाली जाए. लगातार इसको लेकर आंदोलन भी किया जा रहा है. अब बड़ा झटका लगा है.

By : शशांक कुमार | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 22 Sep 2025 02:18 PM (IST)

बिहार में चौथे चरण के तहत शिक्षकों की भर्ती होनी है. शिक्षक अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं कि एक लाख 20 हजार सीटों पर बहाली निकाली जाए. इस बीच शिक्षक अभ्यर्थियों को एक बड़ा झटका लगा है. चौथे चरण की शिक्षक भर्ती (TRE-4) को लेकर शिक्षा विभाग के मंत्री सुनील कुमार ने बड़ा बयान दिया है. 

सोमवार (22 सितंबर, 2025) को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सुनील कुमार ने कहा कि रोस्टर क्लियर हो चुका है. 26 हजार से ज्यादा वैकेंसी आएगी. आगे फिर चुनाव के बाद टीआरई-5 (TRE-5) में बहाली निकाली जाएगी. शिक्षा मंत्री ने एक तरह से साफ कर दिया  कि जो वैकेंसी की घोषणा हुई है उसमें अब वृद्धि नहीं होगी. 

26 हजार सीटें कम नहीं: बोले सुनील कुमार

एक लाख 20 हजार पदों पर बहाली निकालने की मांग को लेकर अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं. इस पर शिक्षा मंत्री ने कहा, "स्कूलों में सब्जेक्ट वाइज और छात्रों की संख्या के आधार पर ही वैकेंसी निकालते हैं. किसी भी तरह से ये 26 हजार सीटें कम नहीं हैं."

बता दें कि बहाली अधिक से अधिक सीटों पर हो इसको लेकर लगातार शिक्षक अभ्यर्थियों की ओर से आंदोलन भी किया जा रहा है. अब इन्हें बड़ा झटका लगा है. जानकारी हो कि टीआरई-4 की परीक्षा 16 से 19 दिसंबर के बीच होगी. अगले साल (2026) 20 से 24 जनवरी के बीच टीआरई-4 का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा.

एसटीईटी-2025 के बारे में भी दी जानकारी

शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (STET-2025) के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 19 सितंबर 2025 से 27 सितंबर 2025 तक चलेगी. परीक्षा का आयोजन 12 अक्टूबर 2025 से 31 अक्टूबर 2025 के बीच होगा. परीक्षा का परिणाम 16 नवंबर 2025 को जारी किया जाएगा. यह नई तारीख है. इसके पहले तारीख कुछ और थी.

दूसरी ओर शिक्षा मंत्री ने जानकारी दी कि 41 हजार शिक्षकों ने स्थानांतरण (ट्रांसफर) के लिए आवेदन किया था जिनमें से 23 हजार का उनके विकल्प के अनुसार तबादला कर दिया गया है. शेष 17 हजार शिक्षक, जिनका स्थानांतरण नहीं हो पाया है, उन्हें एक और मौका दिया गया है. ये शिक्षक 23 सितंबर 2025 से 28 सितंबर 2025 तक फिर से आवेदन कर सकते हैं. कोशिश है कि सभी पात्र शिक्षकों को उनकी पसंद के अनुसार स्थानांतरण का लाभ मिले.

Published at : 22 Sep 2025 01:22 PM (IST)
Tags :
Sunil Kumar Bihar Teacher News BIHAR NEWS TRE-4 Recruitment
