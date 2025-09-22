हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'आम आदमी के लिए…', GST की नई दरें लागू होने पर क्या बोले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार?

'आम आदमी के लिए…', GST की नई दरें लागू होने पर क्या बोले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार?

New GST Rates: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि नई जीएसटी दरों के लागू होने से देश का जीडीपी बढ़ेगा. सभी वर्ग के लोगों, खासकर निम्न एवं मध्यम वर्ग के लोगों को विशेष राहत मिलेगी.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 22 Sep 2025 12:55 PM (IST)

आज (सोमवार) से देश में जीएसटी की नई दरें लागू हो गई हैं. सरकार ने आम लोगों को बड़ी राहत दी है. इसके चलते रोज इस्तेमाल में आने वाली चीजें सस्ती हो गई हैं. जीएसटी की नई दरें लागू होने पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस पर सोमवार (22 सितंबर, 2025) को अपनी प्रतिक्रिया दी. सीएम नीतीश ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने एक्स हैंडल से लिखा, "आज नवरात्रि के पहले दिन से पूरे देश में GST (Goods and Services Tax) की नई दरें लागू हो रही हैं. अब जीएसटी के दो मुख्य स्लैब 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत होंगे. जीएसटी की दरों में सुधार के लिए मैं बिहार की जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूं. इस सुधार से पूरे देश के साथ-साथ बिहार के सभी वर्गों के लोगों को लाभ होगा."

'चीजें सस्ती होंगी... लोगों को विशेष राहत'

नीतीश कुमार ने कहा, "आम आदमी के लिए उनके रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें अब सस्ती होंगी तथा जरूरत के सामान खरीदने के लिए उन्हें अब कम खर्च करना होगा. इन नई जीएसटी दरों के लागू होने से देश का जीडीपी (Gross Domestic Product) बढ़ेगा और सभी वर्ग के लोगों, खासकर निम्न एवं मध्यम वर्ग के लोगों को विशेष राहत मिलेगी."

अंत में उन्होंने लिखा, "माननीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में जीएसटी सुधार हर परिवार के लिए खुशहाली लेकर आया है. इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद एवं आभार."

जीएसटी 2.0 पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, "माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में GST 2.0 सिर्फ टैक्स रिफॉर्म नहीं है, बल्कि ये भारत की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने का संकल्प है. जीएसटी ने छोटे व्यापारियों से लेकर बड़े उद्योगों तक सबको एक कॉमन प्लेटफ़ॉर्म दिया, निवेश बढ़ाया और देश को ग्लोबल इकोनॉमी का भरोसेमंद पार्टनर बनाया है."

About the author अजीत कुमार, पटना

Published at : 22 Sep 2025 12:40 PM (IST)
