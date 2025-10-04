जहानाबाद जिले में शनिवार को अलग-अलग स्थान पर आकाशीय बिजली गिर जाने से तीन लोगों की मौत हो गई और तकरीबन एक दर्जन लोग घायल हो गए. ग्रामीणों के जरिए सभी घायलों को आनंद-पालन में सदर अस्पताल लाया गया, जहां एक महिला सहित तीन लोगों की मौत हो गई. सदर अस्पताल में कोहराम मच गया.

बारिश के बाद आकाशीय बिजली गिरी

जहानाबाद जिले के शकूराबाद थाना क्षेत्र के उत्तर पट्टी और नगर थाना क्षेत्र के लाल से बीघा गांव में जोरदार बारिश के बाद आकाशीय बिजली गिर जाने से यह घटना हुई है, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई है जबकि नौ लोग जख्मी हो गए है.

दरअसल उत्तर पट्टी गांव में तकरीबन एक दर्जन लोग पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे. उसी समय आकाशीय बिजली गिर गई और सभी लोग घायल हो गए, जिनमें से अस्पताल लाते समय दो लोगों की मौत हो गई. मृतकों का नाम सीताराम बिंद और सूरज कुमार है. इसी तरह नगर थाना के लालसे बीघा गांव में एक मकान पर बिजली गिर जाने से दो महिला घायल हो गई, जिनमें से देवंती देवी नाम की एक की मौत सदर अस्पताल में हो गई है.

वहीं अस्पताल में घायल मरीजों का आना लगातार जारी है. इधर घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय सांसद सुरेंद्र यादव ने सदर अस्पताल जाकर मृतकों के परिजनों को ढांढस बंधाया और सरकार से पांच से आठ लाख रुपया मुआवजा देने की मांग की. सांसद ने प्रशासन को आगाह किया कि घायलों के ईलाज में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए.

बता दें कि मौसम विभाग ने बिहार में चार दिनों तक मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है. दो जिलों के लिए रेड अलर्ट और कई अन्य के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है. 4 से 7 अक्टूबर तक 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं के साथ भारी बारिश, वज्रपात और तूफान की प्रबल संभावना है.

बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी

बारिश को लेकर मुजफ्फरपुर और पश्चिमी चंपारण जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है. मधुबनी, सुपौल और अररिया के लिए 6 अक्टूबर को रेड अलर्ट जारी किया गया है. राजधानी पटना के साथ-साथ वैशाली, गया, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, औरंगाबाद, सीतामढ़ी, शिवहर, मुंगेर, भोजपुर, सीवान, सारण, अरवल, जहानाबाद, मधुबनी, खगड़िया और सहरसा में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है.

