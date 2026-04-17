CM सम्राट चौधरी को दी थी जान से मारने की धमकी, अब बिहार पुलिस ने गुजरात से टांगा

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी (Bihar CM Samrat Choudhary) को धमकी देने वाले आरोपी को बिहार की पुलिस ने गुजरात से गिरफ्तार कर लिया है. बिहार की पुलिस उसे अब गुजरात से लेकर पटना आ रही है. यह धमकी कुछ दिनों पहले दी गई थी जिसके बाद गिरफ्तारी की कार्रवाई की गई है. आरोपी को गुजरात के सानंद से वहां की पुलिस की मदद से गिरफ्तार किया गया है.

आरोपी की पहचान बांका के मूल निवासी शेखर यादव के रूप में की गई है. आरोपी गुजरात में रहकर काम कर रहा था. धमकी के बाद बिहार पुलिस कांड दर्ज करते हुए गुप्त तरीके से छानबीन कर रही थी. अब यह सफलता हाथ लगी है.

मुंगेर के संग्रामपुर में दर्ज हुआ था कांड

जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री को मोबाइल पर जान से मारने की धमकी दी गई थी. इस घटना के बाद मुंगेर जिले के संग्रामपुर थाने में भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 351(2), 351(3), 351(4), 352, 353, 224 के तहत मामला दर्ज किया गया था. सर्विलांस टीम ने तकनीकी स्रोतों और अन्य सोर्स के माध्यम से आरोपी का पता लगाया.

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पूछताछ के दौरान स्वीकार किया अपराध

इसके बाद पता चलते ही सानंद (गुजरात) की पुलिस लगातार बिहार के पुलिस अधिकारियों के संपर्क में रहने लगी. फिर आरोपी के मोबाइल नंबर के आधार पर उसकी गिरफ्तारी हो गई. पूछताछ के दौरान शेखर यादव ने अपराध स्वीकार किया. आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद गुजरात की पुलिस ने उसे बिहार पुलिस को सौंप दिया.

बांके के बेलहर का रहने वाला है शेखर

गिरफ्तार शेखर यादव के पिता का नाम कृष्णा यादव है. शेखर की उम्र 32 साल के आसपास बताई जा रही है. वह सानंद में थार ड्रायपोर्ट कंपनी में काम करता है. मूल रूप से बांका (बिहार) जिले के बेलहर के खेरौधा गांव का रहने वाला है. हालांकि उसने क्यों इस तरह का काम किया यह पूछताछ के बाद पता चलेगा.

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