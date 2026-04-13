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महाराष्ट्र के ठाणे में बड़ा हादसा, सीमेंट मिक्सर और टैक्सी की भीषण टक्कर में 10 लोगों की मौत
Thane Road Accident: ठाणे में सीमेंट मिक्स और टैक्सी की भिड़ंत में टैक्सी सवार लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है. मौत का आंकड़ा 10 बताया जा रहा है. घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
महाराष्ट्र के ठाणे जिले में सोमवार, 13 अप्रैल को भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें 10 लोगों की दर्दनाक मौत की खबर है. ठाणे जिले के मुरबाड़ में कल्याण–मुरबाड़ मार्ग पर रायते पुल के पास सीमेंट मिक्सर और टैक्सी के बीच जोरदार टक्कर हुई. इस हादसे में 10 लोगों की जान चली गई है.
हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और राहत-बचाव दल मौके पर पहुंच गए हैं. घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है और मृतकों की पहचान की प्रक्रिया जारी है.
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Source: IOCL