आरजेडी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की रविवार (25 जनवरी) को अहम बैठक होने वाली है. होटल मौर्य में रखी गयी इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं. तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है. लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, अब्दुल बारी सिद्दीकी सहित कई बड़े नेता इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे.

बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव शनिवार (24 जनवरी) पार्टी कार्यालय में कर्पूरी ठाकुर जयंती के अवसर पर पहुंचे. इस दौरान उन्होंने कहा कि कर्पूरी जी का जो सपना था, अभी तक पूरा नहीं हुआ है. आने वाले भविष्य में उनके सपनों को पूरा करना है. बिहार की जो स्थिति है, गरीबी है, पलायन है, शिक्षा, चिकित्सा के मामले में, बिहार सबसे नीचे है. न कारखाना है ना ही उद्योग है. मजदूर बदहाल है. किसान तबाह है. लेकिन सरकार को कोई चिंता नहीं है.

लोकतंत्र में 'लोक' हार गया, 'तंत्र' जीत गया- तेजस्वी यादव

पूर्व डिप्टी सीएम ने कहा, ''बिहार में पिछले 20 साल से सत्ता में वही लोग हैं जो कर्पूरी ठाकुर जी को गाली दे रहे थे. वो संविधान को बदलने और लोकतंत्र को खत्म करने की बात करते हैं. भाईचारे को भंग करने का काम करते हैं और इसी दिशा में यह लोग काम कर रहे हैं. हमने चुनाव हारने के बाद ही कहा कि लोकतंत्र में 'लोक' हार गया है, 'तंत्र' जीत गया है. इन लोगों ने जनतंत्र को 'धनतंत्र' और मशीन तंत्र बना दिया है.''

100 दिन तक हम कुछ नहीं बोलेंगे- तेजस्वी यादव

उन्होंने आगे कहा, ''पूरा सिस्टम उनके साथ था और सभी उनके साथ चुनाव लड़ा है. पूरा सिस्टम लगने के बाद भी हम लोगों को एक करोड़ 90 लाख वोट मिला है. 60% बिहार की जनता ने उनके खिलाफ वोट किया है. कहा था कि यह सत्ता में जैसे तैसे आए हैं. सरकार बनने के बाद से 100 दिन तक हम कुछ नहीं बोलेंगे.''

घोषणा पत्र की सभी बातों को लागू करे सरकार- तेजस्वी

तेजस्वी यादव ने ये भी कहा कि हम लोग चाहेंगे कि एक लाख 90 हजार माता बहनों को खाते में पैसा भेज दिया जाए. 1 करोड़ नौकरी की जो बात की गई थी. लोगों को दिया जाए. प्रत्येक जिला में फैक्ट्री लगाने की बात इन्होंने कही थी तो वह फैक्ट्री लगवा दिया जाए अब. जो घोषणा पत्र इन लोगों ने 38 सेकंड में खत्म कर दिया था. अब घोषणा पत्र की सभी बातों को लागू कर दें.