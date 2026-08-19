तेजस्वी यादव का लोकभवन मार्च, वॉटर कैनन-टियर गैस तैयार, कई रास्ते बंद

राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के कार्यकारी अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आज (बुधवार, 19 अगस्त) बिहार सरकार के खिलाफ लोकभवन मार्च का आह्वान किया गया है. यह मार्च बीते 25 जुलाई को छात्रों के प्रोटेस्ट में बर्बर पुलिसिया कार्रवाई के खिलाफ है. तेजस्वी यादव का कहना है कि निहत्थ छात्रों पर AK-47 जैसे हथियारों के इस्तेमाल का विरोध करने के लिए आरजेडी के सदस्य पटना के गांधी मैदान स्थित जेपी गोलंबर से निकलकर डाकबंगला चौराहा, तारामंडल और इनकम टैक्स गोलंबर होते हुए राजभवन तक जाएंगे. इसको देखते हुए पुलिस जिला प्रशासन भी पूरी तैयारी में है चप्पे-चप्पे पर पुलिस तैनात की गई है. कई रास्तों को भी बंद किया गया है.

आरजेडी के मार्च के कारण आज रास्तों के यातायात में बदलाव किया गया है. सुबह 9.00 बजे से कार्यक्रम की समाप्ति तक जंक्शन से डाकबंगला चौराहे की ओर वाहन नहीं चलेंगे. इसके अलावा, गांधी मैदान के चारों तरफ व्यावसायिक वाहन नहीं चलेंगे. ट्रैफिक एसपी सागर कुमार ने वैकल्पिक मार्ग से जाने की अपील की है. एग्जीबिशन रोड में भट्टाचार्या चौराहा से गांधी मैदान की ओर ऑटो व ई-रिक्शा को नहीं जाने दिया जाएगा. एसपी वर्मा रोड से गांधी मैदान जाने वाले ऑटो व ई-रिक्शा स्वामीनंदन तिराहा तक ही जा सकेंगे.

यह भी पढ़ें: TRE-4 वाले ध्यान दें! उत्तर नहीं देने पर भी कटेगा नंबर, गाइडलाइन जारी

आयकर चौराहे, दानापुर से राजापुर के लिए ये रास्ते

बुद्धमार्ग पर छज्जूबाग से टीएन बनर्जी पथ, पुलिस लाइन से बैंक रोड में और पुलिस लाइन तिराहा से कोतवाली-टी तक भी ऑटो व ई-रिक्शा का परिचालन प्रतिबंधित रहेगा. आयकर चौराहे से मंदिरी नाले की ओर जाने वाले मार्ग पर यातायात डायवर्ट रहेगा. दानापुर से राजापुर पुल होते हुए गांधी मैदान जाने वाले ऑटो व ई-रिक्शा को पुलिस लाइन तिराहा पर रोक दिया जाएगा.

पटना सिटी एसपी (मध्य) ममता कल्याणी ने फोन पर बताई की आरजेडी के मार्च को देखते हुए गांधी मैदान से सचिवालय तक 500 से अधिक जवान तैनात रहेंगे. जेपी गोलंबर, डाकबंगला चौराहा, वीरचंद पटेल पथ, आयकर गोलंबर, हड़ताली मोड़ और सचिवालय के पास वॉटर कैनन, टियर गैस पार्टी तैनात रहेगी. कोतवाली, सचिवालय, शास्त्रीनगर, गर्दनीबाग आदि थानों को अलर्ट कर दिया गया है.

सीएम से जवाब नहीं मिला, इसलिए लोकभवन मार्च

बता दें कि तेजस्वी ने मंगलवार (18 अगस्त) को आरोप लगाया था कि आंदोलन में शामिल होने आ रहे छात्रों-युवाओं को सरकार रोक रही है,प्रशासन उन्हें गिरफ्तारी कर रहा है. उन्होंने कहा कि सरकार को जवाब देना होगा कि सीवान और जहानाबाद में एके-47 से छात्रों पर फायरिंग किसके आदेश से हुई. आदेश देने वाले अधिकारी निलंबित क्यों नहीं किए गए. तेजस्वी यादव ने कहा है कि डीजीजी और मुख्यमंत्री से हमलोग सवाल पूछ चुके हैं. जवाब नहीं मिला तो लोकभवन मार्च का निर्णय लिया गया है.

यह भी पढ़ें: TRE-4 का विज्ञापन जारी फिर भी आंदोलन खत्म नहीं, 2 मांगों पर अड़े छात्र