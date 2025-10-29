हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Exclusive: 'वो केवल पुतला बने हुए हैं', CM नीतीश कुमार पर तेजस्वी यादव ने साधा निशाना

Tejashwi Yadav Exclusive: तेजस्वी यादव ने कहा कि हम मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं. हम लोग अपना काम कर रहे हैं और हम चुनाव जीतेंगे.

By : अंकित गुप्ता | Edited By: सनातन कुमार | Updated at : 29 Oct 2025 05:03 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार के मुजफ्फरपुर में राहुल गांधी ने पहली चुनावी सभा की. इस सभा में महागठबंधन के सीएम चेहरा और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी शामिल हुए. इस रैली के बाद तेजस्वी यादव ने एबीपी न्यूज़ से खास बातचीत की एनडीए पर निशाना साधा.

हम चुनाव जीतेंगे- तेजस्वी यादव

राहुल गांधी के साथ मतभेद की अटकलों से जुड़े सवाल पर तेजस्वी यादव ने कहा कि जिसकी आंखों में नकारात्मकता ही भरी हो, उनके लिए हमारे पास कोई जवाब नहीं है. हम लोग अपना काम कर रहे हैं, एकजुट हैं और मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और जीतेंगे. 

बाहरी लोग बिहार को चला रहे हैं- तेजस्वी

बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए तेजस्वी यादव ने कहा, "बिहार की जनता को पता है कि वो केवल पुतला बने हुए हैं. नरेंद्र मोदी और अमित शाह, जो बाहरी लोग हैं, वो लोग बिहार को चलाने का काम कर रहे हैं." आरजेडी नेता ने सवाल किया कि नीतीश कुमार कौन से फैसले ले रहे हैं? 

'खटारा सरकार को बदलने का समय'

वहीं, मुजफ्फरपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि 20 साल पुरानी 'खटारा सरकार' को बदलने का समय आ गया है. पानी भी एक जगह रहता है तो सड़ जाता है. उन्होंने कहा कि एक ही ब्रांड का बीज खेत में बोते रहिएगा तो खेत बंजर हो जाएगा, अब समय आ गया नए बीज बोए जाएं. ताकि फसल भी अच्छी हो और आने वाली नस्लों का भविष्य भी अच्छा हो.

'20 साल से केवल घूसखोरी मिली'

तेजस्वी यादव ने कहा, "20 साल से बिहार को क्या मिला. केवल घूसखोरी मिली. राशन में रिश्वतखोरी हो रही है, हर घर नल का जल योजना में घूसखोरी है. मुजफ्फरपुर में अपराध बढ़ा है. 11 साल की बच्ची के साथ रेप किया गया, अस्पताल में उसे बेड नहीं मिला, उसकी मौत हो जाती है. जो 20 साल में नहीं दिए 5 साल में कहां से देंगे. हम अपराधमुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त राज्य बनाना चाहते हैं."

'तेजस्वी आपकी उम्मीदों पर छक्का लगाएगा'

इसके साथ ही उन्होंने कहा, "20 सालों तक आप लोगों ने नीतीश कुमार को मौका दिया. एनडीए को मौका दिया. 11 साल से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं. केंद्र और राज्य में उनकी सरकार है. फिर भी पूरे देश में सबसे गरीब राज्य बिहार है. सबसे ज्यादा पलायन और सबसे ज्यादा मंहगाई है. तेजस्वी ने किसी का कोई नुकसान किया है? एक मौका मिलेगा तो नौकरी पक्की मिलेगी. तेजस्वी आपकी उम्मीदों पर छक्का लगाएगा."

About the author अंकित गुप्ता

अंकित गुप्ता abp न्यूज़ में सीनियर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं. इनका अनुभव 18 से अधिक सालों का है. abp न्यूज़ से पहले ये न्यूज 24 और सहारा समय जैसे बड़े संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. अंकित लीगल और राजनीतिक बीट कवर करते हैं. इसके अलावा इन्होंने कई अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्टोरीज़ को भी को कवर किया है.
Published at : 29 Oct 2025 05:00 PM (IST)
Tejashwi Yadav Bihar Assembly Election 2025 Bihar Election 2025 BIHAR NEWS Bihar Elections 2025
