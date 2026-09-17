'BJP का JDU में विलय होगा', ऑफर के बाद तेजस्वी की 'भविष्यवाणी'

आरजेडी के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाला जनता दल (यूनाइटेड) अब भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की 'बी टीम' बन चुका है. भविष्य में उसका सत्तारूढ़ दल में विलय हो सकता है. तेजस्वी ने बीते बुधवार (16 सितंबर, 2026) को यह बयान दिया है.

तेजस्वी ने यह दावा समान नागरिक संहिता (यूसीसी) पर जेडीयू के अस्पष्ट रुख और कुछ महीने पहले नीतीश कुमार द्वारा राज्य में बीजेपी नीत सरकार के गठन का रास्ता साफ करने का हवाला देते हुए किया. मीडया से कहा, "मैं पहले से कहता रहा हूं कि जेडीयू अब बीजेपी की 'बी टीम' है. आने वाले दिनों में उसका बीजेपी में विलय हो जाएगा. जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा इस विलय को सहज बनाने में लगे हैं. हमने कहा था कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे और वही हुआ."

भाई वीरेंद्र के बाद आया तेजस्वी का बयान

बता दें कि आरजेडी नेता का यह बयान उनकी पार्टी के सहयोगी भाई वीरेंद्र की ओर से जेडीयू के सामने सुलह का प्रस्ताव रखने के कुछ घंटे बाद आया. भाई वीरेंद्र ने बीजेपी की सहयोगी जेडीयू से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) छोड़ने और "तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार" के गठन का ऑफर दिया था.

भाई वीरेंद्र ने 'पीटीआई-वीडियो' के साथ बातचीत में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के "2028 तक राजग शासित 22 राज्यों में यूसीसी लागू करने" संबंधी बयान को ध्यान भटकाने वाली राजनीति बताया था. कहा था, "जेडीयू की वैचारिक जड़ें समाजवादी आंदोलन में हैं. उनके कई नेताओं के बयान बताते हैं कि पार्टी यूसीसी के विरोध में है."

इसी क्रम में उन्होंने नीतीश कुमार और निशांत कुमार से बीजेपी के साथ साझेदारी छोड़कर महागठबंधन की सरकार बनाने की अपील की थी. यह भी स्पष्ट किया था कि उनकी अपनी पार्टी के किसी नेता से कोई बातचीत नहीं हुई है. सिद्धांतों के आधार पर वे बयान दे रहे हैं.

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इस बीच, 2017 में महागठबंधन सरकार के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा विधि आयोग को लिखे गए एक कथित पत्र की भी सोशल मीडिया पर चर्चा है, जिसमें राज्यों पर यूसीसी लागू करने के लिए दबाव नहीं बनाने का आग्रह किए जाने का दावा किया गया है.

'...तो मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे'

भाई वीरेंद्र से यह भी पूछा गया कि क्या वह इस बात से सहमत होंगे कि जेडीयू के 85 विधायक और राजद के 25 विधायक होने के कारण निशांत कुमार मुख्यमंत्री बनें. इस पर उन्होंने कहा, "ऐसा सवाल ही नहीं उठता. जब भी हमारी पार्टी के साथ सरकार बनेगी, उसके मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ही होंगे."

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