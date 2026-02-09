हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारTej Pratap Yadav: होली के बाद बिहार की यात्रा पर निकलेंगे तेज प्रताप यादव, बोले- 'RJD में अब कुछ नहीं बचा'

Tej Pratap Yadav News: तेज प्रताप यादव ने कहा कि आरजेडी अब कार्यकर्ताओं की पार्टी नहीं रह गई है. रोज लोग हमारी पार्टी से जुड़ रहे हैं. पढ़िए उन्होंने और क्या कुछ कहा है.

By : आईएएनएस | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 09 Feb 2026 09:24 PM (IST)
Preferred Sources

जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव ने सोमवार (09 फरवरी, 2026) को आरजेडी और उनके नेताओं पर जोरदार निशाना साधा. उन्होंने यहां तक कह दिया कि आरजेडी में अब कुछ नहीं बचा है. उन्होंने आरोप लगाया कि लालू यादव का फैसला या आदेश भी अब पार्टी में नहीं चलता.

पटना में सोमवार को मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि जनशक्ति जनता दल का अन्य राज्यों में भी संगठन तैयार हो रहा है. उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि वे होली के बाद बिहार की यात्रा पर निकलेंगे, जिसके लिए तैयारी चल रही है. तेज प्रताप यादव ने साफ कहा कि आरजेडी अब कार्यकर्ताओं की पार्टी नहीं रह गई है. रोज लोग हमारी पार्टी से जुड़ रहे हैं. अलग-अलग जिलों से आरजेडी के कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं. कोई उधर रहना नहीं चाहता है. 

चूड़ा-दही भोज में लालू यादव के आशीर्वाद देने की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि अब सबको पता चल गया है कि असली जनशक्ति जनता दल ही है. बिहार के पूर्व मंत्री ने कहा कि आरजेडी लगातार कमजोर हो रही है, इसलिए पार्टी 25 सीटों पर सिमट चुकी है. 

'जयचंदों ने पिताजी को भी बर्बाद कर दिया'

आरजेडी में 'जयचंदों' को लेकर उन्होंने कहा कि उन लोगों ने तो हमारे पिताजी (लालू यादव) को भी बर्बाद कर दिया. पिताजी का फैसला भी अब वहां नहीं चलता है. आरजेडी को तो इन जयचंदों ने ही खराब कर दिया. बहन रोहिणी आचार्या का भी बार-बार अपमान किया गया.

आरजेडी पर टिकट बेचने के आरोप में उन्होंने कहा कि कोई गलत क्या कह रहा है? चुनाव के समय कार्यकर्ताओं से पैसे की मांग होती है. जो कार्यकर्ता दिन-रात मेहनत करते हैं, उन्हें मजदूरी नहीं मिलती और उद्योगपतियों को फायदा मिलता है. आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह द्वारा उन्हें 'बच्चा' कहने को लेकर भी करारा तंज कसते हुए तेज प्रताप यादव ने कहा कि सुनील सिंह को उनके सामने खड़े होने की भी हैसियत नहीं है. उन्होंने कहा कि सुनील सिंह मेरे बयान को बचकाना कहते हैं. 'बच्चा' कब 'चच्चा' निकल जाएगा, इसका ध्यान रखना चाहिए.

यह भी पढ़ें- 'अरे ई सब को कुछ आता था?', राबड़ी देवी पर भड़के नीतीश कुमार, 'ई तीन गो बोल रही है, सुन लो...'

Published at : 09 Feb 2026 09:24 PM (IST)
Tej Pratap Yadav BIHAR NEWS Tej Pratap Yadav Bihar Yatra
