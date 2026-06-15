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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारतेज प्रताप यादव ने सम्राट सरकार को वापस की अपनी सुरक्षा, चेतावनी दी, 'किसी भी अप्रिय घटना…'

तेज प्रताप यादव ने सम्राट सरकार को वापस की अपनी सुरक्षा, चेतावनी दी, 'किसी भी अप्रिय घटना…'

Tej Pratap Yadav Security: सुरक्षा वापस करने की जानकारी तेज प्रताप यादव के एक्स हैंडल से दी गई है. यह भी कहा गया है कि लोकतंत्र में विपक्ष के नेताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार का दायित्व है.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 15 Jun 2026 04:40 PM (IST)
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जनशक्ति जनता दल (जेजेडी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव (Tej Pratap Yadav) ने सम्राट सरकार को अपनी सुरक्षा वापस कर दी है. सोमवार (15 जून, 2026) को एक्स हैंडल से पोस्ट कर उन्होंने इसकी जानकारी दी. उन्होंने पोस्ट में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी (Bihar CM Samrat Choudhary) को भी टैग किया है. पोस्ट में चेतावनी भी दी गई है कि किसी भी अप्रिय घटना की जवाबदेही सरकार की होगी.

तेज प्रताप यादव के एक्स हैंडल से लिखा गया है, "जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री तेज प्रताप यादव जी ने अपनी सभी सुरक्षा व्यवस्थाएं वापस कर दी हैं. बताया जा रहा है कि यह मामला पहले से ही बिहार सरकार के संज्ञान में था. बिहार से बाहर रहने के कारण उन्हें सुरक्षा प्राप्त थी, लेकिन बिहार लौटते ही उन्होंने स्वयं अपनी सारी सुरक्षा वापस कर दी. अब ऐसे में उनकी सुरक्षा और किसी भी अप्रिय घटना की जवाबदेही सरकार की होगी. लोकतंत्र में विपक्ष के नेताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार का दायित्व है."

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लालू-राबड़ी और तेजस्वी भी वापस कर चुके हैं सुरक्षा

बता दें कि हाल ही में लालू यादव और राबड़ी देवी की सुरक्षा में कटौती की गई थी. इसके बाद ही सुरक्षा को वापस करने का फैसला लालू परिवार ने किया. लालू-राबड़ी को पूर्व मुख्यमंत्री की हैसियत से सुरक्षा मिली हुई थी. इसके बाद जब कटौती हुई तो इन्होंने सुरक्षा वापस कर दी. तेजस्वी यादव और मीसा भारती तक ने सुरक्षा वापस कर दी. इसी क्रम में अब तेज प्रताप यादव ने इसकी जानकारी सार्वजनिक रूप से दे दी है कि उन्होंने भी सुरक्षा वापस कर दी है.

सरकार की ओर से सुरक्षा घटाए जाने पर लालू यादव की प्रतिक्रिया भी सामने आई थी. उन्होंने कहा था, "ये सब पागल हो गए हैं. ये घृणा है. इस बात को लेकर हम कोई केयर नहीं करते हैं, जो करना है वो करो."

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 15 Jun 2026 04:07 PM (IST)
Tags :
Tej Pratap Yadav BIHAR NEWS Tej Pratap Yadav Security
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