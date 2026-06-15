तेज प्रताप यादव ने सम्राट सरकार को वापस की अपनी सुरक्षा, चेतावनी दी, 'किसी भी अप्रिय घटना…'

जनशक्ति जनता दल (जेजेडी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव (Tej Pratap Yadav) ने सम्राट सरकार को अपनी सुरक्षा वापस कर दी है. सोमवार (15 जून, 2026) को एक्स हैंडल से पोस्ट कर उन्होंने इसकी जानकारी दी. उन्होंने पोस्ट में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी (Bihar CM Samrat Choudhary) को भी टैग किया है. पोस्ट में चेतावनी भी दी गई है कि किसी भी अप्रिय घटना की जवाबदेही सरकार की होगी.

तेज प्रताप यादव के एक्स हैंडल से लिखा गया है, "जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री तेज प्रताप यादव जी ने अपनी सभी सुरक्षा व्यवस्थाएं वापस कर दी हैं. बताया जा रहा है कि यह मामला पहले से ही बिहार सरकार के संज्ञान में था. बिहार से बाहर रहने के कारण उन्हें सुरक्षा प्राप्त थी, लेकिन बिहार लौटते ही उन्होंने स्वयं अपनी सारी सुरक्षा वापस कर दी. अब ऐसे में उनकी सुरक्षा और किसी भी अप्रिय घटना की जवाबदेही सरकार की होगी. लोकतंत्र में विपक्ष के नेताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार का दायित्व है."

जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री तेज प्रताप यादव जी ने अपनी सभी सुरक्षा व्यवस्थाएँ वापस कर दी हैं। बताया जा रहा है कि यह मामला पहले से ही बिहार सरकार के संज्ञान में था। बिहार से बाहर रहने के कारण उन्हें सुरक्षा प्राप्त थी, लेकिन बिहार लौटते ही उन्होंने स्वयं अपनी… — Tej Pratap Yadav (@TejYadav14) June 15, 2026

यह भी पढ़ें- 'JDU में दलाल शामिल', आनंद मोहन फिर बरसे, कहा- 'हम इसलिए निकल पड़े क्योंकि…'

लालू-राबड़ी और तेजस्वी भी वापस कर चुके हैं सुरक्षा

बता दें कि हाल ही में लालू यादव और राबड़ी देवी की सुरक्षा में कटौती की गई थी. इसके बाद ही सुरक्षा को वापस करने का फैसला लालू परिवार ने किया. लालू-राबड़ी को पूर्व मुख्यमंत्री की हैसियत से सुरक्षा मिली हुई थी. इसके बाद जब कटौती हुई तो इन्होंने सुरक्षा वापस कर दी. तेजस्वी यादव और मीसा भारती तक ने सुरक्षा वापस कर दी. इसी क्रम में अब तेज प्रताप यादव ने इसकी जानकारी सार्वजनिक रूप से दे दी है कि उन्होंने भी सुरक्षा वापस कर दी है.

सरकार की ओर से सुरक्षा घटाए जाने पर लालू यादव की प्रतिक्रिया भी सामने आई थी. उन्होंने कहा था, "ये सब पागल हो गए हैं. ये घृणा है. इस बात को लेकर हम कोई केयर नहीं करते हैं, जो करना है वो करो."

यह भी पढ़ें- खान सर का नार्को टेस्ट हो, रौशन आनंद की बड़ी मांग, बोले- 'जब तक मैं अपने भाई...'