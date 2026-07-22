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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारTej Pratap Yadav: पटना में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज से भड़के तेज प्रताप यादव, बोले- 'आवाज को…'

Tej Pratap Yadav: पटना में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज से भड़के तेज प्रताप यादव, बोले- 'आवाज को…'

Tej Pratap Yadav News: तेज प्रताप यादव ने हा कि न्याय, सम्मान और छात्रों के अधिकारों की रक्षा के लिए हमारा संघर्ष जारी रहेगा. कहा कि जनशक्ति जनता दल छात्रों और युवाओं के अधिकारों की लड़ाई में खड़ा है.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 22 Jul 2026 06:07 PM (IST)
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पटना में छात्र संगठन आइसा (AISA) की ओर से बुधवार (22 जुलाई, 2026) को निकाले गए विरोध मार्च के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया. इस घटना पर जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव (Tej Pratap Yadav) ने प्रतिक्रिया दी है. 

'आवाज को लाठियों से नहीं दबाया जा सकता'

तेज प्रताप ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, "पटना में अपने अधिकारों की आवाज उठा रहे बेकसूर छात्रों पर हुआ लाठीचार्ज बेहद निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण है. लोकतंत्र में युवाओं की आवाज को लाठियों से नहीं दबाया जा सकता. जनशक्ति जनता दल छात्रों और युवाओं के अधिकारों की लड़ाई में हमेशा उनके साथ मजबूती से खड़ा है. न्याय, सम्मान और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए हमारा संघर्ष जारी रहेगा."

शक्ति यादव ने भी बताया शर्मनाक

आरजेडी नेता और पार्टी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने भी इस घटना को शर्मनाक बताया है. शक्ति यादव ने कहा कि दिल्ली से पटना तक लहूलुहान होते छात्र और धुआं-धुआं होते शहर इस अहंकारी सरकार की तानाशाही के सुबूत हैं. नीट धांधली पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की बर्खास्तगी मांगने वाले नौजवानों और हमारी बेटियों पर लाठियां और आंसू गैस के गोले बरसाना बेहद शर्मनाक है.

यह भी पढ़ें- मार… मार! BJP विधायक विनय बिहारी की गाड़ी पर हमला, पटना में हिंसक हुआ छात्रों का प्रदर्शन

शक्ति यादव ने कहा कि पुलिसिया गुंडई और बहनों के साथ हो रही अभद्रता लोकतंत्र के लिए कलंक है. पटना और दिल्ली में हुई इस बर्बरता की उन्होंने निंदा की. कहा कि सत्ता के नशे में चूर बड़बोले सत्ताधीश अगल-बगल के देशों से कुछ सीख लें. 

उन्होंने कहा, "लोकतंत्र में बातचीत से हल निकलता है, लाठियों से नहीं. अगर छात्रों का यह आंदोलन पूरे देश में भड़का, तो याद रखना- सत्ता प्रतिष्ठान को मुंह छिपाने की जगह नहीं मिलेगी. छात्रों के भविष्य से खेलना बंद करो और धर्मेंद्र प्रधान को तुरंत बर्खास्त करो."

यह भी पढ़ें- दिल्ली के बाद पटना में छात्रों का मार्च, पुलिस ने चलाई वॉटर कैनन, आंसू गैस छोड़े, abp रिपोर्टर का सिर फटा

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 22 Jul 2026 06:00 PM (IST)
Tags :
Tej Pratap Yadav AISA Patna BIHAR NEWS
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