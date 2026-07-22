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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारविधानसभा मानसून सत्र में बीजेपी विधायक ने अपने ही सरकार के मंत्री को चुनौती, कहा- 'आप मेरे साथ चलिए और..'

विधानसभा मानसून सत्र में बीजेपी विधायक ने अपने ही सरकार के मंत्री को चुनौती, कहा- 'आप मेरे साथ चलिए और..'

Bihar Monsoon Session: पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश (RLM) ने कहा कि यह कहना सही नहीं है कि सभी जगह 70 प्रतिशत लाइट बंद हैं. कई जगहों पर सोलर लाइट खराब होने की शिकायतें जरूर मिली हैं.

Written By : शशांक कुमार |  Edited By: Mahima Pandey |  Updated at : 22 Jul 2026 03:25 PM (IST)
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बिहार विधानसभा मानसून सत्र की कार्यवाही आज तीसरे दिन जारी है. इस दौरान बीजेपी विधायक जीवेश मिश्रा ने अपने ही सरकार के मंत्री को चुनौती दी है. उन्होंने राज्य के गावों में सोलर लाइट के मुद्दे को उठाया और अपने ही सरकार में मंत्री को कहा कि समस्या को समझना है चलकर मेरे क्षेत्र में दी देख लें. 

यह मामला सबसे पहले जेडीयू विधायक श्याम रजक ने उठाया था, जिसका पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश (RLM) ने जवाब दिया था. इसी जवाब पर बिहार के पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक जीवेश मिश्रा भड़क गए और दीपक प्रकाश को चुनौती दे दी. 

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क्या है मामला?

दरअसल, पूर्व मंत्री और जेडीयू विधायक श्याम रजक ने पंचायती राज विभाग की ओर से लगाए गए सोलर लाइटों की स्थिति पर सवाल उठाए थे. उन्होंने कहा था कि राज्य के ग्रामीण इलाकों में लक्ष्य के विरुद्ध 97 प्रतिशत सोलर लाइट ही लगीं हैं और उनमें भी 70 प्रतिशत लाइटें खराब हैं. गांवों में अंधेरा पसरा हुआ है. पंचायती राज विभाग की ओर से गांव-गांव में सोलर लाइट लगाने के लिए टेंडर निकाला गया था, लेकिन एजेंसी सरकार का पैसा लेकर फरार है और मेंटेनेंस का काम नहीं हो रहा. 

पंचायत मंत्री ने दावों से किया इंकार?

पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश (RLM) ने कहा कि यह कहना सही नहीं है कि सभी जगह 70 प्रतिशत लाइट बंद हैं. कई जगहों पर सोलर लाइट खराब होने की शिकायतें जरूर मिली हैं. कोई भी एजेंसी सरकार का पैसा लेकर फरार नहीं हुई है. जांच चल रही है, मामले में लापरवाही सामने आने पर संबंधित एजेंसी पर कार्रवाई होगी. खराब सोलर लाइटों की मरम्मत का काम चल रहा है. 

बीजेपी विधायक ने क्या चुनौती दी?

मंत्री के इस जवाब पर पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक जीवेश मिश्रा ने इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने का काम किया. उन्होंने कहा, "मंत्री सोलर लाइटों की जो समस्याएं हैं, उसको स्वीकार करने से क्यों बच रहे हैं?" उन्होंने इसके बाद पंचायत मंत्री दीपक प्रकाश को चुनौती देते हुए कहा कि वो उनके साथ क्षेत्र में चलकर जांच कर लें कि कितनी सोलर लाइटें वास्तव में जल रही हैं और कितनी खराब पड़ी हैं. उन्होंने कहा, "आप मेरे साथ चलिए और खुद देख लीजिए कि कितनी लाइटें बंद पड़ी हैं. बताइए कब टीम बनाकर जांच के लिए चलना है?"

बीजेपी विधायक ने इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार से भी अपील की कि विधायकों की एक टीम बना कर सोलर लाइट की सत्यता की जांच कराई जाए ताकि सच सबके सामने हो. इसके बाद पंचायत मंत्री ने सदन को आश्वस्त किया कि सोलर लाइट की जो भी समस्या है उसे हल किया जाएगा. जिसे सोलर लाइट को लेकर शिकायतें हैं उसे चिनन्हित कर दें और उस अनुसार व्यवस्था की जाएगी. 

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Published at : 22 Jul 2026 03:25 PM (IST)
Tags :
JDU BJP Bihar Monsoon Session BIHAR NEWS
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