बीजेपी नेताओं से मिलने दिल्ली पहुंचे भोजपुरी गायक और एक्टर पवन सिंह को लेकर बिहार के पूर्व मंत्री और जनशक्ति जनता दल के संस्थापक तेज प्रताप यादव ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि पवन सिंह कभी लखनऊ में हमारे पैर पर गिरे थे. लगातार किसी के पैर पर गिर रहे हैं. पवन सिंह कलाकार है, उन्हें कलाकारी करना चाहिये, कहां चुनाव में पड़ रहे हैं. पवन सिंह का दिमाग और विवेक काम नहीं कर रहा है. हमारी पार्टी जमीन पर काम कर रही है.

तेज प्रताप ने प्रशांत किशोर को लेकर भी हमला बोला. उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर की पार्टी के खिलाफ पोस्टर लग रहे हैं. जनसुराज के लोग महुआ, जो हमारा क्षेत्र है, वहां हमारे लोगों पर गाड़ी चढ़ा दिया. ये लोग गुडागर्दी कर रहे हैं. जनसुराज वाले प्रशांत किशोर खुद भ्रष्टाचार करते हैं, इनका भी मामला आगे सामने आएगा.''

'ब्लैकबोर्ड' सबको राह दिखाने का काम करता है- तेज प्रताप

जनशक्ति जनता दल के संस्थापक और बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने आगे कहा, "ब्लैकबोर्ड (जनशक्ति जनता दल का चुनाव चिन्ह) के आने से बदलाव हो रहा है. ब्लैकबोर्ड सबको राह दिखाने का काम करता है. लोग ब्लैकबोर्ड के पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते हैं. जो स्कूल बैग (जन सुराज पार्टी का चुनाव चिन्ह) लेकर घूम रहे हैं, वो भी स्कूल बैग लेकर ब्लैकबोर्ड के पास पढ़ने जाएंगे. पूरे बिहार के लोग जनशक्ति जनता दल को सपोर्ट कर रहे हैं और हम जमीनी स्तर पर लड़ाई लड़ने का काम करते हैं."

उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ चुनाव लड़े थे पवन सिंह

पवन सिंह ने 2024 के लोकसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ बिहार की काराकाट संसदीय सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा था. CPI(ML)(L) के राजा राम सिंह को इस सीट पर जीत मिली थी. उपेंद्र कुशवाहा ने सार्वजनिक तौर से इस बात को लेकर नाराजगी जाहिर की थी कि पवन सिंह के चुनाव लड़ने के चलते उन्हें चुनाव हार का सामना करना पड़ा.