बिहार विधानसभा चुनावों के मतदान पूरे होने के बाद शुक्रवार (14 नवंबर) यानी आज चुनाव परिणाम आ रहे हैं. ऐसे में बिहार की चर्चित विधानसभा सीट तारापुर पर मतदाताओं की नजर टिकी हुई है. इसका सीधा कारण बीजेपी की ओर से उम्मीदवार उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं.

दूसरी तरफ महागठबंधन की ओर से आरजेडी प्रत्याशी अरुण कुमार साह चुनाव मैदान में हैं. यहां पर बीजेपी और आरजेडी के बीच कांटे का मुकाबला नजर आ रहा है. फिलहाल असल तस्वीर आज शाम तक क्लियर हो जाएगी. आखिर इस सीट पर किसका डंका बजने वाला है.

कितना प्रतिशत रहा पोलिंग

बिहार चुनाव में इस बार दोनों चरणों में मिलाकर जमकर 67.13% मतदान हुआ है. ऐसे में मुंगेर जिले केी तीन सीटों पर वोटर्स ने बंपर वोटिंग की है. इस सीट पर बीजेपी और आरजेडी दोनों ही दलों की ओर से जीत का दावा किया जा रहा है.

फिलहाल इस सीट का सस्पेंस शाम तक पूरी तरह साफ हो जाएगा. इस बार के चुनाव में इस जिले की तीनों सीटों पर बंपर मतदान हुआ है. लोग बेहद उत्साहित दिखाई दिए. इसी वजह से वोटर्स ने जमकर वोटिंग की है. अब जनता का फैसला किसके पक्ष में जाएगा. यह आज क्लियर हो जाएगा.

तारापुर सीट क्यों है चर्चित?

इस सीट से बिहार के उप मुख्यमंत्री और बिहार भाजपा अध्यक्ष सम्राट चौधरी मैदान में हैं. सम्राट चौधरी के कारण ये सीट चर्चा का एक विषय बन गई हैं. तारापुर विधानसभा सीट मुंगेर जिले में आती हैं. गौर करने वाली बात ये है कि ये सीट 2020 विधानसभा चुनाव में जेडी (यू) के पास थी. जेडी (यू) के मेवालाल चौधरी 2020 में विधायक बने थे, लेकिन 2025 के चुनाव के लिए जेडी (यू) और भाजपा ने ये सीट आपस में बदल ली.

सम्राट चौधरी का सीधा मुकाबला आरजेडी के अरूण कुमार से हैं. अब जब इस सीट पर जब सम्राट चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं तो उनके ऊपर हमला भी तेज हैं. सम्राट चौधरी के ऊपर हमला करते हुए जन सुराज के नेता प्रशातं किशोर ने कहा कि उनके ऊपर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं, साथ ही सम्राट चौधरी ने पढ़ाई की डिग्री भी फर्जी बताई हैं.

तारापुर से सम्राट चौधरी का पुराना नाता

इस क्षेत्र से सम्राट चौधरी का पुराना नाता हैं, सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी का इस क्षेत्र में खासा प्रभाव रहा है.उन्होंने कुल छह बार यहां से जीत दर्ज की है, जबकि सम्राट चौधरी की मां पार्वती देवी ने भी एक बार यहां से जीत हासिल की. शकुनी चौधरी को राजनीतिक दल बदलने के लिए जाना जाता है.

उन्होंने स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में, कांग्रेस, समता पार्टी और आरजेडी के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा और जीत हासिल की. वे राबड़ी देवी की सरकार में मंत्री भी रहे हैं. सम्राट चौधरी भी अपने पिता के तरह ही बिहार के हर बडे़ दल में रहे हैं. सम्राट चौधरी आरजेडी, जेडी (यू) में रह चुके हैं ,और अब वह भाजपा के लिए तारापुर से चुनाव लड़ रहे हैं.