पटना में बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी की जयंती पर उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समारोह में भाग लेकर सुशील मोदी को श्रद्धांजलि दी और उनकी यादों को सम्मानित किया.

इस अवसर पर बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन है. सुशील मोदी एक महान नेता थे. उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता. उनकी प्रतिमा का अनावरण होना उनके व्यक्तित्व और सेवा का प्रतीक है. हम उन्हें नमन करते हैं.

बिहार की राजनीति में सुशील कुमार मोदी ने निभाई अहम भूमिका- राम कृपाल यादव

बिहार सरकार के मंत्री राम कृपाल यादव ने भी इस अवसर पर कहा कि सुशील कुमार मोदी ने बिहार की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. उन्होंने विधानसभा, विधान परिषद और कई अन्य पदों पर पार्टी का प्रतिनिधित्व किया. राम कृपाल यादव ने कहा कि वे अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी उपलब्धियां और राजनीति में उनका योगदान हमेशा याद रहेगा. उनकी प्रतिमा का अनावरण उनके व्यक्तित्व और कार्यों का सम्मान है. हम बिहार सरकार के आभारी हैं कि उन्होंने उनकी प्रतिमा बनवाने का कार्य किया.

सुशील कुमार मोदी के नेताओं को दी श्रद्धांजलि

सुशील कुमार मोदी के योगदान को याद करते हुए नेताओं ने कहा कि वे न केवल पार्टी के लिए बल्कि बिहार की जनता के लिए भी समर्पित रहे. उनकी नीतियों और प्रयासों ने बिहार में राजनीतिक और सामाजिक बदलाव लाने में मदद की.

इस अवसर पर राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र के कई लोग उपस्थित थे, जिन्होंने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की. इस कार्यक्रम से यह संदेश भी गया कि सुशील कुमार मोदी के विचार और कार्य भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत रहेंगे.

