बिहार पुलिस में दारोगा बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है. बिहार पुलिस में पुलिस अवर निरीक्षक (दारोगा) के कुल 1799 पदों पर नियुक्ति का विज्ञापन मंगलवार को जारी कर दिया गया है. प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्त होने वाले दारोगा को लेवल-6 का वेतनमान दिया जाएगा.

आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया 26 सितंबर से शुरू

इस पद पर चयन के लिए बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन मांगा है. ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया 26 सितंबर से शुरू हो रही है और आवेदन की अंतिम तिथि 26 अक्टूबर निर्धारित की गई है. गृह विभाग (आरक्षी शाखा) से मिली जानकारी के अनुसार एक अभ्यर्थी के जरिए एक ही ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किया जाएगा.

इसके लिए पुरुष व महिला के साथ थर्ड जेंडर भी आवेदन कर सकते हैं, जबकि अभ्यर्थियों के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है. अभ्यर्थियों की उम्र सीमा के गणना दिनांक 01 अगस्त, 2025 के आधार पर की जाएगी, लेकिन वैसे अभ्यर्थी जो दिनांक 01 अगस्त, 2025 को सरकार के निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा धारित करते हों, वे भी सीमा के आधार पर आवेदन कर सकते हैं.

न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और अधिकतम उम्र 42 वर्ष

अभ्यर्थियों की उम्र उनके मैट्रिक या समकक्ष प्रमाणपत्रों के आधार पर की जाएगी. अनारक्षित (सामान्य) कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और अधिकतम उम्र 37 वर्ष तथा महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और अधिकतम उम्र 40 वर्ष निर्धारित है. पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और अधिकतम उम्र 40 वर्ष निर्धारित है, जबकि अनुसूचित जाति के पुरुषों एव महिलाओं के न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और अधिकतम उम्र 42 वर्ष निर्धारित है.