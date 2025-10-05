समस्तीपुर में छात्र की आंख में गोली मारकर हत्या, रूम पार्टनर फरार, किराए के मकान में हुई घटना
स्थानीय लोगों ने छात्र को कमरे के अंदर खून से लथपथ अचेत अवस्था में पड़ा देखा. इसके बाद सूचना पुलिस को दी गई. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.
समस्तीपुर नगर थाना क्षेत्र के काशीपुर स्थित तिरहुत अकादमी के सामने भवानी टोला में शनिवार की देर रात छात्र के बाएं आंख में गोली मारकर हत्या कर दी गई. रविवार की सुबह उसका शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. शव उसके कमरे से ही बरामद किया गया है. मृतक की पहचान खानपुर थाना क्षेत्र के वार्ड संख्या पांच निवासी राम नरेश महतो के पुत्र राहुल कुमार (26 वर्ष) के रूप में की गई है.
जानकारी के अनुसार रविवार की सुबह स्थानीय लोगों ने छात्र को कमरे के अंदर खून से लथपथ अचेत अवस्था में पड़ा देखा. इसकी सूचना पुलिस को दी गई. सूचना मिलते ही नगर थाना एवं मुफस्सिल थाना की पुलिस मौके पर पहुंच गई. साथ ही सदर एसडीपीओ वन सह एएसपी संजय कुमार पांडेय भी घटनास्थल पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गए. वहीं FSL और DIU की टीम भी जांच में जुटी है. एफएसएल की टीम ने घटनास्थल से नमूने एकत्रित किए है.
इधर शव मिलने की सूचना पर घटनास्थल पर भारी संख्या में स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई. बताया जा रहा है कि मृतक छात्र अपने एक रूम मेट के साथ किराए के मकान में रहता था, जो फिलहाल फरार बताया गया है. पुलिस उसके बारे में जानकारी जुटा रही है. मकान मालिक के माध्यम से मृतक के परिजनों को सूचना दी गई है. वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है.
मौके पर मौजूद लोगों में तरह-तरह की चर्चा है. वहीं पुलिस सभी पहलुओं पर जांच में जुटी है. सूचना के बाद पहुंचे मृतक छात्र के पिता राम नरेश महतो ने बताया कि प्रशासन के हमें सूचना मिली है की बेटे की हत्या हुई है. वह 6-7 साल से यहां रहकर प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहा था. फिलहाल यहां वह चार से पांच छात्र के साथ मिलकर रह रहा था. वह मेरा बड़ा पुत्र था. घटना के बाद उसके छोटे भाई प्रभात और रोहित सहित परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.
मौके पर मौजूद एएसपी संजय कुमार पांडेय ने बताया कि छात्र को गोली लगने की सूचना पर पुलिस पहुंची है. मृतक युवक की बाएं आंख में गोली लगी है. शव देखने से प्रतित होता है की उसे रात करीब 10-11 बजे के आस-पास गोली मारी गई है. घटना रूम पार्टनर से और आपसी रंजिश में अंजाम देने की आशंका है. पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है. पूरे मकान के छात्र गायब है. पुलिस छापेमारी में जुटी है.
