सिवान में महावीरी अखाड़ा मेले में मारपीट के दौरान मंगलवार को मुखिया पति की मौत हो गई. घटना सिवान जिला के बड़हरिया थाना क्षेत्र के बाबूहाता की है, जहां महावीरी अखाड़ा मेला के दौरान हुई मारपीट में रसूलपुर पंचायत के मुखिया पति संजय कुमार ने दम तोड़ दिया.

महावीरी मेला अखाड़ा में किया गया हमला

मृतक संजय कुमार शेखपुरा निवासी मुसाफिर मांझी के पुत्र थे, जिनकी पत्नी बेबी देवी रसूलपुर पंचायत की मुखिया हैं. मंगलवार को बाबू हाता महावीरी मेला में अखाड़ा के साथ वह शेखपुरा गांव से निकलकर बड़हरिया गोपालगंज मुख्य मार्ग पर चल रहे थे कि अचानक अखाड़ा में मारपीट हो गई.

इस दौरान किसी ने उन पर हमला कर दिया, जिससे वह गिरकर बेहोश हो गए. संजय कुमार के सिर पर गंभीर चोट लगने से अधिक खून का स्राव हो गया. घायल अवस्था में परिजनों सहित ग्रामीणों ने इलाज के लिए उन्हें स्थानीय पीएचसी में लाया, जहां उनकी नाजुक स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के सिवान सदर अस्पताल रेफर कर दिया.

सदर अस्पताल में चिकित्सकों ने किया मृत घोषित

सदर अस्पताल में पहुंचते ही चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित के दिया. इधर घटना की सूचना पाकर थाना अध्यक्ष रूपेश कुमार वर्मा सहित अन्य पुलिस पदाधिकारी दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर घटना की जांच की. घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा है. लोग पुलिस से आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं.

वही सिवान एसपी मनोज तिवारी ने कहा कि मामले की जानकारी मिली है. रसूलपुर पंचायत की मुखिया बेबी देवी के पति के साथ मारपीट की गई थी, जिसमें उनको ज्यादा चोट आई और मौत हो गई. एसडीपीओ के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया है. आरोपियों की पहचान कर उन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा.