बिहार चुनाव रिजल्ट 2025

(Source:  ECI | ABP NEWS)
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारSiwan Election Result 2025 LIVE: सीवान में मंगल पांडेय Vs अवध बिहारी चौधरी या जनसुराज? 8 बजे से आएंगे रुझान

Siwan Election Result 2025 LIVE: सीवान में मंगल पांडेय Vs अवध बिहारी चौधरी या जनसुराज? 8 बजे से आएंगे रुझान

Siwan Assembly Election Result 2025 Live: बिहार के सीवान की विधानसभा सीट से आरजेडी के अवध बिहारी चौधरी मैदान में हैं. दूसरी ओर बीजेपी के मंगल पांडे और जनसुराज के इंतखाब अहमद चुनाव लड़ रहे हैं.

By : एबीपी स्टेट डेस्क  | Updated at : 14 Nov 2025 07:10 AM (IST)

LIVE

Key Events
Siwan Assembly Election Result 2025 Live Updates NDA Mangal Pandey Mahagathbandhan awadh bihari chaudhary Jan Suraaj Siwan Election Result 2025 LIVE: सीवान में मंगल पांडेय Vs अवध बिहारी चौधरी या जनसुराज? 8 बजे से आएंगे रुझान
सीवान चुनाव परिणाम
Source : Abp live

Background

बिहार चुनाव के दोनों चरणों के मतदान संपन्न हो चुके हैं. इस बीच बिहार का सीवान इलाका पूरे चुनाव में चर्चा का केंद्र रहा. इस सीट के नतीजे भी शुक्रवार (14 नवंबर) यानी आज आने वाले हैं. सीवान सीट पर जीत के लिए एनडीए और महागठबंधन की ओर से अपनी-अपनी जीत का दावा किया जा रहा है, लेकिन असल नतीजों में सस्पेंस दोपहर बाद तक क्लियर हो जाएगा. 

सीवान सीट पर एनडीए की ओर से मंगल पांडे को उम्मीदवार बनाया गया है. दूसरी और महागठबंधन ने अवध बिहारी चौधरी पर दांव खेला है. इसके अलावा जनसुराज के इंतखाब अहमद और एआईएमआईएम ने मो. कैफी शमशीर को प्रत्याशी बनाया है.

इस सीट पर एग्जिट पोल्स के मुताबिक कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है. कुछ जाति के वोटों पर यह सीट निर्भर करेगी की किसके पाले में जाएगी. फिलहाल असल परिणामों में शाम तक ये स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो जाएगी. 

इस बार कितने प्रतिशत लोगों ने किया मतदान?

सीवान सीट पर इस बार 2025 के चुनावों में 59.07 प्रतिशत लोगों ने मतदान में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया है. इस चुनाव में सीवान के मतदाताओं ने किस प्रत्याशी के पक्ष में मतदान किया है यह तो ईवीएम में कैद है. सीवान की जनता शुक्रवार यानी आज अपना फैसला सुना देगी. 

फिलहाल यहां पर चार प्रत्याशियों को शानदार समर्थन मिल रहा है. जिसकी वजह से यह सीट बेहद कांटे की टक्कर में दिख रही है. देखना यह होगा कि बिहार के सीवान इलाके के वोटरों ने इस बार के चुनावों में किसका साथ दिया है ये तस्वीर भी पूरी तरह साफ हो जाएगी. सवाल ये है कि क्या अवध बिहारी चौधरी सीवान के किले को फतह करने में कामयाब होंगे या फिर मंगल पांडे जीत का परचम लहराएंगे.

पिछले चुनावों के परिणामों पर एक नजर

पिछले चुनावों में सीवान सीट बीजेपी के कब्जे में रही है. बीजेपी ने यहां से 7 बार जीत हासिल की है. साल 2020 के चुनाव में इस सीट पर अवध बिहारी चौधरी ने बीजेपी के ओम प्रकाश यादव को 1973 वोटों के मामूली अंतर से पटखनी दी थी. 

अवध बिहारी चौधरी एक बार फिर आरजेडी के उम्मीदवार के रूप में इस सीट पर ताल ठोक रहे हैं, लेकिन उनकी इस दोहरी जीत में बीजेपी के मंगल पांडे रोढ़ा बन सकते हैं. इन सभी सवालों के जवाब अब से कुछ ही देर में सभी की आंखों के सामने आ जाएंगे. 

06:41 AM (IST)  •  14 Nov 2025

Bihar Election Result Live: चुनाव के बाद नवादा एसपी की चेतावनी

बिहार विधानसभा चुनाव के बाद हिंसा पर नवादा एसपी ने चेतावनी दी है. उन्होंने कहा है कि कानून हाथ में लेने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा. नवादा के एसपी अभिनव धीमान ने चुनाव के बाद संभावित हिंसा को लेकर सख्त चेतावनी दी है.  ब्रीफिंग में उन्होंने जिले के सभी पुलिस पदाधिकारियों को कानून व्यवस्था बनाए रखने के कड़े निर्देश दिए. इसमें सभी एसडीपीओ, डीएसपी, सर्किल इंस्पेक्टर और थानाध्यक्ष शामिल थे.

New Update
Embed widget