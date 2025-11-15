(Source: ECI | ABP NEWS)
Sitamarhi Election Result: बिहार विधानसभा चुनाव में क्या रही सीतामढ़ी जिले की स्थिति, यहां चला किसका जादू? एक क्लिक में जानें
सीतामढ़ी से बीजेपी के सुनील कुमार पिंटू ने जीत दर्ज की. उन्होंने सुनील कुमार को हराया. सुनील कुमार ने इस सीट पर खुद हार मान ली. सुनील कुमार पिंटू को राजद के सुनील कुमार से 5562 वोट ज्यादा मिले.
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे आ चुके हैं. इस बार भी बिहार विधानसभा चुनावों में एनडीए ने भारी बहुमत से जीत दर्ज की है. इस विधानसभा चुनाव में बिहार की सीतामढ़ी विधानसभा सीट भी राज्य की सबसे हाई प्रोफाइल सीटों में से एक रही. मतगणना में सीतामढ़ी सीट पर भी दिन भर उतार-चढ़ाव देखने को मिला. सुबह शुरू हुए रुझानों में कभी राजद आगे रही तो कभी बीजेपी ने बढ़त बनाई, लेकिन इस सीट पर दोपहर तक तस्वीर पूरी तरह बदल गई और भाजपा के सुनील कुमार पिंटू ने सीतामढ़ी सीट पर जीत हासिल की. शाम तक सीतामढ़ी विधानसभा सीट पर राजद प्रत्याशी सुनील कुमार ने खुद अपनी हार स्वीकार कर ली. ऐसे में अब आपको बताते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव में सीतामढ़ी जिले की अन्य विधानसभा सीटों का क्या हाल रहा.
सीतामढ़ी की किस सीट पर क्या रही स्थिति
- सीतामढ़ी- सीतामढ़ी विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार सुनील कुमार पिंटू ने जीत दर्ज की. उन्होंने राजद के सुनील कुमार को हराया. राजद के सुनील कुमार ने इस सीट पर खुद आगे होकर हार मान ली. जबकि इस सीट पर भाजपा के सुनील कुमार पिंटू ने राजद के सुनील कुमार से 5562 वोट ज्यादा मिले.
- बथनाहा- बथनाहा सीट पर बीजेपी के अनिल कुमार ने जीत हासिल की. चुनाव आयोग की ओर से जारी नतीजों के अनुसार, भाजपा के अनिल कुमार को कुल 123698 वोट मिले. अनिल कुमार ने इस सीट पर 51769 वोटों से जीत हासिल की. जबकि कांग्रेस के नवीन कुमार दूसरे नंबर पर रहे. भाजपा प्रत्याशी के मुकाबले उन्हें 71929 वोट मिले.
- रिगा- सीतामढ़ी की रीगा सीट पर बीजेपी के बैद्यनाथ प्रसाद ने जीत दर्ज की है. रीगा सीट पर बैद्यनाथ प्रसाद को कुल 111469 वोट मिले हैं. वहीं इस सीट पर बैद्यनाथ प्रसाद ने कांग्रेस के अमित कुमार को भारी मतों से हराया है.
- परिहार- परिहार विधानसभा सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है. यहां से भाजपा प्रत्यशी गायत्री देवी को कुल 82644 वोट मिले, उन्होंने निर्दलीय प्रत्शायी 17189 वोटों से हराया. इस सीट पर राजद तीसरे नंबर पर रही.
- सुरसंड - सीतामढ़ी की सुरसंड विधानसभा सीटा पर जदयू के प्रो. नागेंद्र राउत ने जीत दर्ज की है. प्रो. नागेंद्र राउत ने 23667 वोटों से राष्ट्रीय जनता दल के सैयद अबू दोजाना को हराया है.
- बाजपट्टी- बाजपट्टी सीट से राष्ट्रीय लोक मोर्चा दल के रामेश्वर कुमार महतो ने जीत दर्ज की है. इस सीट पर रामेश्वर कुमार ने राष्ट्रीय जनता दल के मुकेश कुमार यादव को हराया है.
- रुन्नीसैदपुर- रुन्नीसैदपुर सीट पर भी जनता दल की जीत हुई है. इस सीट पर जनता दल के पंकज कुमार ने 19737 वोटों से जीत दर्ज की है . पंकज कुमार ने इस सीट पर राष्ट्रीय जनता दल के चंदन कुमार को हराया है.
- बेलसंड- बेलसंड सीट पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अमित कुमार की जीत हुई है. अमित कुमार ने इस सीट पर राष्ट्रीय जनता दल के संजय कुमार गुप्ता को 22,685 वोटों से हराया है.
