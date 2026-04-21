JDU को मिल गया विधायक दल का नेता, नीतीश कुमार ने किस पर जताया भरोसा?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom नीतीश कुमार ने श्रवण कुमार को विधायक दल का नेता चुना.

श्रवण कुमार पार्टी के पुराने नेता हैं, ग्रामीण विकास मंत्री रहे है.

नालंदा से लगातार विधायक, नीतीश के करीबी माने जाते हैं.

तीन दिन पहले ही श्रवण कुमार को वाई प्लस सुरक्षा मिली है.

जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) ने अपनी पार्टी के विधायक दल के नेता को चुन लिया है. उन्होंने जेडीयू के पुराने और वरिष्ठ नेता पर भरोसा जताया है. नीतीश कुमार ने पूर्व मंत्री श्रवण कुमार (Shrawon Kumar) को जेडीयू के विधायक दल के नेता के रूप में चुना है.

नीतीश सरकार में श्रवण कुमार मंत्री थे. उनके पास ग्रामीण विकास विभाग लंबे समय तक रहा है. अब एनडीए की नई सरकार में भी माना जा रहा है कि उन्हें यही विभाग मिल सकता है. श्रवण कुमार नालंदा के विधायक हैं. समता पार्टी के समय से ही वे जुड़े हुए हैं. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफी करीबी माने जाते हैं.

बताया जाता है कि जब नीतीश कुमार समता पार्टी में थे उसी वक्त से हैं. 1995 से लगातार नालंदा विधानसभा सीट से जीतते आ रहे हैं. अब श्रवण कुमार पर नीतीश कुमार ने भरोसा करते हुए विधायक दल के नेता की जिम्मेदारी दे दी है.

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जारी किया गया नोटिफिकेशन

जानकारी के अनुसार, नीतीश कुमार की मंजूरी मिलने के बाद श्रवण कुमार के नाम को विधानसभा भेजा गया था. इसके बाद इसको लेकर अब नोटिफिकेशन जारी हो गया है. बता दें कि नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद विधायक दल के नेता का पद खाली था. विधायक दल के नेता के चुनाव को लेकर हाल ही में नीतीश कुमार ने बैठक की थी. अब श्रवण कुमार के नाम पर मुहर लग गई है.

18 अप्रैल को दी गई थी वाई प्लस सुरक्षा

जेडीयू के नेता श्रवण कुमार को लेकर गृह विभाग की ओर से बीते 18 अप्रैल को पत्र जारी कर सूचना दी गई थी कि इन्हें वाई प्लस की सुरक्षा मिलेगी. इनके अलावा नीतीश कुमार के बेटे निशांत को जेड और पूर्व उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा को भी जेड कैटेगरी की सुरक्षा दी गई थी.

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