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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार: शिवहर में मुहर्रम से पहले बवाल, दो अखाड़ों के 12 से ज्यादा लोग जख्मी

बिहार: शिवहर में मुहर्रम से पहले बवाल, दो अखाड़ों के 12 से ज्यादा लोग जख्मी

Bihar News: शिवहर के अलग-अलग अखाड़े प्रैक्टिस और जुलूस की तैयारी को लेकर निकले थे. इसी दौरान थाना रोड स्थित गुप्ता मेडिकल के पास अखाड़ों के क्रॉसिंग और पास देने को लेकर विवाद शुरू हो गया.

Written By : सुशील कुमार |  Edited By: निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 26 Jun 2026 08:42 AM (IST)
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बिहार में शिवहर जिले के शिवहर नगर परिषद क्षेत्र के लेबर चौक (गांधी चौक) के पास गुरुवार (25 जून) को मुहर्रम की तैयारी को लेकर निकले अखाड़ों के दौरान दो पक्षों के बीच विवाद हो गया. विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों तरफ से जमकर पत्थरबाजी और मारपीट शुरू हो गई. घटना में दोनों पक्षों के करीब 10 से 15 लोगों के घायल होने की सूचना है. घटना के बाद से पुलिस मुस्तैद है. पुलिस ने स्थिति पूरी तरह नियत्रण में बताया है. 

क्या है यह पूरा मामला

जानकारी के अनुसार, शहर के अलग-अलग अखाड़े प्रैक्टिस और जुलूस की तैयारी को लेकर निकले थे. इसी दौरान थाना रोड स्थित गुप्ता मेडिकल के पास अखाड़ों के क्रॉसिंग और पास देने को लेकर विवाद शुरू हो गया. हालांकि वहां मामला शांत करा दिया गया, लेकिन कुछ देर बाद गांधी चौक के समीप दोनों पक्ष फिर से आमने-सामने आ गए. 

बताया जा रहा है कि विवाद वार्ड नंबर-7 के इस्लामिया अखाड़ा और वार्ड नंबर-8 के मंसूरी अखाड़ा के बीच हुआ. देखते ही देखते दोनों तरफ से लाठी-डंडे चलने लगे और ईंट-पत्थर भी फेंके जाने लगे. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार घटना के दौरान करीब 150 से 200 लोग मौजूद थे और लगभग एक घंटे तक अफरातफरी की स्थिति बनी रही.

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दोनों अखाड़ों के अलग-अलग आरोप 

इस मामले में दोनों अखाड़ों की ओर से एक-दूसरे पर आरोप लगाए गए हैं. इस्लामिया अखाड़ा के पूर्व अध्यक्ष मोहम्मद शमीम राज ने बताया कि उनके अखाड़े के निकलने का समय निर्धारित था. क्रॉसिंग के दौरान अनुमति लेने की परंपरा रही है. मंसूरी अखाड़ा की ओर से पहले लाठी-डंडा चलाया गया. 

उन्होंने कहा कि बाद में गांधी चौक के पास फिर विवाद बढ़ा और ईंट-पत्थर व अन्य सामान फेंके गए, जिसमें उनके पक्ष के कई लोग घायल हुए.

वहीं, मंसूरिया अखाड़ा के अध्यक्ष मोहम्मद दाऊद ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उनका अखाड़ा शांतिपूर्ण तरीके से जा रहा था. उन्होंने आरोप लगाया कि इस्लामिया अखाड़ा के कुछ लोग लाठी लहराते हुए निकल रहे थे, जिससे उनके लोगों को चोट लगी.  बताया कि छोटी मस्जिद के पास विवाद शांत हो गया था, लेकिन गांधी चौक के पास दोबारा मामला बढ़ गया, जिसमें उनके पक्ष के करीब छह लोग घायल हुए हैं.

पुलिस ने क्या बताया?

घटना की सूचना मिलते ही एसडीपीओ अनुशील कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों से बातचीत कर स्थिति को नियंत्रित किया. एसडीपीओ ने बताया कि सुबह अखाड़े की प्रैक्टिस के दौरान यह घटना हुई है. पूरे मामले की जांच की जा रही है और जांच के आधार पर दोषियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी. पृथ्वी की दर्ज की गई है.फिलहाल इलाके में स्थिति नियंत्रण में है और पुलिस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है.

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Published at : 26 Jun 2026 08:41 AM (IST)
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