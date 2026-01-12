बिहार की राजधानी पटना में सोमवार (12 जनवरी) को एक ऐसा मामला सामने आया जिसने बिहार पुलिस पर सवाल खड़े कर दिए हैं. एक मृतक किशोरी के परिजन उसके शव के साथ न्याय के लिए सड़क पर उतर गए हैं. जहानाबाद की एक किशोरी जो राजधानी पटना के कंकड़बाग इलाके मुन्ना चौक में शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी उसकी रविवार (11 जनवरी) को मौत हो गई. परिजन ने रेप और हत्या का आरोप लगाया. पूरे मामले पर रविवार को पुलिस ने मेदांता हॉस्पिटल के डॉक्टर बयान को कोट करते हुए बताया कि लड़की की मौत नींद की गोली लेने की वजह से हुई.

6 जनवरी को हॉस्टल में अचेत मिली थी किशोरी

न्यू ईयर सेलिब्रेट करके अपने घर से पटना आई किशोरी 6 जनवरी को हॉस्टल के कमरे में अचेत पाई जाती है. अचेत हुई किशोरी को निजी अस्पताल में एडमिट कराया जाता है. हालत बिगड़ने के बाद उसे पटना के प्रतिष्ठित प्रभात मेमोरियल लेकर जाया गया जहां उसकी हालत और गंभीर हो गयी. रविवार (11 जनवरी) को परिजन उसे मेदांता लेकर गए जहां उसकी मौत हो गई.

लड़की की मौत के बाद पुलिस ने रविवार को ही बताया था कि लड़की के मोबाइल फोन में आत्महत्या करने के टिप्स और नींद के गोली के साइड इफेक्ट्स जैसे चीजें सर्च की गई थी. पुलिस ने यह भी बताया था कि लड़की के कमरे से कई स्लीपिंग पिल्स (नींद की गोलियां) मिली हैं. लड़की के कंधे पर जख्म का निशान है.

पोस्टमार्ट में रेप की बात सामने आई

लड़की की मौत के बाद मेदांता से उसे पोस्टमार्टम के लिए पटना के पीएमसीएच ले जाया गया. पोस्टमार्टम होने के बाद डॉक्टर ने बताया कि लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ है. इसके बाद लड़की के परिजन और रिश्तेदार सड़क पर उतर गए. आक्रोशित परिजनों ने सूबे की नीतीश सरकार और उनके पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की.

परिजनों ने प्रशासन और प्रभात में मेमोरियल हॉस्पिटल पर पूरे मामले पर लीपापोती करने का आरोप लगाया है. पुलिस द्वारा मीडिया में दिए गए बयान और प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल के डॉक्टर के रवैया पर परिजनों ने सवाल खड़े किए हैं. परिजनों ने आशंका जताई हैं कि शम्भू हॉस्टल में कई गलत काम होते हैं और यही वजह है कि उनकी बच्ची की जान उस होस्टल ने ले ली.